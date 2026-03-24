زین الدین زیدان فیفا ورلڈ کپ 2026 کے بعد بڑی ذمہ داری سمبھالیں گے، اس بڑی ٹیم کا کوچ بننے کے لیے تیار
Published : March 24, 2026 at 3:49 PM IST
حیدرآباد: ای ایس پی این کی ایک رپورٹ کے مطابق، فیفا ورلڈ کپ 2026 کے بعد زین الدین زیدان فرانسیسی فٹبال ٹیم کے ہیڈ کوچ بننے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریئل میڈرڈ کے منیجر اور فرانسیسی فٹ بال فیڈریشن (ایف ایف ایف) کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔
آئندہ ورلڈ کپ کے بعد ڈیڈیئر ڈیسچیمپس 14 سال بعد ہیڈ کوچ کے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ ڈیسچیمپس کی سب سے بڑی کامیابی 2018 میں ہوئی، جب انہوں نے ٹیم کی قیادت ورلڈ کپ اور 2021 کے یو ای ایف اے نیشنز لیگ میں کامیابی دلائی۔ انہوں نے یو ای ایف اے یورو 2016 اور 2022 کے فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں بھی ٹیم کی قیادت کی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ ان چند افراد میں سے ایک ہیں جنہوں نے بطور کھلاڑی اور منیجر دونوں ورلڈ کپ جیتا ہے۔
2026 فیفا ورلڈ کپ 12 جون سے کھیلا جائے گا۔ فرانس کو سینیگال، ناروے اور ایک اور ٹیم کے ساتھ گروپ میں رکھا گیا ہے جو ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کرے گی وہ 17 جون کو سینیگال کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کریں گے۔
رپورٹس کے مطابق، زیڈان 2021 میں ریئل میڈرڈ میں اپنا دوسرا دور مکمل کرنے کے بعد سے فرانس کی ٹیم کی کوچنگ کے عہدے سے منسلک ہیں۔ وہ ڈیسچیمپ کے عہدے سے دستبردار ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ دونوں 1998 ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کا حصہ تھے۔ اب، وہ فرانس کی 2026 ورلڈ کپ مہم ختم ہونے کے بعد یہ ذمہ داری سنبھالیں گے۔ ان کے معاون عملے کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔
ایک کامیاب کھیل کے کیریئر کے بعد، زیدان نے کوچنگ میں اپنی کامیابی کو نقل کیا۔ ریزرو ٹیم سے ترقی پانے کے بعد انہیں 2016 میں ریئل میڈرڈ کا ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا۔
انہوں نے لاس بلینکوس کے ساتھ لگاتار تین یو ای ایف اے چیمپئنز لیگ ٹائٹل جیتے، اور انہیں دو فیفا کلب ورلڈ کپ اور ایک یو ای ایف اے سپر کپ تک پہنچایا۔ انہوں نے 2016-17 لا لیگا سیزن میں ٹیم کو ٹائٹل تک پہنچایا۔ انہوں نے 2018 میں ٹیم کو مختصر طور پر چھوڑ دیا، لیکن واپس آنے پر، انہوں نے ٹیم کو ایک اور لا لیگا ٹائٹل تک پہنچایا۔