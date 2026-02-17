ETV Bharat / sports

زمبابوے اور آئرلینڈ کا میچ بارش کی وجہ سے منسوخ، آسٹریلیا ورلڈ کپ سے باہر

گروپ بی میں یہ میچ منسوخ ہونے کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان آسٹریلیا کو اٹھانا پڑا۔

زمبابوے اور آئرلینڈ کا میچ بارش کی وجہ سے منسوخ، آسٹریلیا ورلڈ کپ سے باہر (Image : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 17, 2026 at 8:13 PM IST

پالے کیلے (سری لنکا): آسٹریلیا کے لیے انتہائی اہم سمجھا جانے والا زمبابوے بمقابلہ آئرلینڈ میچ بارش کے باعث منسوخ کر دیا گیا۔ پالے کیلے میں ٹاس بھی منسوخ کر دیا گیا۔ زمبابوے نے ایک پوائنٹ حاصل کیا اور سپر ایٹ کے لیے کوالیفائی کرنے والی ساتویں ٹیم بن گئی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آسٹریلیا اور آئرلینڈ دونوں کے لیے ٹورنامنٹ ختم ہو گیا ہے۔

سپر 8 گروپس کی تصدیق

اس کے ساتھ ہی سپر 8 کے گروپ ون میں چار ٹیموں کے ناموں کی تصدیق ہو گئی ہے: بھارت، جنوبی افریقہ، ویسٹ انڈیز اور زمبابوے۔ یہ سبھی اپنے میچ بھارت میں کھیلیں گے۔ دوسرا سپر 8 گروپ سری لنکا، انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور پاکستان یا امریکہ پر مشتمل ہوگا۔ ان کے میچ کولمبو اور پالے کیلے میں کھیلے جائیں گے۔

گروپ بی کے اس میچ کی غیر موجودگی کی وجہ سے آسٹریلیا کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ زمبابوے کو ایک پوائنٹ ملا، جس سے وہ مجموعی طور پر پانچ پوائنٹس کے ساتھ سپر 8 میں آگے بڑھ سکا۔ یہ دوسرا موقع ہے جب 2021 کی چیمپئن آسٹریلیا گروپ مرحلے سے باہر ہوئی ہے۔ ان کا پچھلا اخراج 2009 میں ہوا تھا۔

آسٹریلیا کو گروپ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا

زمبابوے نے سابق چیمپئن آسٹریلیا کو 23 رنز سے شکست دے کر ٹورنامنٹ کا سب سے بڑا اپ سیٹ کیا۔ سری لنکا نے اس کے بعد منگل کو ان پر آٹھ وکٹوں سے جیت کے ساتھ سپر 8 میں اپنی جگہ محفوظ کر لی۔

دونوں ٹیموں کے اسکواڈ

آئرلینڈ اسکواڈ: ٹم ٹییکٹر، راس ایڈیئر، ہیری ٹییکٹر، لورکن ٹکر (کپتان)، کرٹس کیمفر، گیرتھ ڈیلنی، جارج ڈوکریل، مارک ایڈیئر، بیری میک کارتھی، میتھیو ہمفریز، جوشوا لٹل، کریگ ینگ، بینجمن وائٹ، بینجمن کالٹز، سیم ٹاپنگ۔

زمبابوے اسکواڈ: برائن بینیٹ، تادیواناشے مارومانی (وکٹ کیپر)، ریان برل، سکندر رضا (کپتان)، ڈیون مائرز، ٹونی مونیونگا، تاشنگا موسیکیوا، بریڈ ایونز، ویلنگٹن مساکادزا، گریم کریمر، بلیسنگ مزارابانی، رچرڈ نگروا، بین کران، کلائیو مڈانڈے، ٹینوٹینڈا مافوسا۔

