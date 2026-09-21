چنئی سپر کنگز نے سابق ہندوستانی فاسٹ بولر ظہیر خان کو آئندہ سیزن کے لیے اپنا نیا ہیڈ کوچ مقرر کیا
ذرائع کا ماننا ہے کہ دھونی کسی ایسے شخص کو ٹیم میں شامل کرنے کے حق میں تھے جس سے وہ پہلے سے واقف تھے۔
Published : September 21, 2026 at 8:50 PM IST
چنئی: چنئی سپر کنگز نے پیر کو سابق ہندوستانی فاسٹ بولر ظہیر خان کو آئندہ سیزن کے لیے اپنا نیا ہیڈ کوچ مقرر کیا۔ ظہیر نے اسٹیفن فلیمنگ کی جگہ لی، جنہوں نے 18 سیزن تک ٹیم کی قیادت کی۔ چنئی سپر کنگز نے ایکس پر لکھا، "چنئی سپر کنگز کے ہیڈ کوچ کے طور پر ظہیر خان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔"
ظہیر نے فرنچائز کی طرف سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں کہا، "آئی پی ایل کی تاریخ کی سب سے کامیاب ٹیموں میں سے ایک کا حصہ بننا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ایک کرکٹر کے طور پر، میں نے میدان میں چنئی سپر کنگز کا سامنا کیا اور ان میچوں کا بھرپور لطف اٹھایا۔ چیپاک میں ٹیم کے سپر شائقین کی طرف سے پیدا کیا گیا ماحول ان میچوں کو مزید خاص بناتا ہے۔
انہوں نے کہا میں اپنی تاریخ اور بھرپور ورثے کے ساتھ اس باوقار فرنچائز کا حصہ بننے کا بے تابی سے منتظر ہوں۔
ظہیر، جو جلد ہی 48 سال کے ہو جائیں گے، بھارت کے لیے 92 ٹیسٹ، 200 ون ڈے اور 17 ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کھیل چکے ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کی 2011 ورلڈ کپ کی تاریخی جیت کے دوران 21 وکٹیں حاصل کیں، اور وہ ٹورنامنٹ میں ٹیم کے سب سے کامیاب بولر تھے۔
ظہیر 2024 کے سیزن میں لکھنؤ سپر جائنٹس کے مینٹور کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں۔ اس دوران فلیمنگ نے گزشتہ سال جولائی میں پانچ بار کی چیمپئن سی ایس کے سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔
Left Arm “Taking” Over! 💫🦁 Welcoming Zaheer Khan as the Head Coach of Chennai Super Kings! #WhistlePodu #Yellove 🦁💛— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) September 21, 2026
یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایم ایس دھونی، کپتان روتوراج گائیکواڑ، اور ٹیم کی مالک روپا گروناتھ، جو سی ایس کے کی کرکٹ مینجمنٹ کمیٹی کا حصہ ہیں، اس بار ہندوستانی کوچ کی خدمات حاصل کرنا چاہتے تھے۔
ظہیر نے آئی پی ایل میں 100 میچ کھیلے اور ریٹائرمنٹ کے بعد کوچنگ کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ روپا گروناتھ نے کہا ظہیر کا شاندار کھیل کا کیریئر اور نوجوان ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے کی ان کی صلاحیت ہمارے سسٹم کے لیے انتہائی قابل قدر ہوگی۔ ہمیں یقین ہے کہ ان کی رہنمائی سے فرنچائز کی مضبوط بنیاد کو مزید مضبوط کرنے میں مدد ملے گی۔
چنئی سپر کنگز کے مینیجنگ ڈائریکٹر کاسی وشواناتھن نے کہا ظہیر ایک عالمی معیار کے بولر ہیں اور انہوں نے کئی سالوں میں بہت سے نوجوان کرکٹرز، خاص طور پر تیز گیند بازوں کے لیے ایک مینٹور کے طور پر اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ کرکٹ کی باریکیوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور ہم اسے اپنے خاندان کا حصہ بنا کر بہت پرجوش ہیں۔
چنئی سپر کنگز ٹیم مینجمنٹ کے قریبی ذرائع کا ماننا ہے کہ دھونی کسی ایسے شخص کو ٹیم میں شامل کرنے کے حق میں تھے جس سے وہ پہلے سے واقف تھے۔
سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے کچھ دوسرے ناموں کے برعکس، انگلینڈ کے سابق کپتان ایون مورگن کو یہ عہدہ لینے کا امکان نہیں سمجھا جاتا تھا۔
تمل ناڈو کے ہیمانگ بڈانی کے معاملے میں، دہلی کیپٹلس کے ساتھ ان کا دو سالہ دور ان کے خلاف چلا گیا۔ دونوں سالوں کے دوران، بڈانی کی رہنمائی میں چنئی سپر کنگز کی شریک ملکیت دہلی کیپٹلز نے نسبتاً خراب کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
بطور کوچ، بڈانی نے آئی ایل ٹی 20 اور دی ہنڈریڈ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن یہ مقابلے آئی پی ایل کی سطح پر نہیں ہیں۔ اس لیے اس عہدے کے لیے ان کے تجربے کو خاطر میں نہیں لایا گیا۔
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