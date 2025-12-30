2025 میں ون ڈے میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے ٹاپ ٹین بلے باز، فہرست میں دو ہندوستانی بھی شامل
2025 میں ون ڈے فارمیٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے ٹاپ 10 بلے بازوں پر ایک نظر۔
December 30, 2025
حیدرآباد: سال 2025 ختم ہونے کو ہے اور نیا سال شروع ہونے میں صرف چند دن باقی ہیں۔ 2025 کرکٹ کے لحاظ سے ہندوستان کے لیے یادگار سال رہا۔ لیکن دو اسٹار کھلاڑیوں روہت شرما اور وراٹ کوہلی نے ٹیسٹ کرکٹ سے غیر متوقع ریٹائرمنٹ لے کر شائقین کو مایوس کیا۔ تاہم روہت اور کوہلی نے ون ڈے میں اپنی شاندار کارکردگی کو جاری رکھا ہے۔
وراٹ اور روہت نے گزشتہ دو ماہ کے دوران آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ سیریز میں بھی غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ روہت کو آسٹریلیا سیریز میں اور وراٹ کوہلی کو جنوبی افریقہ سیریز میں سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا تھا۔ اس سال کم ون ڈے کھیلنے کے باوجود دونوں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔
دو کھلاڑیوں کے علاوہ کوئی بھی فہرست میں شامل نہیں
2025 میں، وہ دنیا بھر میں ون ڈے میں سب سے زیادہ رنز بنانے والوں کی ٹاپ 10 فہرست میں شامل ہوئے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کے ان دو کھلاڑیوں کے علاوہ کوئی بھی اس فہرست میں شامل نہیں ہے۔
دنیا کا کوئی بھی بلے باز 1000 رنز تک نہیں پہنچ سکا
یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس کیلنڈر سال میں دنیا کا کوئی بھی بلے باز 1000 رنز تک نہیں پہنچا۔ اس فہرست میں انگلینڈ کے سینئر بلے باز جو روٹ سرفہرست ہیں۔ انہوں نے 15 اننگز میں 57.71 کی اوسط سے 808 رنز بنائے ہیں جس میں تین سنچریاں اور چار نصف سنچریاں شامل ہیں۔ ہندوستانی اسٹارز وراٹ اور روہت نے اس سال ون ڈے میں کتنے رنز بنائے؟ آئیے جانتے ہیں کہ وہ اس فہرست میں کہاں کھڑے ہیں۔
وراٹ کوہلی 2025 میں
وراٹ کوہلی نے 2025 میں اپنی بہترین ون ڈے کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وہ ٹیم انڈیا کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے۔ 2025 میں وراٹ نے 13 اننگز میں 651 رنز بنائے جس میں تین سنچریاں اور چار نصف سنچریاں شامل تھیں۔ حال ہی میں جنوبی افریقہ کے خلاف ون ڈے سیریز میں وراٹ نے 303 رنز بنائے اور انہیں سیریز کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ وہ اس سال سب سے زیادہ رنز بنانے والوں کی فہرست میں آٹھویں نمبر پر ہیں۔
روہت شرما 2025 میں
روہت شرما نے سال کے آغاز میں انگلینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا لیکن پھر چیمپئنز ٹرافی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم، وہ اس ٹورنامنٹ کے فائنل میں نصف سنچری کے ساتھ فارم میں واپس آئے۔ اکتوبر میں انہوں نے آسٹریلیا کی سیریز میں ایک سنچری اور ایک نصف سنچری بنائی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے جنوبی افریقہ سیریز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو نصف سنچریاں اسکور کیں۔ مجموعی طور پر روہت نے اس سال 14 اننگز میں 650 رنز بنائے ہیں جس میں دو سنچریاں اور چار نصف سنچریاں شامل ہیں۔ ہٹ مین اس فہرست میں عالمی سطح پر نویں نمبر پر ہیں۔
یہ دونوں ہیں سرفہرست
وراٹ اور روہت، جو پہلے ہی ٹیسٹ اور T20 سے ریٹائر ہو چکے ہیں، فی الحال ون ڈے کھیل رہے ہیں۔ تاہم، وہ ون ڈے فارمیٹ میں غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس سال، وہ ہندوستان کے سب سے زیادہ رنز بنانے والوں میں شامل ہیں۔ وراٹ اور روہت کی جوڑی جنوری 2026 میں نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے سیریز میں ایکشن میں واپس آئے گی۔
2025 میں ون ڈے میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے ٹاپ 10 بلے باز
- جوئے روٹ (انگلینڈ) 808 رنز
- ڈیرل مچل (نیوزی لینڈ) 764 رنز
- جارج منسی (اسکاٹ لینڈ) 735 رنز
- میتھیو برٹسکی (جنوبی افریقہ) نے 706 رنز بنائے
- شائی ہوپ (ویسٹ انڈیز) نے 670 رنز بنائے
- سلمان آغا (پاکستان) نے 667 رنز بنائے
- ملند کمار (امریکہ) نے 652 رنز بنائے
- وراٹ کوہلی (بھارت) نے 651 رنز بنائے
- روہت شرما (بھارت) نے 650 رنز بنائے
- راچن رویندرا (نیوزی لینڈ) 604 رنز بنائے