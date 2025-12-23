YearEnder 2025: کھیلوں کی تاریخ کے لازوال نام: اس سال ان لیجنڈ کھلاڑیوں نے دنیا کو کہا الوداع
ایئر اینڈر 2025: دلیپ دوشی سے لے کر فائزہ سنگھ تک، اس سال الوداع کرنے والے نمایاں کھلاڑیوں کے بارے میں جانیے۔
Published : December 23, 2025 at 11:25 AM IST
حیدرآباد: ہر سال کی طرح یہ سال بھی کچھ یادوں کے ساتھ اختتام پذیر ہورہا ہے۔ اس سال جہاں کھیلوں میں بہت سی بڑی کامیابیاں دیکھنے میں آئیں وہیں سال 2025 نے کرکٹرز سے لے کر کھلاڑیوں تک کئی اہم کھیلوں کی شخصیات کو بھی ہم سے چھین لیا۔ ان کھلاڑیوں کی کہانیاں، کارنامے اور جذبہ آنے والی نسلوں کو متاثر کرتا رہے گا۔
سابق بھارتی اسپنر دلیپ دوشی انتقال کر گئے
سابق بھارتی لیفٹ آرم اسپنر دلیپ دوشی 23 جون کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 77 برس تھی۔ دوشی نے 1979 اور 1983 کے درمیان 33 ٹیسٹ میچوں میں ہندوستان کی نمائندگی کی، 114 وکٹیں حاصل کیں جن میں چھ فائفر بھی شامل تھے۔ 15 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں میں دوشی نے 22 وکٹیں حاصل کیں جن میں دو، چار وکٹیں بھی شامل ہیں۔
فٹبالر کار حادثے میں ہلاک
رواں برس لیور پول کے پرتگالی فٹبالر ڈیوگو جوٹا اسپین میں سڑک حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ ان کی عمر صرف 28 سال تھی۔ جوٹا نے 2020 سے اپنی موت تک لیورپول کے لیے کھیلا۔ پرتگالی قومی ٹیم کے ساتھ، انہوں نے دو بار UEFA نیشنز لیگ جیتی، اور 2018 میں، انہوں نے وولور ہیمپٹن وانڈررز (Wolverhampton Wanderers) کے ساتھ چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیتا تھا۔
سابق بھارتی آل راؤنڈر سید عابد علی انتقال کر گئے
سابق بھارتی ٹیسٹ کرکٹر سید عابد علی، جو 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں بھارتی ٹیم کا حصہ تھے، مارچ میں 83 سال کی عمر میں انتقال کرگئے۔ انہوں نے 1967 سے 1974 کے درمیان بھارت کے لیے 29 ٹیسٹ کھیلے، انہوں نے 1,018 رنز بنائے اور 47 وکٹیں لیں۔ وہ 1975 میں پہلے کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے ہندوستانی ٹیم کے رکن بھی تھے اور پانچ ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیلے۔ ہندستانی ٹیم جب مارچ 1968 کے دوران سیریز میں کامیابی کے بعد وطن لوٹی اور یہ ہیرو اپنے گھر حیدرآباد واپس آیا تو تالیوں کی گرج سے عابد علی کا استقبال کیا گیا۔ عابد علی ایک نڈر انسان تھے۔ عابد علی نے حیدرآباد کی جونیئر ٹیم کے کوچ کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔ کرکٹ سے علاحدگی کے چند سال بعد وہ 1980 میں کیلیفورنیا چلے گئے۔ جہاں وہ کافی عرصے تک اسٹین فورڈ کرکٹ اکیڈمی میں نوجوان ٹیلنٹ کو کرکٹ کی باریکیوں سے روشناس کراتے اور تربیت دیتے رہے۔
سابق انگلش فاسٹ باؤلر ڈیوڈ لارنس انتقال کر گئے
انگلینڈ کے سابق فاسٹ باؤلر ڈیوڈ ویلنٹائن لارنس کا 21 جون کو 61 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ لارنس نے 1988 میں بین الاقوامی کرکٹ میں ڈیبیو کیا اور 1988 سے 1992 کے درمیان پانچ ٹیسٹ میچ کھیل کر 18 وکٹیں حاصل کیں۔ 1992 میں ویلنگٹن، نیوزی لینڈ میں ایک ٹیسٹ میچ کے دوران گھٹنے کی تباہ کن انجری کی وجہ سے ان کا بین الاقوامی کیریئر المناک طور پر ختم ہو گیا۔
انگلینڈ کے سابق کرکٹر رابن اسمتھ انتقال کر گئے
اپنی نڈر بلے بازی کے لیے مشہور انگلینڈ کے سابق کرکٹر رابن اسمتھ یکم دسمبر کو 62 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ان کا انتقال آسٹریلیا کے جنوبی پرتھ میں واقع اپنے اپارٹمنٹ میں ہوا۔ جنوبی افریقہ میں پیدا ہونے والے اسمتھ نے 1988 میں بین الاقوامی کرکٹ میں قدم رکھا اور انگلش کرکٹ پر خاصا اثر چھوڑا۔ انہوں نے 1996 تک 62 ٹیسٹ میچوں میں انگلینڈ کی نمائندگی کی، جس میں نو سنچریوں سمیت 4,200 سے زیادہ رنز بنائے۔
آسٹریلوی کرکٹ لیجنڈ باب سمپسن
ایک کھلاڑی، کپتان اور کوچ کے طور پر آسٹریلوی کرکٹ کی سب سے بااثر شخصیات میں سے ایک، باب سمپسن کا 16 اگست کو 89 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ 1957 سے 1978 کے درمیان، سمپسن نے آسٹریلیا کے لیے 62 ٹیسٹ میچ اور دو ایک روزہ بین الاقوامی میچ کھیلے۔ انہوں نے 4,869 ٹیسٹ رنز بنائے جن میں 10 سنچریاں اور 27 نصف سنچریاں شامل ہیں۔ ایک بہترین آل راؤنڈر، اس نے 71 وکٹیں اور 110 کیچ بھی لیے اور اپنے وقت کے بہترین سلپ فیلڈرز میں سے ایک کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔
لیجنڈری ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپئن جارج فورمین
سابق ہیوی ویٹ باکسنگ چیمپیئن جارج فورمین، جو اپنی زبردست پنچنگ پاور کے لیے مشہور تھے، 21 مارچ کو 76 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ دو بار کے عالمی ہیوی ویٹ چیمپیئن، فورمین پہلی بار 1968 کے کھیلوں میں اولمپک گولڈ میڈل جیتنے کے بعد عالمی سطح پر مقبول ہوئے۔ انہوں نے 1973 میں ہیوی ویٹ ٹائٹل دوبارہ حاصل کیا۔ تاہم، انہیں 1974 میں مشہور "رمبل ان دی جنگل" مقابلے میں محمد علی سے ہارنے کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔
دنیا کے معمر ترین میراتھن رنر فوجا سنگھ
فوجا سنگھ، جو دنیا کے سب سے معمر میراتھن رنر کے طور پر جانے جاتے ہیں، 14 جولائی کو 114 سال کی عمر میں ایک سڑک حادثے میں انتقال کر گئے۔ سنگھ نے 89 سال کی عمر میں دوڑنا شروع کیا۔ 2000 میں، انہوں نے اپنی پہلی دوڑ - لندن میراتھن دوڑی۔ سالوں کے دوران، انہوں نے لندن، ٹورنٹو اور نیویارک میں نو میراتھن میں حصہ لیا۔ ان کی بہترین کارکردگی ٹورنٹو میں تھی جہاں انہوں نے 5 گھنٹے 40 منٹ اور 4 سیکنڈ میں ریس مکمل کی۔
ہندوستان کے اولمپک ہاکی میڈلسٹ مینوئل فریڈرکس
کیرالہ کے پہلے اولمپک تمغہ جیتنے والے مینوئل فریڈرکس کا 31 اکتوبر کو 78 سال کی عمر میں بنگلور میں انتقال ہو گیا۔ سابق ہندوستانی ہاکی گول کیپر نے 1972 کے میونخ اولمپکس میں قومی ٹیم کو کانسہ کا تمغہ دلانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 2019 میں، انہیں کھیلوں میں زندگی بھر کی شراکت کے لیے میجر دھیان چند ایوارڈ سے نوازا گیا۔ فریڈرکس نے 1971 میں ہندوستان کے لیے ڈیبیو کیا اور سات سال تک قومی ٹیم کے لیے غیر معمولی طور پر اچھا کھیلا۔
لیجنڈری ریسلر ہلک ہوگن
ہلک ہوگن، سپر اسٹار جنہوں نے پیشہ ورانہ ریسلنگ کو قومی دھارے میں لایا اور اس کھیل کی تاریخ میں سب سے زیادہ کمانے والے آئیکن میں سے ایک بن گئے، اس سال 24 جولائی کو 71 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے زبردست اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے، ہوگن کو 2005 میں WWE ہال آف فیم میں شامل کیا گیا۔