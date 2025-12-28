ویسٹ انڈیز ٹیسٹ میں ستائیس رنز پر آل آؤٹ، بھارت اپنے ہی گھر میں ہو گیا وائٹ واش، جانیے سال کی سب سے حیران کن شکستیں
سال 2025 میں مختلف کھیلوں میں کئی چونکا دینے والے اپ سیٹ اور شکستیں دیکھنے میں آئیں۔
Published : December 28, 2025 at 10:49 PM IST
حیدرآباد: کھیل اپنے سنسنی خیز مقابلوں اور غیر متوقع طور پر جانے جاتے ہیں۔ کچھ ٹیمیں مخصوص کھیلوں پر غلبہ رکھتی ہیں، جیسے کہ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم، جو کہ 1999 سے 2007 تک ایک طاقتور قوت تھی، اس نے اس عرصے کے دوران منعقد ہونے والے تینوں ون ڈے ورلڈ کپ جیتے۔ تاہم جب کوئی ٹیم تمام مشکلات پر قابو پا کر پسندیدہ ٹیم کو شکست دیتی ہے تو وہ لمحات کھیلوں کی تاریخ کی کتابوں میں یادگار بن جاتے ہیں۔ لیکن کھیل میں بعض اوقات ایسے ایسے چونکا دینے والے لمحات آتے ہیں جو تماشائیوں کو حیران و دنگ کر دیتے ہیں۔ آئیے اس سال کی چند چونکا دینے والی شکستوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
ویسٹ انڈیز ٹیسٹ میچ میں 27 رنز پر آل آؤٹ
ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کی کارکردگی مسلسل گرتی جا رہی ہے، حالیہ دنوں میں اسے مسلسل شکستوں کا سامنا ہے۔ اس سال جون جولائی میں وہ آسٹریلیا کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر 0-3 سے ٹیسٹ سیریز ہار گئے تھے۔ سیریز میں شکست مایوس کن تھی لیکن انہوں نے ایک شرمناک ریکارڈ بھی قائم کیا۔ جمیکا میں کھیلے گئے ڈے اینڈ نائٹ ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن ٹیم 27 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی جو ٹیسٹ کی تاریخ کا دوسرا کم ترین اسکور اور 1955 کے بعد سب سے کم اسکور ہے۔ کیریبین ٹیم کا پچھلا کم ترین اسکور 47 تھا جو اس نے 2004 میں انگلینڈ کے خلاف بنایا تھا۔
بھارتی ٹیم کا اپنے ہی گھر میں وائٹ واش کیا گیا
وراٹ کوہلی اور روہت شرما کی ٹیسٹ ٹیم سے ریٹائرمنٹ کے بعد ہندوستانی ٹیم کو جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، ٹیم دونوں ہی ٹیسٹ میچ ہار گئی۔ جنوبی افریقہ کی سیریز جیتنے میں دوسرے ٹیسٹ میں 408 رنز کی زبردست فتح بھی شامل ہے۔ 25 سالوں میں یہ پہلا موقع تھا جب جنوبی افریقہ نے ہندوستانی سرزمین پر ٹیسٹ سیریز جیتی ہے۔ گوتم گمبھیر کے ہیڈ کوچ بننے کے بعد یہ ہندوستان کا دوسرا ٹیسٹ وائٹ واش تھا۔ اس سے قبل انہیں اکتوبر-نومبر 2024 میں نیوزی لینڈ کے ہاتھوں 0-3 سے شکست ہوئی تھی۔
ورلڈ چیمپیئن ڈی گوکیش شطرنج ورلڈ کپ سے باہر
ورلڈ چیمپیئن ڈی گوکیش کو 2025 شطرنج ورلڈ کپ کے تیسرے راؤنڈ میں شکست کے بعد بڑا جھٹکا لگا ہے۔ وہ بھارت کی میزبانی میں منعقدہ ٹورنامنٹ میں عالمی نمبر 85 جرمن کھلاڑی فریڈرک سوین سے ہار گئے۔ آٹھ راؤنڈ کے ٹورنامنٹ میں ان کے جلد باہر ہونے نے شطرنج کے شائقین کو چونکا دیا۔ گوکیش ٹورنامنٹ جیتنے کے فیورٹ میں سے ایک تھے، جو پچھلے سال عالمی چیمپیئن بنے تھے۔
نیرج چوپڑا عالمی ایتھلیٹکس چیمپیئن شپ سے باہر ہو گئے
دو بار کے اولمپک میڈلسٹ نیرج چوپڑا فائنل میں 84.03 میٹر کی بہترین تھرو کے ساتھ آٹھویں نمبر پر رہے، جب کہ ان کے ہم وطن سچن یادو 86.27 میٹر کی تھرو کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہے۔ ٹورنامنٹ میں داخل ہونے سے پہلے نیرج سے تمغہ جیتنے کی امید تھی، کیونکہ ان کا کھیل میں شاندار ریکارڈ ہے اور انہوں نے 2023 میں عالمی چیمپیئن شپ کا خطاب جیتا تھا۔ اس سال کے شروع میں 90 میٹر کا ہندسہ عبور کرنے کے باوجود، نیرج اس اہم ٹورنامنٹ میں تمغہ جیتنے میں ناکام رہے۔
کلب ورلڈ کپ میں الہلال نے مانچسٹر سٹی کو شکست دے دی
امریکہ میں کلب کے ورلڈ کپ میں سعودی کلب الہلال کی عالمی چیمپیئن مانچسٹر سٹی کے خلاف 3-4 سے فتح نے فٹبال کی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ انہوں نے اس سے قبل گروپ مرحلے میں زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے فٹ بال کلبوں میں سے ایک ہسپانوی جائنٹس ریئل میڈرڈ کو 1-1 سے ڈرا کر دیا تھا۔
لیور پول کو ایف اے کپ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا
انگلش ایف اے کپ کے ایک یادگار میچ میں، ٹورنامنٹ کی سب سے نچلی رینک والی ٹیم پلائی ماؤتھ آرگیل نے لیورپول کو 0-1 سے شکست دے کر دنگ کر دیا۔ اس شکست نے لیور پول کو چیمپیئن شپ کی دوڑ سے باہر کر دیا۔ اس فتح کے ساتھ، پلائی ماؤتھ (Plymouth) فروری 2018 کے بعد جب ویگان اتھلیٹک (Wigan Athletic) نے مانچسٹر سٹی کو شکست دی تھی، پریمیئر لیگ کی ٹاپ ٹیم کو ختم کرنے والی پہلی لوور ڈویژن ٹیم بن گئی۔
پارل رائلز SA20 میں 49 پر آل آؤٹ
جنوبی افریقی ٹی ٹوئنٹی لیگ SA20 کے چوتھے سیزن کے تیسرے میچ میں لیگ کی تاریخ میں سب سے کم اسکور کا شرمناک ریکارڈ دیکھنے میں آیا۔ سن رائزرز ایسٹرن کیپ نے پارل رائلز کو صرف 49 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ ہفتہ 27 دسمبر کو 187 کے ہدف کے تعاقب میں ڈیوڈ ملر کی ٹیم 11.5 اوورز میں صرف 49 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی اور میچ 137 رنز سے ہار گئی۔