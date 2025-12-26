ہندوستانی کرکٹ عروج پر، 2025 کامیابیوں سے بھرا ایک یادگار سال
2025 میں ہندوستانی کرکٹ کی فتوحات عروج پر رہیں۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے اس سال ورلڈ کپ سمیت چار ٹرافیوں پر قبضہ کیا۔
Published : December 26, 2025 at 5:07 PM IST
حیدرآباد: سال 2025 ہندوستانی کرکٹ کے لیے کامیابیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ٹیم انڈیا نے مختلف فارمیٹس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف اہم میچ جیتے بلکہ نئے ریکارڈ بھی بنائے۔ اس سال ٹیم انڈیا کی کامیابیاں ایک بار پھر ثابت کرتی ہیں کہ ہندوستانی کرکٹ مسلسل نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔
اس لیے، جیسے ہی سال 2025 کا اختتام ہو رہا ہے، ہندوستانی کرکٹ کی اہم کامیابیوں پر نظر ڈالنا ضروری ہے جنہوں نے اس سال کو خاص بنا دیا۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے اس سال متعدد ٹرافیاں جیتیں۔ مردوں سے لے کر خواتین تک ہر ٹیم نے نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔
ہندوستانی کرکٹ کا عروج: 2025 کی سب سے بڑی کامیابیاں
آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ 2025 ٹائٹل
ہندوستانی خواتین کی ٹیم نے 2 نومبر کی شام نئی ممبئی میں جنوبی افریقہ کو شکست دے کر اپنا پہلا ورلڈ کپ ٹائٹل جیت کر تاریخ رقم کی۔ دونوں ٹیمیں پہلی بار ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچی تھیں۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مخالف ٹیم کو 299 رنز کا ہدف دیا۔ شفالی ورما نے شاندار ففٹی اسکور کی اور انہیں پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا۔ جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 246 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ہندوستانی ٹیم کو 37.3 کروڑ روپے کی انعامی رقم ملی۔ دیپتی شرما کو پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار دیا گیا۔ مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں۔
بھارت کی بیٹیاں 52 سال بعد چیمپئن بنیں شفالی ورما اور دیپتی شرما کو بڑے ایوارڈ ملے۔
آئی سی سی مینز چیمپئنز ٹرافی 2025
ہندوستانی مردوں کی ٹیم نے آئی سی سی چیمپیئنز ٹرافی کے فائنل میں نیوزی لینڈ کو چار وکٹوں سے شکست دے کر تیسری بار ٹورنامنٹ جیت کر تاریخ کی سب سے کامیاب ٹیم بن گئی۔ اس سے قبل ہندوستان نے 2002 اور 2013 میں یہ ٹائٹل جیتا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان نے ایک بھی میچ ہارے بغیر ٹائٹل جیتا تھا۔ روہت شرما کو مین آف دی میچ جب کہ راچن رویندرا کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ فائنل میں روہت شرما نے 76 رنز بنائے جب کہ کلدیپ یادیو اور ورون چکرورتی نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔ مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں۔
بھارت نے نیوزی لینڈ کو شکست دے کر تیسری بار چیمپئنز ٹرافی جیت لی، روہت شرما 12 سال بعد فاتح بن گئے۔
پہلا ویمنز بلائنڈ T20 ورلڈ کپ
کولمبو، سری لنکا میں منعقدہ فائنل میں بھارت نے نیپال کو شکست دے کر اپنا پہلا ویمنز بلائنڈ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیت لیا۔ پہلے بولنگ کرتے ہوئے، بھارت نے نیپال کو 114/5 تک محدود کر دیا اور 12 اوورز میں صرف تین وکٹوں کے نقصان پر میچ جیت لیا۔ توقع ہے کہ اس فتح سے ملک کے معذور ایتھلیٹس کو بڑا فروغ ملے گا۔ مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں۔
بھارت نے ایک اور ورلڈ کپ جیت لیا، خواتین کی بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے فائنل میں نیپال کو شکست دے کر تاریخ رقم کی۔
مردوں کا (مینس) ایشیا کپ 2025
دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فائنل میں ہندوستانی ٹیم نے پاکستان کو پانچ وکٹوں سے شکست دے کر اپنا نواں ایشیا کپ ٹائٹل جیت لیا۔ پہلے فیلڈنگ کرتے ہوئے بھارت نے کلدیپ یادیو کے شاندار اسپیل کی بدولت مخالف ٹیم کو 146 رنز پر آؤٹ کر دیا، جس میں اس نے چار وکٹیں حاصل کیں۔ مین ان بلیو نے اس کے بعد صرف دو گیندیں باقی رہ کر ہدف حاصل کر لیا، تلک ورما نے ناقابل شکست 69 رنز بنا کر ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ بھارت نے روایتی حریف پاکستان کو تین بار شکست دیتے ہوئے ٹورنامنٹ میں ایک بھی میچ نہیں ہارا۔ مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ ایشیا کپ 2025: بھارت کو ایشین چیمپئن کا تاج پہنایا، تلک ورما تھے میچ کے ہیرو، وزیراعظم نے ٹیم انڈیا کو مبارکباد دی۔
وراٹ کوہلی نے سچن ٹنڈولکر کا ریکارڈ توڑ دیا
ہندوستان کے اسٹار بلے باز وراٹ کوہلی نے ایک فارمیٹ میں سب سے زیادہ سنچریاں بنانے والے ہندوستانی کرکٹ لیجنڈ سچن ٹنڈولکر کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے رانچی کے جے ایس سی اے انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ون ڈے میں اپنی 52ویں ون ڈے سنچری بنائی۔ سچن ٹنڈولکر، اپنے بین الاقوامی کیریئر میں 51 ٹیسٹ سنچریوں کے ساتھ، کسی ایک فارمیٹ میں سب سے زیادہ سنچریاں بنانے والے بلے بازوں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں۔
کوہلی نے شاندار سنچری بنا کر سچن ٹنڈولکر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دو بڑے ریکارڈز اپنے نام کر لیے۔
ایجبسٹن میں ہندوستانی ٹیسٹ ٹیم کی پہلی جیت
ایجبسٹن طویل عرصے سے ہندوستان کی ٹیسٹ ٹیم کے لیے ایک مشکل میدان رہا تھا، وہاں کھیلے گئے آٹھ میچوں میں سات ہارے اور ایک ڈرا ہوا۔ تاہم، گیل اور ان کے ساتھیوں نے آخرکار ایجبسٹن میں ہندوستان کی طویل خشک سالی کا خاتمہ کیا۔ بھارت-انگلینڈ سیریز کے دوسرے ٹیسٹ کے آخری دن، بھارت نے انگلینڈ کو 336 رنز سے شکست دے کر ایجبسٹن میں اپنی پہلی ٹیسٹ جیت حاصل کی اور تاریخ کی کتابوں میں اپنا نام لکھوا لیا۔ مزید معلومات کے لیے نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ ہندوستان نے ایجبسٹن میں انگلینڈ کے 58 سالہ راج کا خاتمہ کرتے ہوئے تاریخی فتح کے ساتھ سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔
ویمنز ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف اپنی پہلی T20I سیریز جیت لی
اس سال، ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف اپنی پہلی T20I سیریز جیت کر مختصر ترین فارمیٹ میں میزبانوں کے خلاف سیریز جیتنے کے طویل انتظار کو ختم کیا۔ ہندوستان نے پانچ میچوں کی سیریز 3-2 سے جیت لی۔ اگرچہ بھارت نے اس سے قبل 2006 میں ڈربی میں انگلینڈ کو ایک ہی T20I میچ میں شکست دی تھی، لیکن یہ سیریز کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔