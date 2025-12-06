یشسوی جیسوال کی شاندار سنچری، جنوبی افریقہ کو 9 وکٹوں سے شکست، ٹیم انڈیا نے سیریز اپنے نام کر لی
سلامی بلے باز یشسوی جیسوال نے کیرئر کی پہلی یک روزہ سنچری اسکور کی اور ٹیم کو جیت دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔
Published : December 6, 2025 at 10:52 PM IST
وشاکھپٹنم: بھارتی ٹیم نے تیسرے یک روزہ مقابلے میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ گیندبازی اور بلے بازی دونوں شعبوں میں مہمان ٹیم پر سبقت حاصل کی۔ پرسدھ کرشنا اور کلدیپ یادو کی عمدہ گیدبازی اور یشسوی جیسوال کی ناقابل شکست سنچری کی بدولت ٹیم انڈیا نے جنوبی افریقہ کو تیسرے یک روزہ مقابلے میں 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ بھارتی ٹیم کی جانب سے روہت شرما اور وویراٹ کوہلی نے بھی شاندار نصف سنچری اسکور کی۔ اس جیت کے ساتھ ہی ہندوستانی ٹیم نے ون ڈے سیریز اپنے نام کرلی۔
Virat Kohli wraps the chase in style! 👌👌— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
A commanding 9⃣-wicket victory in Vizag 🔥
With that, #TeamIndia clinch the ODI series by 2⃣-1⃣
Scorecard ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/tgxKHGpB3O
بھارتی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے گیندبازی کا فیصلہ کیا۔ بھارتی گیندبازوں نے شاندار گیندبازی کرتے ہوئے مہمان ٹیم کو 270 رنوں پر سمیٹ دیا اور جواب میں ٹیم انڈیا نے صرف 39.5 اوور میں میچ جیت لیا۔ 271 کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے ہندوستانی ٹیم نے روہت شرما اور یشسوی جیسوال کی اوپننگ جوڑی کے ساتھ شاندار آغاز کیا۔ انہوں نے پہلی وکٹ کے لیے 155 رنز جوڑے۔ روہت شرما نے 75 رنوں کی اننگ کھیلی۔ آؤٹ ہونے سے قبل روہت شرما نے 73 گیندوں میں سات چوکے اور تین چھکے لگائے۔ جیسوال نے 121 گیندوں پر ناقابل شکست 116 رنز بنائے۔ اس دوران جیسوال نے 12 چوکے اور دو چھکے لگائے۔ ویرات کوہلی نے 45 گیندوں پر ناقابل شکست 65 رنز بنائے جس میں چھ چوکے اور تین چھکے شامل تھے۔ ویراٹ کوہلی نے اس سے قبل دونوں مقابلوں نے سنچری اسکور کی تھی۔
جنوبی افریقہ کی شروعات اچھی نہیں تھی۔ کوئنٹن ڈی کاک اور ریان رکیلٹن نے پاری کا آغاز کیا۔ ارشدیپ نے پہلے اوور میں ریان رکیلٹن کو آؤٹ کیا لیکن وکٹ گرنے کا ڈی کاک پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ انہوں ایک طرف سے پاری کو سمبھالے رکھا اور ٹیمبا باوما کے ساتھ مل کر دوسری وکٹ کے لیے سنچری شراکت داری کی۔ اس دوران ڈی کاک نے اپنی اسنچر اسکور کی۔ انہوں نے 106 رنوں کی پاری کھیلی جس میں 8 چوکے اور 6 چھکے شامل تھے۔ رویندرا جدیجا نے باوما کو آؤٹ کرکے شراکت توڑی۔ پرسید کرشنا نے اپنے دوسرے اسپیل میں ایک ہی اوور میں میتھیو بریٹزکے اور ایڈن مارکرم کو آؤٹ کرتے ہوئے ہندوستان کو میچ میں واپسی کرائی۔
📸📸 A special ton followed by a special celebration 💯— BCCI (@BCCI) December 6, 2025
Well played Yashasvi Jaiswal 👏👏
Scorecard ▶️ https://t.co/HM6zm9o7bm#TeamIndia | #INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/W7Ob6LxV3r
کلدیپ یادو نے بھی بہترین بالنگ کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ڈیوالڈ بریوس اور مارکو جانسن کو آؤٹ کر کے افریقی ٹیم کو بڑا اسکور بنانے سے روک دیا۔ آخر کار پرسیدھ نے اوتھنیل بارٹ مین کو بولڈ کر کے افریقی اننگز کو سمیٹ دیا۔ افریقہ کی جانب سے ڈی کاک سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی تھے۔ انہوں نے 89 گیندوں میں 8 چوکوں اور 6 چھکوں کی مدد سے 106 رنز بنائے۔ ان کے علاوہ باوما نے 48 رنز کی اننگز کھیلی۔ کلدیپ یادو اور پرسدھ کرشنا نے چار۔چار وکٹ حاصل کئے جبکہ جڈیجہ اور ارشدیپ نے ایک۔ ایک کھلاڑیوں کو پویلیئن کا راستہ دکھایا۔