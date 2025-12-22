ETV Bharat / sports

ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں بڑا اپ سیٹ، نیوزی لینڈ دوسرے نمبر پر، جانیے بھارت و پاکستان کس پوزیشن پر ہیں؟

نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کو ہرادیا۔ تیسرے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کو 323 رنز سے شکست دے کر سیریز 0-2 سے جیت لی۔

wtc points table updated after new zealand beat west indies by 323 runs in third test Urdu News
نیوزی لینڈ نے تیسرے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کو 323 رنز سے شکست دے دی (AFP PHOTO)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 22, 2025 at 1:51 PM IST

4 Min Read
حیدرآباد: آئی سی سی کا اس سال کا ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل آ گیا ہے۔ جس میں کئی طرح کے الٹ پھیر دیکھے گئے ہیں۔ قبل ازیں نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف آخری ٹیسٹ میں 323 رنز کی زبردست فتح درج کر کے سیریز 0-2 سے جیت لی۔ پہلا ٹیسٹ ڈرا ہوا تھا جب کہ نیوزی لینڈ نے دوسرا ٹیسٹ نو وکٹوں سے جیتا تھا۔ 462 کے ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز 138 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی۔ جیکب ڈفی نے دوسری اننگز میں اپنے کیریئر کی بہترین میچ پرفارمنس (128/9) پیش کرتے ہوئے پانچ وکٹیں حاصل کیں۔

ان کھلاڑیوں کو ایوارڈز ملے

نیوزی لینڈ کے اوپنر ڈیون کونوے نے میچ میں شاندار بلے بازی کی اور دونوں اننگز میں سنچریاں اسکور کیں۔ انہوں نے پہلی اننگز میں 227 اور دوسری اننگز میں 100 رنز بنائے جس سے انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ ملا جب کہ جیکب ڈفی کو سیریز کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ دیا گیا۔ ڈفی نے تین میچوں میں 15 کی اوسط سے مجموعی طور پر 23 وکٹیں حاصل کیں جن میں تین فائفر بھی شامل ہیں۔

ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل

اس جیت کے ساتھ ہی نیوزی لینڈ ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ تین میچوں کے بعد، ان کی مجموعی جیت کا تناسب 77.78 تک پہنچ گیا ہے، جس میں دو جیت اور ایک ہار شامل ہے۔ آسٹریلیا، چھ میچوں میں چھ جیت کے ساتھ، 100 فیصد جیت کے فیصد کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے۔

بھارت کا موقف کیا ہے؟

ہندوستانی ٹیم ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں ایک نئی نچلی سطح پر گر گئی ہے، اس پوزیشن پر وہ پہلے کبھی نہیں پہنچی تھی۔ اب تک دو ڈبلیو ٹی سی فائنل کھیلنے والی ہندوستانی ٹیم اس دائرے میں چھٹے مقام پر پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے اپنے نو ٹیسٹ میچوں میں سے چار جیتے ہیں اور ایک ڈرا کے ساتھ اتنے ہی میچ ہارے ہیں۔ اس سے انہیں جیت کا تناسب 48.15 ملتا ہے۔ وہ پاکستان، سری لنکا اور جنوبی افریقہ سے نیچے ہیں۔ ڈبلیو ٹی سی کا فائنل پوائنٹس ٹیبل پر سرفہرست دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے۔

ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل (ICC Website)

پاکستان کا کیا ہے موقف؟

پاکستانی ٹیم ڈبلیو ٹی سی پوائنٹس ٹیبل میں ایک نئی بلند سطح پر گر گئی ہے، اس پوزیشن پر وہ پہلے کئی سال پہلے پہنچی تھی۔ پاکستانی ٹیم نے اب تک دو ہی میچز کھیلے ہیں۔ وہ ایک جیت اور ایک ہار کے ساتھ پچاس فیصد کامیابی کے ساتھ پانچویں مقام پر یعنی بھارت سے ایک قدم اوپر ہے۔ اس سے انہیں جیت کا تناسب پچاس % ملتا ہے۔ وہ آٹریلیا، سری لنکا اور جنوبی افریقہ سے نیچے ہیں۔ واضح رہے کہ ڈبلیو ٹی سی کا فائنل پوائنٹس ٹیبل پر سرفہرست دونوں ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

