نیلامی میں پندرہ سالہ کاشوی نے رقم کی تاریخ، دیکھیں ہر ٹیم کا مکمل اسکواڈ
WPL 2027 Auction: اس آکشن میں 27 سلاٹس کے لیے کل 150 کرکٹرز پر بولی لگائی گئی۔
Published : October 29, 2026 at 12:59 PM IST
حیدرآباد: ویمنز پریمیئر لیگ (WPL) 2027 کے اگلے سیزن کے لیے بدھ، 28 اکتوبر کو کوچی کے گرینڈ حیات میں ایک منی آکشن (نیلامی) کا انعقاد کیا گیا۔ اس نیلامی کے دوران مجموعی طور پر 27 دستیاب سلاٹس کو پُر کرنے کے لیے کل 150 ملکی و غیر ملکی کرکٹرز پر بولیاں لگائی گئیں۔ تاہم، تمام فرنچائزز کی جانب سے انتہائی نپی تلی حکمتِ عملی اپنانے کے باعث نیلامی میں صرف 25 کھلاڑیوں کو ہی خریدا جا سکا اور دو سلاٹس خالی رہ گئے۔ اس پورے منی آکشن میں آسٹریلیا کی مقتدر آل راؤنڈر سوفی مولینوکس اور بھارت کی 15 سالہ نوجوان کرکٹر اوما کاشوی اپنی منفرد وجوہات کی بنا پر سب سے زیادہ بحث اور سرخیوں کا مرکز بنی رہیں۔
اس منی آکشن کے دوران آسٹریلوی آل راؤنڈر سوفی مولینوکس کو اپنی ٹیم کا حصہ بنانے کے لیے یوپی واریئرز (UP Warriorz) اور رائل چیلنجرز بنگلورو (RCB) کے درمیان ایک زبردست اور سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ طویل کھینچ تان کے بعد بالآخر یوپی واریئرز نے سوفی مولینوکس کو 1.10 کروڑ روپے کی بھاری رقم پر خرید کر اپنی ٹیم میں شامل کر لیا، جو کہ اس نیلامی کی سب سے بڑی اور مہنگی ترین بولی ثابت ہوئی۔ واضح رہے کہ مولینوکس کی بنیادی قیمت (بیس پرائس) 50 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی۔ وہ 2024 میں آر سی بی کی خطابی جیت والی مہم کا ایک اہم حصہ رہ چکی ہیں اور حال ہی میں انہیں آسٹریلیا کی قومی ٹیم کی کپتانی بھی سونپی گئی ہے۔
𝐓𝐡𝐞 𝐭𝐨𝐩 𝐛𝐮𝐲 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 #TATAWPLAuction 𝟐𝟎𝟐𝟕 👏 @UPWarriorz fans, how thrilled are you to welcome the Australian skipper to your side for the upcoming season? 💜 #TATAWPL https://t.co/41gWpkP9aR— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
کم عمر ابھرتی ہوئی آل راؤنڈر اوما کاشوی
دوسری جانب، محض 15 سال کی عمر میں کرناٹک سے تعلق رکھنے والی ابھرتی ہوئی آل راؤنڈر اوما کاشوی نے ڈبلیو پی ایل کی تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف میں درج کرا لیا ہے۔ وہ ویمنز پریمیئر لیگ (WPL) کی تاریخ میں اب تک نیلام ہونے والی سب سے کم عمر ترین کھلاڑی بن گئی ہیں۔ ان کی اس تاریخی کامیابی پر دہلی کیپٹلز نے ان کی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے انہیں 10 لاکھ روپے کی بنیادی قیمت پر اپنی فرنچائز کا حصہ بنا لیا۔ اس نیلامی کے بعد تمام پانچوں ٹیموں نے اپنے اسکواڈز کو حتمی شکل دے دی ہے اور اب شائقین کو 2027 کے سیزن کا بے صبری سے انتظار ہے۔
15 سالہ کاشوی نے رچی تاریخ
دہلی کیپٹلز کی جانب سے کرناٹک کی 15 سالہ کرکٹر اوما کاشوی کو 10 لاکھ روپے میں خریدے جانے کے بعد، وہ ڈبلیو پی ایل آکشن میں خریدی جانے والی اب تک کی سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئی ہیں۔ انہوں نے 15 سال 202 دن کی عمر میں دیا یادو کا ریکارڈ توڑ دیا، جو گزشتہ سال ڈبلیو پی ایل نیلامی میں خریدی جانے والی سب سے کم عمر کھلاڑی بنی تھیں اور اس وقت دیا کی عمر 16 سال تھی۔ اس شاندار کامیابی نے کاشوی کو سرخیوں میں لا دیا ہے۔
The moment history was created at #TATAWPLAuction 2027 🔨✨ 🎥 15-year-old Uma Kashvi becomes the 𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜𝙚𝙨𝙩 𝙥𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙨𝙤𝙡𝙙 at a #TATAWPL Auction 💙 @DelhiCapitals https://t.co/ArItcPrwR9— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
بھارت کی اسٹار کھلاڑی
بھارتی کھلاڑیوں کی بات کریں تو، جارح مزاج بلے باز کرن نوگیرے کو دہلی کیپٹلز نے 75 لاکھ روپے میں خریدا، جن کی بیس پرائس 40 لاکھ روپے تھی۔ نوجوان وکٹ کیپر بلے باز جی کملینی کو گجرات جائنٹس نے 40 لاکھ روپے میں خریدا۔ تجربہ کار بھارتی کھلاڑیوں سنیہ رانا اور وکٹ کیپر سشما ورما کو یوپی واریئرز نے 30-30 لاکھ روپے میں اپنی ٹیم میں شامل کیا۔
WPL 2027 آکشن کے بعد ہر ٹیم کے اسکواڈ پر ایک نظر
دہلی کیپٹلز (DC)
اینابیل سدرلینڈ، چینیلے ہنری، دیا یادو، جمائمہ روڈریگز، لورا وولوارڈٹ، لوسی ہیملٹن، ممتا مادیوالا، مریزانے کیپ، منو منی، این شری چرنی، نندنی شرما، نکی پرساد، شیفالی ورما۔
THE AUCTION'S BIGGEST MOVES 📊 Which player are you most excited to watch in #TATAWPL 2027? 👇 #TATAWPLAuction https://t.co/N5IovdhzPF— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
آکشن میں خریدے گئے کھلاڑی
کرن نوگیرے (75 لاکھ روپے)، اوما کاشوی (10 لاکھ روپے)، کرسٹی گورڈن (10 لاکھ روپے)، نجمہ خان (10 لاکھ روپے)۔
گجرات جائنٹس (GG)
انوشکا شرما، ایشلے گارڈنر، بیتھ مونی، بھارتی پھلمالی، جارجیا ویرہیم، ہیپی کماری، جنتی منی کلیتا، کنیکا آہوجا، کاشوی گوتم، کم گارتھ، راجیشوری گائیکواڑ، رینوکا سنگھ، سوفی ڈیوائن، تنوجا کنور، یاستیکا بھاٹیا۔
آکشن میں خریدے گئے کھلاڑی
جی کملینی (40 لاکھ روپے)، اورلا پرینڈرگاسٹ (30 لاکھ روپے)، سمیرا راگھو (10 لاکھ روپے)۔
ممبئی انڈینز (MI)
امنجوت کور، امیلیا کیر، ہرمن پریت کور، ہیلی میتھیوز، نیٹ سائیور برنٹ، نکولا کیری، راحیلہ فردوس، سجیون سجنا، سنسکرتی گپتا، شبنم اسماعیل، ویشنوی شرما۔
#CWC25 Winner incoming to the Warriorz camp 👏 Relive the hammer coming down for @SnehRana15 as she heads to @UPWarriorz for INR 30 Lakh! 🔨 #TATAWPL | #TATAWPLAuction https://t.co/Ln4Yh9EE6N— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) October 28, 2026
آکشن میں خریدے گئے کھلاڑی
ڈشا کساٹ (10 لاکھ روپے)، لتیکا انعامدار (10 لاکھ روپے)، بھارتی راول (10 لاکھ روپے)، سانیکا چالکے (10 لاکھ روپے)، شیوتا سہراوت (20 لاکھ روپے)، اکشیتا بھگت (10 لاکھ روپے)۔
رائل چیلنجرز بنگلورو (RCB)
اروندھتی ریڈی، ایلیس پیری، جارجیا وول، لورین بیل، ناڈین ڈی کلرک، پوجا وستراکر، پرتھیوشا کمار، پریما راوت، رادھا یادو، رچا گھوش، سائلی ستگھرے، شریانکا پاٹل، اسمرتی مندھانا۔
آکشن میں خریدے گئے کھلاڑی
جیس جوناسن (40 لاکھ روپے)، تیجل ہسبنس (30 لاکھ روپے)، ورندا دنیش (10 لاکھ روپے)، کلوئے ٹرائون (30 لاکھ روپے)۔
یوپی واریئرز (UPW)
دیپتی شرما، ہرلین دیول، کرانتی گوڑ، میگ لیننگ، فوبی لچفیلڈ، پرتیکا راول، شیکھا پانڈے، شپرا گری، سمرن شیخ، سوفی ایکلسٹون، تارا نورس۔
آکشن میں خریدے گئے کھلاڑی
سوفی مولینوکس (1.10 کروڑ روپے)، سنیہ رانا (30 لاکھ روپے)، گریس ہیریس (30 لاکھ روپے)، سشما ورما (30 لاکھ روپے)، کیتھرین برائس (10 لاکھ روپے)، منالی دکشت (10 لاکھ روپے)، سہانا پوار (10 لاکھ روپے)، آشا شوبھنا (30 لاکھ روپے)۔
لیگ کب شروع ہوگی؟
آپ کو بتا دیں کہ WPL 2027 اگلے سال جنوری میں منعقد کیا جائے گا۔ اس کا آغاز 14 جنوری کو ہوگا اور فائنل مقابلہ 07 فروری کو کھیلا جائے گا۔ راؤنڈ رابن فارمیٹ کے تحت کل 22 میچز کھیلے جائیں گے۔ یہ تمام میچز ممبئی کے بریبورن اسٹیڈیم اور وڈودرا کے کوٹامبی اسٹیڈیم میں منعقد ہوں گے۔