انگلینڈ کی کھلاڑی نے تاریخ رقم کر دی، نیٹ سائیور برنٹ ڈبلیو پی ایل میں سنچری بنانے والی پہلی بلے باز بن گئیں
ڈبلیو پی ایل میں ممبئی انڈینز کی نیٹ سائیور برنٹ نے 57 گیندوں پر ناقابل شکست 100 رنز بنا کر تاریخ رقم کی۔
Published : January 27, 2026 at 12:43 PM IST
وڈودرا: ممبئی انڈینز کی کھلاڑی نیٹ سائیور برنٹ نے ویمنز پریمیئر لیگ (WPL 2026) میں پہلی سنچری بنا کر اپنا نام ریکارڈ بک میں اپنا نام درج کرا لیا ہے۔ انہوں نے یہ کارنامہ ممبئی انڈینز اور رائل چیلنجرز بنگلور کے درمیان ویمنز پریمیئر لیگ کے 16ویں میچ میں انجام دیا۔
وڈودرا کے کوٹامبی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ کی نیٹ سائیور برنٹ نے پہلے 32 گیندوں میں اپنی نصف سنچری مکمل کی۔ اس کے بعد انہوں نے تیزی کا مظاہرہ کیا اور ممبئی کی اننگز کے 19 ویں اوور میں 57 گیندوں میں اپنی سنچری پوری کر لی۔ اس کے ساتھ وہ ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ انفرادی سکور کرنے والی کھلاڑی بن گئیں۔
The moment 📸— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 26, 2026
The ball 💯
The celebration 🥳
Natalie Sciver-Brunt, forever etched in the history books 🫡
Updates ▶️ https://t.co/yUHXkzVIZw #TATAWPL | #KhelEmotionKa | #RCBvMI | @mipaltan pic.twitter.com/i2xECl5jyB
انہوں نے اپنی اننگز میں 16 چوکے اور ایک چھکا بھی لگایا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ڈبلیو پی ایل کی تاریخ میں نیٹ سائیور برنٹ کے علاوہ کسی کھلاڑی نے سنچری نہیں بنائی۔ اس سیزن کے شروع میں صوفی ڈیوائن 95 اور اسمرتی مندھانا 96 پر آؤٹ ہو گئیں۔ لیکن سائیور برنٹ نے اس سے خود کو بچا لیا۔ انہوں نے ڈبلیو پی ایل کی تاریخ میں سب سے زیادہ انفرادی سکور بھی بنایا، جس نے ڈیوائن اور جارجیا وول کے ذریعہ مشترکہ طور پر بنائے گئے 99 کے پچھلے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا۔
ڈبلیو پی ایل کی تاریخ میں سب سے زیادہ انفرادی اسکور
نیٹ سائیور برنٹ (MI) 100 رنز بمقابلہ رائل چیلنجرز بنگلور، 2026
جارجیا وولوز (UPW) 99 رنز بمقابلہ رائل چیلنجرز بنگلور، 2025
صوفی ڈیوائن (RCB) 99 رنز بمقابلہ گجرات جائنٹس، 2026
اسمرتی مندھانا (RCB) 96 رنز بمقابلہ ممبئی انڈینز، 2026
ہرمن پریت کور (MI) 95 رنز بمقابلہ گجرات جائنٹس، 2024
آر سی بی بمقابلہ ایم آئی میچ کا نتیجہ
ممبئی انڈینس نے اس میچ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آر سی بی کو 15 رنز سے شکست دی۔ اس کے نتیجے میں بنگلور کی مسلسل دوسری شکست ہوئی۔ ٹاس ہارنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ممبئی انڈینز نے 199 رنز بنائے جس میں نیٹ سائیور برنٹ نے سنچری اسکور کی۔ برنٹ نے اپنی اننگز میں صرف چوکے لگا کر 70 رنز بنائے۔ ہیلی میتھیوز نے بھی نصف سنچری اسکور کی۔ انہوں نے 39 گیندوں میں 9 چوکوں کی مدد سے 56 رنز بنائے۔ آر سی بی کی جانب سے لارین بیل نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔
1⃣0⃣0⃣* runs— Women's Premier League (WPL) (@wplt20) January 26, 2026
5⃣7⃣ balls
1⃣6⃣ fours
1⃣ six
For her memorable and historic knock, Natalie Sciver-Brunt is named the Player of the Match 💯🏅
Relive her innings ▶️ https://t.co/fZnOiOflJx#TATAWPL | #KhelEmotionKa | #RCBvMI pic.twitter.com/aelorJFa7X
آر سی بی جس نے ڈبلیو پی ایل 2026 میں اپنے پہلے پانچ مسلسل میچ جیت کر پلے آف کے لیے کوالیفائی کیا تھا، اس میچ میں بھی ناکام ہو گیا۔ وہ پچھلے میچ میں دہلی سے ہار گئے تھے۔ ممبئی کی جانب سے دیے گئے 200 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بنگلور نے صرف 35 رنز پر پانچ وکٹیں گنوا دیں۔ ریچا گھوش نے اکیلے ہی ٹیم کے لیے مقابلہ کیا۔ انہوں نے 50 گیندوں میں 90 رنز بنائے اور بنگلور کو شکست سے بچانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہیں۔
انہوں نے اپنی شاندار اننگز میں 10 چوکے اور 6 چھکے لگائے۔ جیسے ہی ان کی وکٹ گری، دوسرے بلے باز بھی یکے بعد دیگرے آؤٹ ہو گئے۔ آخر کار، آر سی بی یہ میچ 15 رنز سے ہار گیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی ممبئی نے پلے آف کی اپنی امیدوں کو زندہ رکھا اور پوائنٹس ٹیبل میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ فی الحال، باقی دو پلے آف اسپاٹ کے لیے چار ٹیمیں مقابلہ کر رہی ہیں۔
مزید پڑھیں:
بھارت نے تیسرے ٹی ٹوئنٹی میں پاکستان کے ریکارڈ کی برابری کرکے تاریخ رقم کر دی، جانئے کون سا ہے ریکارڈ؟
اس ٹیم کو بنگلہ دیش کے بجائے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں براہ راست انٹری ملی
سرفراز خان نے ایک اور دھماکہ خیز اننگز کھیلی، ڈبل سنچری اسکور کی، کیا ٹیم انڈیا میں ملے گی جگہ؟