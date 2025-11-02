آج فائنل میں بھارت اور جنوبی افریقہ آمنے سامنے ہوں گے، پچ اور موسم کی رپورٹ کے ساتھ۔ ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ جانیں
خواتین ون ڈے ورلڈ کپ کا فائنل آج بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان نوی ممبئی میں کھیلا جائے گا۔
Published : November 2, 2025 at 10:01 AM IST
حیدرآباد: ایک ماہ کے بعد بالآخر وہ وقت آگیا ہے جب دنیا کو آئی سی سی ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ 2025 کا نیا چیمپیئن ملنے والا ہے۔ خواتین ون ڈے ورلڈ کپ کے فائنل میں ہندوستان اور جنوبی افریقہ پہلی بار آمنے سامنے ہوں گے۔ اس سے قبل ہندوستانی کرکٹ ٹیم دو مرتبہ (2005 اور 2017) ون ڈے ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ چکی ہے جبکہ جنوبی افریقہ پہلی مرتبہ فائنل تک پہنچا ہے۔
بھارت 2005 کے فائنل میں 216 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے آسٹریلیا کے ہاتھوں 98 رنز سے شکسے سے دو چار ہوا تھا۔ 2017 کے ورلڈ کپ کے فائنل میں بھارت کو 229 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے 9 رنز سے شکست ہوئی تھی۔ بھارت کے پاس دو فائنلز ہیں، جبکہ جنوبی افریقہ کی خواتین کرکٹ ٹیم کو ون ڈے ورلڈ کپ ٹائٹل میچ کا تجربہ نہیں ہے۔
دونوں ٹیمیں اب اتوار (2 نومبر) کو فائنل میں آمنے سامنے ہوں گی۔ مقابلہ نوی ممبئی کے ڈی وائی پاٹل اسٹیڈیم میں ہوگا۔
A new name will be etched on the #CWC25 trophy
India and South Africa have a date with destiny on 2 November
Broadcast details 👉 https://t.co/7wsR28PFHI pic.twitter.com/OnScHDtaEq
پچ رپورٹ:
نئی ممبئی کے ڈی وائی پاٹل اسٹیڈیم میں دونوں فریق رن سے بھرپور پچ پر آمنے سامنے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے یہاں کھیلے گئے پچھلے کچھ میچوں میں دیکھا ہے۔ جیسا کہ ہم یہاں کھیلے گئے پچھلے میچوں میں دیکھ چکے ہیں۔ اس پچ پر سیمی فائنل میں بھارت اور آسٹریلیا دونوں نے 724 رنز بنائے۔ اس میں دو بلے بازوں کی شاندار سنچریاں شامل ہیں: جمائمہ روڈریگس (127) اور پی وی لیچفیلڈ (119)۔
ڈی وائی پاٹل کرکٹ گراؤنڈ گیند کے پرانے ہونے کے بعد معیاری اسپنرز کا ساتھ دیتا ہے، جس کا مظاہرہ بائیں ہاتھ کے اسپنر شری چرانی نے ہندوستان کے لیے کیا۔ انھوں نے آسٹریلیا کے خلاف بیچ کے اوورز میں رن ریٹ کو کنٹرول کیا، دو وکٹیں حاصل کیں۔ آف اسپنر دیپتی نے بھی اپنا جال بچھایا اور دو وکٹیں حاصل کیں۔
Where will South Africa and India find the edge?
Five key battles of the #CWC25 Final
ہندوستان اور افریقہ کا ریکارڈ:
ہندوستان اور جنوبی افریقہ اب تک 34 ون ڈے کھیل چکے ہیں۔ ہندوستان نے ان میں سے 20 جیتے ہیں جبکہ جنوبی افریقہ نے 13 جیتے ہیں۔ دونوں فریقوں کے درمیان ایک میچ ڈرا پر ختم ہوا۔ ایسے میں ہرمن پریت کور کی ٹیم کا حوصلہ اعداد و شمار اور حالیہ کارکردگی کی بنیاد پر کافی مضبوط ہوگا۔ سیمی فائنل میں 339 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے فتح حاصل کرنے کے بعد ٹیم انڈیا کے حوصلے بلند ہیں۔
#WATCH | Kanpur, UP | Fans of the Indian Cricket team cheer for the victory of team India ahead of their final match of the ICC Women's World Cup against South Africa. pic.twitter.com/TyTXtSkuOC— ANI (@ANI) November 2, 2025
کھلاڑیوں کا اب تک کی کارکردگی:
ہندوستان کی جانب سے اسمرتی مندھانا سے اچھی کارکردگی کی امید کی جائے گی۔ اسمرتی مندھانا نے ٹیم انڈیا کے لیے 8 میچوں میں ایک سنچری اور دو نصف سنچریوں کے ساتھ 389 رن بنائے ہیں۔ کپتان ہرمن پریت کور (8 میچز - 240 رنز) اور جمائمہ روڈریگس (7 میچز - 268 رنز) سے بھی اچھی کارکردگی کی امید کی جائے گی۔ ہندوستان کی دوسری سب سے زیادہ اسکورر پرتیکا راول (7 میچز - 308 رنز) کی چوٹ سے متعلق روانگی ٹیم کے لیے ایک بڑا دھچکا ہوگا۔
گیند بازی میں، ٹیم انڈیا دیپتی شرما (8 میچز - 17 وکٹیں) پر بھروسہ کرے گی، جو ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والی بولر ہیں۔ ان کے علاوہ شری چرانی نے بھی 13 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ کرانتی گوڑ کے نام بھی 9 وکٹیں ہیں۔
#WATCH Amroha, Uttar Pradesh | An artist from Amroha, Zuhaib Khan made a potrait of the Indian Women's cricket team to cheer them ahead of the final match of ICC Women's World Cup against South Africa, today. pic.twitter.com/kvvUPwpMu7— ANI (@ANI) November 2, 2025
جنوبی افریقہ کی تیاری:
جنوبی افریقہ سے ہندوستان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ان کی کپتان لورا وولوارڈٹ (8 میچز - 470 رنز، 1 سنچری، 1 نصف سنچری) ہیں۔ لورا میں ہندوستانی ٹیم کو اکیلے شکست دینے کی صلاحیت ہے۔ ان کا مظاہرہ انہوں نے انگلینڈ کے خلاف سیمی فائنل میں دکھایا تھا، انہوں نے 20 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 169 رنز بنائے۔ ہندوستانی بلے بازوں کو ماریزان کپ (12 وکٹ) اور نونکولیکو ملابا (12 وکٹ) کے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔
#WATCH | INDvsSA Women's World Cup Final | An Indian Cricket fan says, " we have supported our team from the beginning of the tournament. we will support them in the finals as well. we are expecting a good match today. south africa and india, both teams are really good... i expect… pic.twitter.com/Lc1lLgrM6r— ANI (@ANI) November 2, 2025
ٹیم انڈیا کی پلیئنگ الیون:
ہندوستان ٹائٹل میچ کے لیے اپنی پلیئنگ الیون میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا۔ آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل میں، اسمرتی مندھانا (24)، دیپتی شرما (24) اور ریچا گھوش (26) نے چھوٹی لیکن متاثر کن شراکت کی اور فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ گیند بازوں میں کرانتی گوڑ (1)، رادھا یادو (1)، اور امنجوت کور (1) نے نمایاں حصہ لیا۔
ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے پاس تاریخ رقم کرنے کا موقع ہے۔ وہ جنوبی افریقہ کو شکست دے کر اپنا پہلا ورلڈ کپ ٹائٹل جیت سکتے ہیں۔
فائنل کب اور کہاں دیکھ پائیں گے:
اب آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ میچ کب اور کہاں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اسٹار اسپورٹس نیٹ ورک پر ورلڈ کپ فائنل کی براہ راست نشریات دیکھ سکتے ہیں۔ آپ Jio Hotstar پر لائیو اسٹریمنگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مزید برآں، میچ ڈی ڈی اسپورٹس پر مفت نشر کیا جائے گا۔
