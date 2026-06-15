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بھارت نے پاکستان کو ایک بار پھر شکست دے کر ورلڈ کپ کا شاندار آغاز کیا

بھارت نے پاکستان کو ایک بار پھر شکست دے کر ورلڈ کپ کا شاندار آغاز کیا۔

Womens T20 World Cup India defeats Pakistan again; kicks off World Cup campaign with a magnificent victory Urdu News
بھارت نے پاکستان کو ایک بار پھر شکست دے کر ورلڈ کپ کا شاندار آغاز کیا (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 15, 2026 at 9:46 AM IST

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حیدرآباد: آئی سی سی ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کا چھٹا میچ 14 جون کو بھارت اور پاکستان کے درمیان کھیلا گیا۔ اس میچ میں بھارت نے پاکستان کو 64 رنز سے شکست دے کر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا فاتحانہ آغاز کیا۔

اس میچ میں بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 171 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں پاکستان کی ٹیم 17 اوورز میں صرف 106 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ منیبہ علی جنہوں نے 35 گیندوں پر 41 رنز بنائے پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بنانے والی کھلاڑی رہیں۔ بھارت کی جانب سے دیپتی شرما نے سب سے زیادہ پانچ وکٹیں حاصل کیں۔ ان کے علاوہ شری چرنی نے تین اور شفالی ورما نے ایک وکٹ حاصل کی۔

اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کرنے والی ہندوستانی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں چھ وکٹوں پر 170 رنز بنائے۔ بھارت کی جانب سے اسمرتی مندھانا نے 44 گیندوں پر 68 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جس میں نو چوکے اور دو چھکے شامل تھے۔ کپتان ہرمن پریت کور نے 36 اور ریچا گھوش نے 34 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے کپتان فاطمہ ثناء اور سعدیہ اقبال نے دو دو جب کہ تسمیہ رباب اور رامین شمیم ​​نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

بھارت نے پاکستان کو 64 رنز سے شکست دے دی

بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کو شکست دے دی۔ بھارت نے پاکستان کو 64 رنز سے شکست دے کر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں فاتحانہ آغاز کر دیا۔ برمنگھم میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 171 رنز کا ہدف دیا تاہم پاکستان صرف 106 رنز پر ڈھیر ہو گیا۔ بھارت کی جانب سے دیپتی شرما نے سب سے زیادہ پانچ وکٹیں حاصل کیں۔ ان کے علاوہ شری چرانی نے تین اور شفالی ورما نے ایک وکٹ حاصل کی۔

بھارت نے پاکستان کو 171 رنز کا ہدف دیا

ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے اپنے پہلے میچ میں بھارت نے پاکستان کے خلاف 20 اوورز میں چھ وکٹوں کے نقصان پر 170 رنز بنائے۔ مندھانا کے 44 گیندوں پر 68، ہرمن پریت کور کے 35 گیندوں پر 36 اور ریچا گھوش کے 17 گیندوں پر 34 رنز ہائی لائٹ تھے۔ پاکستان کی جانب سے سعدیہ اقبال اور فاطمہ ثناء نے دو دو جب کہ تسمیہ رباب اور رامین شمیم ​​نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

اسمرتی مندھانا کی شاندار ففٹی

بھارت کی شکست خوردہ اننگز کو مستحکم کرنے کے بعد اسمرتی مندھانا نے 50 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ انہوں نے 34 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 7 چوکے اور 1 چھکا لگایا۔

مندھانا اور کور نے اننگز کا آغاز کیا

18 کے اسکور پر دو وکٹیں گنوانے کے بعد اسمرتی مندھانا اور ہرمن پریت کور نے ہندوستانی اننگز کو آگے بڑھایا۔ ٹیم 10 اوورز کے بعد 2 وکٹ پر 65 رنز بنا چکی تھی۔ مندھانا نے 27 گیندوں پر 36 رنز بنائے اور کور نے 22 گیندوں پر 20 رنز بنائے۔

ہرمن پریت کور نے تاریخ رقم کی

ہرمن پریت کور نے صرف ایک رن بنا کر تاریخ رقم کی۔ اس نے لیجنڈری متھالی راج کو پیچھے چھوڑ کر خواتین کے T20 ورلڈ کپ کی تاریخ میں ہندوستان کی سب سے زیادہ رنز بنانے والی کھلاڑی بن گئیں۔

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