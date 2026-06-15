بھارت نے پاکستان کو ایک بار پھر شکست دے کر ورلڈ کپ کا شاندار آغاز کیا
بھارت نے پاکستان کو ایک بار پھر شکست دے کر ورلڈ کپ کا شاندار آغاز کیا۔
Published : June 15, 2026 at 9:46 AM IST
حیدرآباد: آئی سی سی ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کا چھٹا میچ 14 جون کو بھارت اور پاکستان کے درمیان کھیلا گیا۔ اس میچ میں بھارت نے پاکستان کو 64 رنز سے شکست دے کر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا فاتحانہ آغاز کیا۔
اس میچ میں بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 171 رنز کا ہدف دیا۔ جواب میں پاکستان کی ٹیم 17 اوورز میں صرف 106 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ منیبہ علی جنہوں نے 35 گیندوں پر 41 رنز بنائے پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بنانے والی کھلاڑی رہیں۔ بھارت کی جانب سے دیپتی شرما نے سب سے زیادہ پانچ وکٹیں حاصل کیں۔ ان کے علاوہ شری چرنی نے تین اور شفالی ورما نے ایک وکٹ حاصل کی۔
Statement win from India as they defeat arch-rivals Pakistan to kick off their #T20WorldCup campaign 👊— ICC (@ICC) June 14, 2026
📝: https://t.co/GWzpFgR2ei pic.twitter.com/NMajze9vtO
اس سے قبل ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کرنے والی ہندوستانی ٹیم نے مقررہ 20 اوورز میں چھ وکٹوں پر 170 رنز بنائے۔ بھارت کی جانب سے اسمرتی مندھانا نے 44 گیندوں پر 68 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، جس میں نو چوکے اور دو چھکے شامل تھے۔ کپتان ہرمن پریت کور نے 36 اور ریچا گھوش نے 34 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے کپتان فاطمہ ثناء اور سعدیہ اقبال نے دو دو جب کہ تسمیہ رباب اور رامین شمیم نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
بھارت نے پاکستان کو 64 رنز سے شکست دے دی
بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کو شکست دے دی۔ بھارت نے پاکستان کو 64 رنز سے شکست دے کر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں فاتحانہ آغاز کر دیا۔ برمنگھم میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 171 رنز کا ہدف دیا تاہم پاکستان صرف 106 رنز پر ڈھیر ہو گیا۔ بھارت کی جانب سے دیپتی شرما نے سب سے زیادہ پانچ وکٹیں حاصل کیں۔ ان کے علاوہ شری چرانی نے تین اور شفالی ورما نے ایک وکٹ حاصل کی۔
Innings Break!— BCCI Women (@BCCIWomen) June 14, 2026
A solid batting effort by #TeamIndia in our #T20WorldCup opener 🤝
Over to the bowlers to defend this 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/1tfRc3jcrX#WomenInBlue pic.twitter.com/g6Vzlkk5ZQ
بھارت نے پاکستان کو 171 رنز کا ہدف دیا
ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے اپنے پہلے میچ میں بھارت نے پاکستان کے خلاف 20 اوورز میں چھ وکٹوں کے نقصان پر 170 رنز بنائے۔ مندھانا کے 44 گیندوں پر 68، ہرمن پریت کور کے 35 گیندوں پر 36 اور ریچا گھوش کے 17 گیندوں پر 34 رنز ہائی لائٹ تھے۔ پاکستان کی جانب سے سعدیہ اقبال اور فاطمہ ثناء نے دو دو جب کہ تسمیہ رباب اور رامین شمیم نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
اسمرتی مندھانا کی شاندار ففٹی
بھارت کی شکست خوردہ اننگز کو مستحکم کرنے کے بعد اسمرتی مندھانا نے 50 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ انہوں نے 34 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 7 چوکے اور 1 چھکا لگایا۔
مندھانا اور کور نے اننگز کا آغاز کیا
18 کے اسکور پر دو وکٹیں گنوانے کے بعد اسمرتی مندھانا اور ہرمن پریت کور نے ہندوستانی اننگز کو آگے بڑھایا۔ ٹیم 10 اوورز کے بعد 2 وکٹ پر 65 رنز بنا چکی تھی۔ مندھانا نے 27 گیندوں پر 36 رنز بنائے اور کور نے 22 گیندوں پر 20 رنز بنائے۔
Starting the #T20WorldCup campaign in glorious fashion 🫡— BCCI Women (@BCCIWomen) June 14, 2026
A top-class fifty from Vice-captain Smriti Mandhana 👏
Updates ▶️ https://t.co/1tfRc3jcrX#TeamIndia | #WomenInBlue | @mandhana_smriti pic.twitter.com/w5dCJuhiGW
ہرمن پریت کور نے تاریخ رقم کی
ہرمن پریت کور نے صرف ایک رن بنا کر تاریخ رقم کی۔ اس نے لیجنڈری متھالی راج کو پیچھے چھوڑ کر خواتین کے T20 ورلڈ کپ کی تاریخ میں ہندوستان کی سب سے زیادہ رنز بنانے والی کھلاڑی بن گئیں۔