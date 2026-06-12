خواتین ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 آج سے آغاز، میزبان انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان افتتاحی مقابلہ

خواتین ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 آج سے آغاز، میزبان انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان افتتاحی مقابلہ
یہ ٹورنامنٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا ایڈیشن ہو گا کیونکہ پہلی بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں 12 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔
Published : June 12, 2026 at 3:56 PM IST
نئی دہلی: ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ آج رات (12 جون) سے انگلینڈ میں شروع ہونے والا ہے۔ افتتاحی میچ میزبان انگلینڈ اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا، جو بھارتی وقت کے مطابق رات 11 بجے شروع ہوگا۔
یہ ٹورنامنٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا ایڈیشن ہو گا کیونکہ پہلی بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں 12 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ 2009 میں افتتاحی ایڈیشن کے بعد یہ دوسرا موقع ہے کہ آئی سی سی کا یہ بڑا ایونٹ انگلینڈ میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس وقت انگلینڈ نے شارلٹ ایڈورڈز کی قیادت میں ٹرافی جیتی تھی، جو اب قومی خواتین ٹیم کی ہیڈ کوچ کے طور پر خدمات انجام دے رہی ہیں۔
Are you ready to Catch the Spirit?! Pure action and excitement await at the #T20WorldCup ⚡️— ICC (@ICC) June 12, 2026
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دفاعی چیمپئنز
نیوزی لینڈ دفاعی چیمپئن ہے۔ انہوں نے 2024 میں متحدہ عرب امارات میں جنوبی افریقہ کو شکست دے کر اپنا پہلا خواتین کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹائٹل جیتا تھا۔
کامیاب ترین ٹیمیں
انگلینڈ نے 2009 میں افتتاحی ایڈیشن جیتا تھا، جب کہ ویسٹ انڈیز نے اپنا واحد ٹائٹل 2016 میں جیتا تھا۔ آسٹریلیا ٹورنامنٹ کی تاریخ کی سب سے کامیاب ٹیم بنی ہوئی ہے، جس نے چھ بار یہ ٹائٹل جیتا ہے۔ بھارت، پاکستان، سری لنکا اور جنوبی افریقہ ابھی تک اپنی پہلی ٹی ٹوئنٹی ٹرافی کی تلاش میں ہیں۔
ٹورنامنٹ کی اہلیت کا معیار
انگلینڈ نے میزبان کے طور پر ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ آسٹریلیا، بھارت، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، سری لنکا، پاکستان، اور ویسٹ انڈیز نے اپنی آئی سی سی درجہ بندی کی وجہ سے براہ راست ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا۔ بنگلہ دیش، آئرلینڈ، سکاٹ لینڈ اور ہالینڈ نے کوالیفائرز کے ذریعے ٹورنامنٹ میں اپنی جگہیں محفوظ کر لیں۔
Which team will add their name to Women's #T20WorldCup folklore this year?— ICC (@ICC) June 11, 2026
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بارہ ٹیمیں، دو گروپ
ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کل 12 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جنہیں چھ ٹیموں کے دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گروپ اے میں آسٹریلیا، بنگلہ دیش، بھارت، نیدرلینڈز، پاکستان اور جنوبی افریقہ جبکہ گروپ بی میں انگلینڈ، آئرلینڈ، نیوزی لینڈ، سکاٹ لینڈ، سری لنکا اور ویسٹ انڈیز شامل ہیں۔
فائنل کا راستہ
یہ ٹورنامنٹ راؤنڈ رابن فارمیٹ میں کھیلا جائے گا، یعنی ہر ٹیم اپنے گروپ میں ہر ٹیم کے خلاف ایک میچ کھیلے گی۔ اس کے بعد ہر گروپ سے سرفہرست دو ٹیمیں سیمی فائنل میں پہنچیں گی، فاتحین کا مقابلہ 5 جولائی کو فائنل میں ہوگا۔