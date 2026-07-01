آسٹریلیا نے ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کو آٹھ وکٹوں سے دی شکست، 8ویں بار فائنل میں حاصل کی رسائی

آسٹریلیا نے ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کو آٹھ وکٹوں سے دی شکست، 8ویں بار فائنل میں حاصل کی رسائی
آسٹریلیا ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے کر 8ویں بار فائنل میں داخل ہوا۔
Published : July 1, 2026 at 12:11 PM IST
اوول، انگلینڈ: منگل (30 جون) کو اوول میں کھیلے گئے پہلے سیمی فائنل میں، چھ بار کی چیمپئن آسٹریلیا نے ویسٹ انڈیز کو باآسانی شکست دے کر ویمنز T20 ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں اپنی جگہ پکی کرلی۔ پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے آسٹریلوی اسپنرز نے ویسٹ انڈیز کو 125 رنز تک محدود رکھا اور پھر یہ آسان ہدف صرف 13 اوورز میں حاصل کر لیا۔
ویسٹ انڈیز نے درمیانی اوورز میں 12 رنز پر 4 وکٹیں گنوا دیں جو اس کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوئی۔ اس نے میچ کو مکمل طور پر آسٹریلیا کے حق میں بدل دیا، جس سے ویسٹ انڈیز کو دفاع کے لیے بہت کم رنز ملے۔
گارڈنر نے 20 گیندوں پر 35 رنز بنائے
آسٹریلیا کی جانب سے بیتھ مونی نے 36 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 61 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جس میں آٹھ چوکے شامل تھے۔ گارڈنر نے 20 گیندوں پر 35 رنز بنائے جس میں چار چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ اس سے قبل جارجیا وول (16) اور فوبی لیچفیلڈ (4) سستے میں آؤٹ ہوئے، جب کہ ایلیس پیری دو کے اسکور پر چوٹ لگنے کے بعد ریٹائر ہو گئیں۔
Australia outclass West Indies to storm into another #T20WorldCup Final 👏— ICC (@ICC) June 30, 2026
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آسٹریلیا کا فائنل میں افریقہ یا انگلینڈ سے مقابلہ
تاہم، مونی اور گارڈنر نے خواتین کی کرکٹ میں آسٹریلیا کی بالادستی کو برقرار رکھا، ایک اور فائنل میں قدم رکھا جہاں اتوار کو ان کا مقابلہ جنوبی افریقہ یا انگلینڈ سے ہوگا۔
کپتان ہیلی میتھیوز کے 28 گیندوں پر 30 رنز
اس سے قبل ویسٹ انڈیز کی شروعات خراب رہی، اس نے 11ویں اوور میں صرف 59 رنز پر چار وکٹیں گنوا دیں۔ کپتان ہیلی میتھیوز (28 گیندوں پر 30) اور شیمین کیمپبیل (25 گیندوں پر 22) کے علاوہ کوئی بھی بلے باز اپنی اننگز کو برقرار نہ رکھ سکا۔ آسٹریلیا کی جانب سے کپتان سوفی مولینکس، جارجیا ویرہم اور ایشلے گارڈنر نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔