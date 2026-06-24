ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: پاکستان کو ایک اور عبرتناک شکست، آسٹریلیا کے ہاتھوں 113 رنز سے ملی ہار
آسٹریلیا کے 199 رنز کے جواب میں پاکستان کی ٹیم 13.4 اوورز میں 86 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔
Published : June 24, 2026 at 4:55 PM IST
لیڈز، انگلینڈ: ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے جیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایلیس پیری کی آل راؤنڈ کارکردگی کی بدولت پاکستان کو 113 رنز سے شکست دے دی۔ پیری نے 48 گیندوں پر 71 رنز بنائے جس میں نو چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ پیری اور جارجیا وول (39) نے دوسری وکٹ کے لیے 100 رنز جوڑے۔ اینابیل سدرلینڈ (27) اور نکولا کیری (26) نے بھی مفید شراکت کی۔ آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سات وکٹوں پر 199 رنز بنائے۔
جواب میں پاکستان کی ٹیم 13.4 اوورز میں 86 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اوپنر منیبہ علی نے سب سے زیادہ 32 رنز بنائے۔ آسٹریلیا کی جانب سے پیری، سوفی مولینی اور سدرلینڈ نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔
Australia cruise past Pakistan to register a fourth win on the trot at the #T20WorldCup 👌— ICC (@ICC) June 23, 2026
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آسٹریلیا کی جیت کا سلسلہ جاری
آسٹریلیا نے ٹورنامنٹ میں اب تک اپنے چاروں میچز جیتے ہیں لیکن اس کی سیمی فائنل میں جگہ یقینی نہیں ہے۔ کیونکہ گروپ اے کے حریف جنوبی افریقہ اور بھارت بھی چار چار جیت حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے فائنل چار کا فیصلہ نیٹ رن ریٹ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ آسٹریلیا کا فائنل اتوار کو لارڈز میں بھارت سے ہوگا۔ آسٹریلیا ہمیشہ اس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچا ہے۔
ٹورنامنٹ میں پاکستان کی خراب حالت
پاکستان ابھی تک جاری ٹورنامنٹ میں ایک بھی میچ نہیں جیت سکا ہے۔ انہیں پہلے میچ میں بھارت کے ہاتھوں 64 رنز سے شکست ہوئی تھی جب کہ دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ نے انہیں 2 وکٹوں سے شکست دی تھی اور تیسرے میچ میں بنگلہ دیش نے انہیں 23 رنز سے شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا تھا۔ آسٹریلیا نے اب انہیں 113 رنز سے شکست دی ہے۔ پاکستان کا آخری گروپ میچ 27 جون کو نیدرلینڈز کے خلاف ہو گا جہاں وہ میچ جیت کر اپنی عزت بچانے کی کوشش کرے گا۔
Sri Lanka secure an important win against Ireland to keep their #T20WorldCup hopes alive 👊— ICC (@ICC) June 23, 2026
📝: https://t.co/J9xt8SIfPu pic.twitter.com/lr0ufnP8X4
سری لنکا کی سیمی فائنل تک رسائی کی امیدیں ابھی زندہ
ٹورنامنٹ کے ایک اور میچ میں کپتان چماری اٹاپٹو کے ناقابل شکست 106 رنز کی بدولت سری لنکا نے آئرلینڈ کو 27 گیندوں کے ساتھ نو وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدیں زندہ رکھیں۔ آئرلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پانچ وکٹوں پر 130 رنز بنائے۔ کپتان گیبی لوئس نے 50 گیندوں پر 59 رنز بنائے۔ سری لنکا نے 15.3 اوورز میں ایک وکٹ پر 134 رنز بنا کر آسان فتح حاصل کی۔ اٹاپٹو نے اپنی 61 گیندوں کی اننگز میں 17 چوکے اور دو چھکے لگائے۔
Things are heating up in the standings as we near the completion of the #T20WorldCup group stage 👀— ICC (@ICC) June 24, 2026
Scenarios 👉 https://t.co/bNPyECU61u pic.twitter.com/KjfxyfnOhX
چار ٹیمیں ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئیں
اب تک، چار ٹیمیں باضابطہ طور پر ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکی ہیں: پاکستان، نیدرلینڈز، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ۔ بھارتی ٹیم کا اگلا میچ 25 جون کو بنگلہ دیش کے خلاف ہے، جو بھارتی اسٹینڈرڈ ٹائم (IST) شام 7:00 بجے شروع ہوگا۔