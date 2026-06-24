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ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: پاکستان کو ایک اور عبرتناک شکست، آسٹریلیا کے ہاتھوں 113 رنز سے ملی ہار

آسٹریلیا کے 199 رنز کے جواب میں پاکستان کی ٹیم 13.4 اوورز میں 86 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔

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ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ: پاکستان کو ایک اور عبرتناک شکست کا سامنا (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 24, 2026 at 4:55 PM IST

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لیڈز، انگلینڈ: ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے جیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایلیس پیری کی آل راؤنڈ کارکردگی کی بدولت پاکستان کو 113 رنز سے شکست دے دی۔ پیری نے 48 گیندوں پر 71 رنز بنائے جس میں نو چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔ پیری اور جارجیا وول (39) نے دوسری وکٹ کے لیے 100 رنز جوڑے۔ اینابیل سدرلینڈ (27) اور نکولا کیری (26) نے بھی مفید شراکت کی۔ آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سات وکٹوں پر 199 رنز بنائے۔

جواب میں پاکستان کی ٹیم 13.4 اوورز میں 86 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اوپنر منیبہ علی نے سب سے زیادہ 32 رنز بنائے۔ آسٹریلیا کی جانب سے پیری، سوفی مولینی اور سدرلینڈ نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔

آسٹریلیا کی جیت کا سلسلہ جاری

آسٹریلیا نے ٹورنامنٹ میں اب تک اپنے چاروں میچز جیتے ہیں لیکن اس کی سیمی فائنل میں جگہ یقینی نہیں ہے۔ کیونکہ گروپ اے کے حریف جنوبی افریقہ اور بھارت بھی چار چار جیت حاصل کر سکتے ہیں، اس لیے فائنل چار کا فیصلہ نیٹ رن ریٹ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ آسٹریلیا کا فائنل اتوار کو لارڈز میں بھارت سے ہوگا۔ آسٹریلیا ہمیشہ اس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچا ہے۔

ٹورنامنٹ میں پاکستان کی خراب حالت

پاکستان ابھی تک جاری ٹورنامنٹ میں ایک بھی میچ نہیں جیت سکا ہے۔ انہیں پہلے میچ میں بھارت کے ہاتھوں 64 رنز سے شکست ہوئی تھی جب کہ دوسرے میچ میں جنوبی افریقہ نے انہیں 2 وکٹوں سے شکست دی تھی اور تیسرے میچ میں بنگلہ دیش نے انہیں 23 رنز سے شکست دے کر ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا تھا۔ آسٹریلیا نے اب انہیں 113 رنز سے شکست دی ہے۔ پاکستان کا آخری گروپ میچ 27 جون کو نیدرلینڈز کے خلاف ہو گا جہاں وہ میچ جیت کر اپنی عزت بچانے کی کوشش کرے گا۔

سری لنکا کی سیمی فائنل تک رسائی کی امیدیں ابھی زندہ

ٹورنامنٹ کے ایک اور میچ میں کپتان چماری اٹاپٹو کے ناقابل شکست 106 رنز کی بدولت سری لنکا نے آئرلینڈ کو 27 گیندوں کے ساتھ نو وکٹوں سے شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدیں زندہ رکھیں۔ آئرلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پانچ وکٹوں پر 130 رنز بنائے۔ کپتان گیبی لوئس نے 50 گیندوں پر 59 رنز بنائے۔ سری لنکا نے 15.3 اوورز میں ایک وکٹ پر 134 رنز بنا کر آسان فتح حاصل کی۔ اٹاپٹو نے اپنی 61 گیندوں کی اننگز میں 17 چوکے اور دو چھکے لگائے۔

چار ٹیمیں ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئیں

اب تک، چار ٹیمیں باضابطہ طور پر ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکی ہیں: پاکستان، نیدرلینڈز، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ۔ بھارتی ٹیم کا اگلا میچ 25 جون کو بنگلہ دیش کے خلاف ہے، جو بھارتی اسٹینڈرڈ ٹائم (IST) شام 7:00 بجے شروع ہوگا۔

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