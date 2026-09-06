اسپنرز نے پاکستان کو پچپن رنز پر کر دیا ڈھیر، بھارت نے سات وکٹس سے جیتا میچ
بھارتی اسپنرز نے میچ میں مجموعی طور پر 9 وکٹیں حاصل کیں، جب کہ ایک کھلاڑی رن آؤٹ ہوا۔
Published : September 6, 2026 at 12:13 PM IST
حیدرآباد: بھارت نے ہفتے کے روز ویمنز ایشیا کپ ٹی 20 کے یکطرفہ مقابلے میں اپنے روایتی حریف پاکستان کو سات وکٹوں سے عبرتناک شکست دے دی۔ بھارتی اسپنر شری چرنی اور پریما راوت کی تباہ کن باؤلنگ کے سامنے پاکستان کی بیٹنگ لائن مکمل طور پر بے بس نظر آئی اور پوری ٹیم محض 55 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ یہ ٹی 20 انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کا اب تک کا سب سے کم ترین اسکور ہے۔
اس کے بعد، بھارت نے 8.4 اوورز میں تین وکٹیں کھو کر باآسانی ہدف حاصل کر لیا۔ ہرمن پریت کور نے ناٹ آؤٹ 18 رنز بنائے اور وننگ چھکا لگا کر میچ کا شاندار اختتام کیا۔ دیپتی شرما بھی 12 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہیں۔
Bowlers dominate as India cruise to victory over Pakistan in the Asia Cup 2026 💪— ICC (@ICC) September 5, 2026
📸: @ACCMedia1
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چرنی کے چار اوورز میں صرف سات رنز پر تین وکٹس
گروپ اے (Group A) میں بھارت کی یہ لگاتار تیسری جیت ہے۔ بھارتی ٹیم اس میچ سے پہلے ہی سیمی فائنل میں پہنچ گئی تھی، جب کہ اس بڑی ہار کے بعد پاکستان کو آخری چار (سیمی فائنل) میں پہنچنے کے لیے ہانگ کانگ کے خلاف میچ کا انتظار کرنا ہوگا۔
بھارت کی 22 سالہ بائیں ہاتھ کی اسپنر شری چرنی نے چار اوورز میں صرف سات رن دے کر تین وکٹیں حاصل کیں، جب کہ 24 سالہ لیگ اسپنر پریما نے چار اوورز میں نو رن دے کر تین وکٹیں چٹکائیں۔
She starred with the ball, set the tone for #TeamIndia's third successive win & for that, Sree Charani bags the Player of the Match award 👏 👏— BCCI Women (@BCCIWomen) September 5, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/1WHHWPMe2o#WomensAsiaCup pic.twitter.com/cCIf6YkiCm
کپتان فاطمہ ثناء نے بھارت کے تینوں وکٹس لیے
شفالی ورما نے تین اوورز میں 10 رن دے کر ایک وکٹ حاصل کی۔ دیپتی شرما نے 3.1 اوورز میں پانچ رن دے کر دو وکٹیں جھٹکتے ہوئے پاکستان کی اننگز سمیٹنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے بھارت نے شفالی (12)، اسمرتی مندھانا (9) اور پرتیکا راول (4) کی وکٹیں جلدی گنوا دیں۔ پاکستان کی کپتان فاطمہ ثناء نے ان تینوں کو پویلین بھیجا۔ اس کے بعد ہرمن پریت اور دیپتی نے بھارت کو آسانی سے جیت کی دہلیز تک پہنچا دیا۔
دوسری بلے باز دہائی کا ہندسہ بھی نہ چھو سکی
اس سے پہلے اپنے 200ویں ٹی ٹوئنٹی (T20I) بین الاقوامی مقابلے میں پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی (بیٹنگ) کا فیصلہ کیا۔ ٹیم نے ابتدائی چار اوورز میں بغیر کوئی وکٹ کھوئے 27 رن بنا کر اچھی شروعات کی تھی۔ منیبہ علی کو دو زندگیاں ملنے کے باوجود وہ صرف 13 رن ہی بنا سکیں، جب کہ شوال ذوالفقار نے 14 رن کا تعاون دیا۔ اس کے بعد پاکستان کی بلے بازی (بیٹنگ) پوری طرح بکھر گئی اور کوئی دوسری بلے باز دہائی کا ہندسہ (Double digit) بھی نہ چھو سکی۔ پوری ٹیم 18.1 اوورز میں صرف 55 رن پر ڈھیر ہو گئی۔
🚨 𝗠𝗶𝗹𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲 𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁, 𝗠𝗼𝗻𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) September 5, 2026
Harmanpreet Kaur becomes the first cricketer to captain a side in 1️⃣5️⃣0️⃣ T20Is. 👏 👏
Updates ▶️ https://t.co/1WHHWPMe2o#TeamIndia | #WomensAsiaCup | @ImHarmanpreet pic.twitter.com/WrdFlp7kcH
ٹاس کے وقت دونوں کپتانوں نے کیا کہا؟
ٹاس جیتنے کے بعد فاطمہ ثناء نے کہا، 'ہم پہلے بلے بازی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اسکور بورڈ پر زیادہ سے زیادہ رن بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری بولنگ لائن اپ اچھی ہے اور ہم انہیں کم اسکور پر روکنے کی کوشش کریں گے۔ ہم بس پچ کے حساب سے کھیلنا چاہتے ہیں'۔
دنیا کی پہلی کھلاڑی مرد یا خاتون)
دوسری طرف، بھارتی کپتان ہرمن پریت کور نے کہا کہ 'اچھی بات ہے کہ ہمیں ہدف کا تعاقب (چیز) کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کھیل کا لطف اٹھایا جائے۔ ہم انہیں کم اسکور پر روکنے کی کوشش کریں گے'۔
آپ کی معلومات کے لیے بتا دیں کہ کپتان کے طور پر ہرمن پریت کور کا یہ 150واں ٹی ٹوئنٹی (T20I) میچ ہے۔ وہ یہ کارنامہ انجام دینے والی دنیا کی پہلی کھلاڑی (مرد یا خاتون) بن گئی ہیں۔ اس فہرست میں سری لنکا کی چماری اٹا پٹو 121 ٹی ٹوئنٹی میچوں میں کپتانی کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔
دونوں ٹیموں کی پلینگ-11 (Playing XI)
بھارت کی پلینگ الیون: اسمرتی مندھانا، شفالی ورما، پرتیکا راول، ہرمن پریت کور (کپتان)، بھارتی پھلمالی، رچا گھوش (وکٹ کیپر)، دیپتی شرما، پریما راوت، نندنی شرما، شری چرنی، کرانتی گوڑ۔
پاکستان کی پلینگ الیون: منیبہ علی (وکٹ کیپر)، شوال ذوالفقار، گل فیروزہ، عائشہ ظفر، صدف شمس، فاطمہ ثناء (کپتان)، ام ہانی، ایمان فاطمہ، طوبیٰ حسن، نشرہ سندھو، سعدیہ اقبال۔
ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ (Head to Head Record)
ہیڈ ٹو ہیڈ ریکارڈ میں دونوں ٹیمیں اب تک 17 بار ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل (T20I) میں آمنے سامنے آ چکی ہیں، جس میں بھارت نے 14 میچ جیتے ہیں، جب کہ پاکستان صرف تین بار جیت پایا ہے۔ وہیں ویمنز ایشیا کپ کی بات کریں تو دونوں ٹیمیں 9 بار آمنے سامنے آئی ہیں، جس میں سے بھارت نے 7 بار فتح حاصل کی ہے جب کہ پاکستان کو دو بار جیت ملی ہے۔
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