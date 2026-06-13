ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا آغاز، انگلینڈ نے افتتاحی میچ میں ریکارڈ ساز آغاز کیا، سری لنکا کو ستیاسی رنز سے دی شکست
ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے افتتاحی میچ میں انگلینڈ نے ٹورنامنٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکور 219 رنز بناکر اسکور کیا۔
Published : June 13, 2026 at 1:26 PM IST
برمنگھم، انگلینڈ: میزبان انگلینڈ نے ویمنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں جمعہ (12 جون) کو ایجبسٹن میں سری لنکا کو 87 رنز سے شکست دے کر شاندار آغاز کیا۔ انہوں نے ٹورنامنٹ میں اب تک سب سے زیادہ 219/1 کا مجموعی اسکور کیا۔
219/1 کا اسکور خواتین کے T20 انٹرنیشنل میں انگلینڈ کے اب تک کے سب سے زیادہ اسکور سے زیادہ تھا۔ وائٹ ہوج کی 62 گیندوں پر ناقابل شکست 105 رنز ان کی اننگز کی خاص بات تھی جس میں 13 چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔
It didn't take long for the first record at this year's #T20WorldCup to be broken 😲— ICC (@ICC) June 13, 2026
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پہلی وکٹ کے لیے 135 رنز کی شراکت
سری لنکا نے ٹاس جیت کر میزبان انگلینڈ کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ انگلینڈ کے ابتدائی بلے بازوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ایمی جونز اور ڈینی وائٹ ہوج نے پہلی وکٹ کے لیے 135 رنز کی شراکت قائم کرتے ہوئے بڑے اسکور کی بنیاد رکھی۔
Kicking off the #T20WorldCup with a bang 💥— ICC (@ICC) June 13, 2026
Watch the Player of the Match Highlights 🎥 https://t.co/bUHPRGiKx9 pic.twitter.com/LokEMqbAZw
وائٹ ہاج کے 62 گیندوں پر ناقابل شکست 105 رنز
جونز نے صرف 38 گیندوں پر 53 رنز بنائے اور اس طرح اپنی ساتویں T20I نصف سنچری تک پہنچ گئی، لیکن 14ویں اوور میں آؤٹ ہو گئی۔ تاہم، وائٹ ہاج نے ٹورنامنٹ کی بہترین اننگز میں سے ایک کے ساتھ اپنا تسلط برقرار رکھا۔ انہوں نے سری لنکا کی مضبوط بالنگ اٹیک کے خلاف شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے 62 گیندوں پر ناقابل شکست 105 رنز بنائے جس میں 13 چوکے اور ایک چھکا شامل تھا۔
England kickstart their #T20WorldCup campaign with a massive victory over Sri Lanka 💪— ICC (@ICC) June 12, 2026
📝: https://t.co/TWqq5jaeto pic.twitter.com/fwjcUFdmM9
دوسری انگلش خاتون بلے باز
یہ اننگز وائٹ ہاج (Wyatt-Hodge) کے لیے خاص طور پر فخر کا باعث تھی، کیونکہ وہ T20 ورلڈ کپ میں سنچری بنانے والی دوسری انگلش خاتون اور T20 ورلڈ کپ کی تاریخ میں ایسا کرنے والی ساتویں خاتون بن گئیں۔ مزید برآں کپتان نیٹ سکیور برنٹ نے صرف 22 گیندوں پر 46 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر ٹیم کا اسکور 219/1 تک پہنچا دیا۔
England make a statement on the opening night of the #T20WorldCup with a comprehensive win over Sri Lanka 👊— ICC (@ICC) June 12, 2026
Watch the full match highlights ⬇️https://t.co/zI2ljtrghb
سری لنکا 87 رنز سے ہار گیا
219 کے بڑے اسکور کا تعاقب کرتے ہوئے، سری لنکا کی شروعات خراب رہی، صرف 39 کے اسکور پر تین وکٹیں گنوا دیں۔ ہرشیتھا سماراویکراما نے 29 رنز (3 چوکے اور 1 چھکا) کے ساتھ اننگز کو مستحکم کیا، لیکن وہ بھی زیادہ دیر کریز پر نہ ٹھہر سکیں۔
نیلکشیکا سلوا نے پھر نیچے کی ترتیب میں جدوجہد کی، سری لنکا کے لیے سب سے زیادہ 39 رنز بنائے۔ تاہم، وہ تعاقب میں انگلینڈ کے غلبے کو چیلنج کرنے میں ناکام رہی اور ٹیم 132 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔
انگلینڈ کی جانب سے فرییا کیمپ نے بہترین گیند بازی کی۔ ایک موقع پر، وہ ہیٹ ٹرک کے قریب تھی، جس نے چار اوورز میں 4/22 کے اعداد و شمار کے ساتھ تکمیل کی۔ سری لنکا کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈینی وائٹ ہاج (Danni Wyatt-Hodge) کو ان کی شاندار سنچری پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔
ہوم گراؤنڈ پر انگلینڈ کی برتری برقرار
یہ انگلینڈ کے لیے شاندار فتح تھی اور اس نے ہوم ورلڈ کپ میچوں میں ناقابل شکست رہنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ انگلینڈ کی خواتین ٹیم نے ہوم گراؤنڈ پر کبھی بھی ورلڈ کپ کا کوئی میچ نہیں ہارا - چاہے ون ڈے ہو یا T20I ہو۔ اس طرح ان کا غلبہ واضح طور پر ٹائٹل کے دفاع کے لیے ان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔