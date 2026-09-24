ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ: امراوتی ای چیمپئنز اور ویزاگ فائر برڈز کے درمیان میچ تیز بارش کے سبب منسوخ
امراوتی ای چیمپئنز اور ویزاگ فائر برڈز کے درمیان آج کا میچ بارش کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔
Published : September 24, 2026 at 10:27 AM IST
منگلا گیری، آندھرا پردیش: ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ میں پہلی بار کوئی میچ منسوخ ہوا ہے۔ لیگ کے تحت بدھ کے روز امراوتی ای چیمپئنز اور ویزاگ فائر برڈز کے درمیان کھیلا جانے والا میچ بارش کے باعث ٹاس کے بغیر ہی منسوخ کر دیا گیا۔
بارش کی وجہ سے میچ میں بہت زیادہ رکاوٹ آنے کے بعد امپائروں نے میچ کینسل منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایسی صورتحال میں پوائنٹس ٹیبل (Points Table) میں دونوں ٹیموں کو ایک ایک پوائنٹ دیا گیا۔ امراوتی ای چیمپئنز کو اس لیگ اسٹیج میں ابھی دو میچ اور کھیلنے ہیں۔
PLAY PAUSED. 🌧️🏏— Amaravati E Champions (@AmvtEChampions) September 23, 2026
The weather had other plans today.
Match 04 comes to a halt as play is paused. 💙💛#AmaravatiChampions #WAPL2026 #WAPL #WomensCricket pic.twitter.com/6mNcNIMXEx
دو گھنٹے تک بارش نہیں رکی
یہ میچ منگلا گیری اسٹیڈیم میں دوپہر 1:30 بجے کھیلا جانا تھا۔ تاہم، تیز بارش کی وجہ سے کھیل شروع ہونے میں تاخیر ہوئی۔ ایسی صورت میں امپائرز نے اوورز کم کر کے بھی میچ کرانے کی کوشش کی، لیکن دو گھنٹے انتظار کرنے کے بعد بھی جب بارش نہیں رکی، تو آخر کار میچ کو منسوخ کر دیا گیا۔
امراوتی ای چیمپئنز پوائنٹس ٹیبل میں ٹاپ پر
اس میچ کے منسوخ ہونے کے ساتھ ہی امراوتی ای چیمپئنز پوائنٹس ٹیبل میں ٹاپ پر پہنچ گئی ہے۔ امراوتی ای چیمپئنز نے اب تک چار میچ کھیلے ہیں اور وہ پانچ پوائنٹس کے ساتھ سرفہرست ہے۔ ٹیم نے دو میچ جیتے ہیں جب کہ ایک میں اسے ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
ویزاگ فائر برڈز نے کھاتا کھولا
ویزاگ فائر برڈز اپنے پہلے تینوں میچ ہار چکی تھی۔ ایسے میں آج کا میچ کینسل ہونے سے اسے ایک پوائنٹ ملا ہے، جس سے اس کا کھاتا کھل گیا۔ ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ (WAPL) میں آج گوداوری گولڈن ایگلز اور رائلسیما جین اسٹارز کے درمیان دوسرا میچ کھیلا جائے گا۔ تاہم، اس میچ پر بھی بارش کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اگر بارش جاری رہی تو یہ میچ بھی منسوخ ہو جائے گا۔
2026 WAPL پوائنٹس ٹیبل (Points Table)
- امراوتی ای چیمپئنز: 5 پوائنٹس (رن ریٹ +0.383)
- رائلسیما جین اسٹارز: 4 پوائنٹس (رن ریٹ +0.643)
- گوداوری گولڈن ایگلز: 4 پوائنٹس (رن ریٹ -0.164)
- ویزاگ فائر برڈز: 1 پوائنٹ (رن ریٹ -0.817)
پچھلی ہار کے بعد میچ ہر حال میں جیتنا ضروری
بتاتے چلیں کہ امراوتی ای چیمپئنز کا اگلا میچ 24 ستمبر کو گوداوری گولڈن ایگلز کے خلاف ہوگا۔ ٹیم پچھلی ہار کے بعد یہ میچ ہر حال میں جیتنا چاہے گی۔ اس کے بعد 25 ستمبر کو ان کا مقابلہ رائلسیما جین اسٹارز سے ہوگا۔ یہ دونوں میچ شام 5:30 بجے شروع ہوں گے۔