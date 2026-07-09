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پانچ گھنٹے پندرہ منٹ! جوکووچ نے ومبلڈن کی تاریخ کا طویل ترین کوارٹر فائنل جیت لیا

نوواک جوکووچ ومبلڈن 2026 کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں جہاں ان کا مقابلہ جینیک سنر سے ہوگا۔

wimbledon 2026 novak djokovic wins longest quarterfinal in tournament history Urdu News
نوواک جوکووچ (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 9, 2026 at 12:54 PM IST

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لندن: سربیا کے اسٹار نوواک جوکووچ 39 سال کی عمر میں بھی ٹینس کی دنیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ومبلڈن 2026 کے کوارٹر فائنل میں کینیڈا کے فیلکس اوگر-الیاسائم کو شکست دی۔ 5 گھنٹے 15 منٹ کے سخت مقابلے میں جوکووچ نے 25 سالہ فیلکس کو 7-6 (10)، 3-6، 6-3، 6-7 (4)، 7-6 (4) سے شکست دی۔ اس طرح یہ میچ ٹورنامنٹ کی تاریخ کا سب سے طویل کوارٹر فائنل بن گیا ہے۔

اس تاریخی فتح کے ساتھ سات بار کے ومبلڈن چیمپئن نوواک جوکووچ اپنے 55ویں گرینڈ سلیم سیمی فائنل اور مسلسل آٹھویں ومبلڈن سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ جوکووچ بھی ریکارڈ 15ویں مرتبہ ومبلڈن کے سیمی فائنل میں پہنچے ہیں۔

جوکووچ دوسرے معمر ترین کھلاڑی

39 سال اور 51 دن کی عمر میں، جوکووچ اوپن ایرا میں سیمی فائنل تک پہنچنے والے دوسرے معمر ترین کھلاڑی بن گئے۔ آسٹریلیا کے کین روزوال نے یہ کارنامہ 1974 کے ٹورنامنٹ کے فائنل میں 39 سال 246 دن کی عمر میں انجام دیا۔

24 بار کے گرینڈ سلیم چیمپئن جوکووچ نے ومبلڈن میں 107 میچ جیتے ہیں۔ انہوں نے چوتھے راؤنڈ میں رومن سیفیولن کو شکست دے کر راجر فیڈرر کے مردوں کے 105 جیت کے پچھلے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب وہ 2023 کے بعد اپنے پہلے ومبلڈن ٹائٹل سے صرف دو جیت دور ہیں۔

ریکارڈ 25ویں بڑا ٹائٹل

جوکووچ کا اگلا مقابلہ جمعہ کو سنر سے ہوگا۔ یہ گزشتہ سال کے سیمی فائنل سے ملتا جلتا میچ ہو گا، جب اطالوی کھلاڑی نے جوکووچ کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دے کر ریکارڈ 25ویں بڑے ٹائٹل اور آٹھویں ومبلڈن کا تاج جیتنے کا خواب روک دیا اور بعد میں ٹرافی اپنے نام کی۔

واضح رہے کہ جوکووچ اس سے قبل 2023 اور 2024 ومبلڈن کے فائنل میں کارلوس الکاراز سے ہارے تھے اور پچھلے سال سیمی فائنل میں سنر کے ہاتھوں باہر ہوگئے تھے۔

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