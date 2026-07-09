پانچ گھنٹے پندرہ منٹ! جوکووچ نے ومبلڈن کی تاریخ کا طویل ترین کوارٹر فائنل جیت لیا
نوواک جوکووچ ومبلڈن 2026 کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں جہاں ان کا مقابلہ جینیک سنر سے ہوگا۔
Published : July 9, 2026 at 12:54 PM IST
لندن: سربیا کے اسٹار نوواک جوکووچ 39 سال کی عمر میں بھی ٹینس کی دنیا پر چھائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ومبلڈن 2026 کے کوارٹر فائنل میں کینیڈا کے فیلکس اوگر-الیاسائم کو شکست دی۔ 5 گھنٹے 15 منٹ کے سخت مقابلے میں جوکووچ نے 25 سالہ فیلکس کو 7-6 (10)، 3-6، 6-3، 6-7 (4)، 7-6 (4) سے شکست دی۔ اس طرح یہ میچ ٹورنامنٹ کی تاریخ کا سب سے طویل کوارٹر فائنل بن گیا ہے۔
اس تاریخی فتح کے ساتھ سات بار کے ومبلڈن چیمپئن نوواک جوکووچ اپنے 55ویں گرینڈ سلیم سیمی فائنل اور مسلسل آٹھویں ومبلڈن سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ جوکووچ بھی ریکارڈ 15ویں مرتبہ ومبلڈن کے سیمی فائنل میں پہنچے ہیں۔
My longest Wimbledon match ever. An unforgettable nightshift 💪 pic.twitter.com/q0D10PVwFw— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 7, 2026
جوکووچ دوسرے معمر ترین کھلاڑی
39 سال اور 51 دن کی عمر میں، جوکووچ اوپن ایرا میں سیمی فائنل تک پہنچنے والے دوسرے معمر ترین کھلاڑی بن گئے۔ آسٹریلیا کے کین روزوال نے یہ کارنامہ 1974 کے ٹورنامنٹ کے فائنل میں 39 سال 246 دن کی عمر میں انجام دیا۔
Speechless. #Wimbledon pic.twitter.com/UmFfVps6QZ— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2026
24 بار کے گرینڈ سلیم چیمپئن جوکووچ نے ومبلڈن میں 107 میچ جیتے ہیں۔ انہوں نے چوتھے راؤنڈ میں رومن سیفیولن کو شکست دے کر راجر فیڈرر کے مردوں کے 105 جیت کے پچھلے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب وہ 2023 کے بعد اپنے پہلے ومبلڈن ٹائٹل سے صرف دو جیت دور ہیں۔
Novak Djokovic continues to effortlessly glide around a tennis court. pic.twitter.com/LMoXecStyG— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2026
ریکارڈ 25ویں بڑا ٹائٹل
جوکووچ کا اگلا مقابلہ جمعہ کو سنر سے ہوگا۔ یہ گزشتہ سال کے سیمی فائنل سے ملتا جلتا میچ ہو گا، جب اطالوی کھلاڑی نے جوکووچ کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دے کر ریکارڈ 25ویں بڑے ٹائٹل اور آٹھویں ومبلڈن کا تاج جیتنے کا خواب روک دیا اور بعد میں ٹرافی اپنے نام کی۔
One we won't be forgetting for a long time 💫— Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2026
Enjoy the best highlights from Felix Auger-Aliassime and Novak Djokovic's quarter-final on Centre Court. pic.twitter.com/O6mxuCItwY
واضح رہے کہ جوکووچ اس سے قبل 2023 اور 2024 ومبلڈن کے فائنل میں کارلوس الکاراز سے ہارے تھے اور پچھلے سال سیمی فائنل میں سنر کے ہاتھوں باہر ہوگئے تھے۔