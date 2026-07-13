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ومبلڈن 2026: جینیک سنر نے مسلسل دوسرا ٹائٹل جیت لیا، فائنل میں زیویر کو شکست دی

ومبلڈن 2026 کے فائنل میں اٹلی کے جینیک سینر نے جرمنی کے الیگزینڈر زیویر کو چار سیٹس میں شکست دی۔

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جینک سنر نے لگاتار دوسری مرتبہ ومبلڈن ٹائٹل جیت لیا (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 13, 2026 at 12:09 PM IST

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ومبلڈن 2026 کا فائنل: دفاعی چیمپیئن جینک سنر نے اتوار (12 جولائی) کو سنٹر کورٹ پر سنسنی خیز فائنل میں فرنچ اوپن چیمپیئن الیگزینڈر زویریو کو 6-7(7)، 7-6، 6-3، 6-4 سے شکست دے کر اپنا ومبلڈن ٹائٹل کامیابی سے برقرار رکھا۔

یہ سنر کا لگاتار دوسرا ٹائٹل اور ان کے کیریئر کی پانچویں گرینڈ سلیم ٹرافی ہے۔ 24 سالہ نوجوان نے جرمن کھلاڑی پر اپنا شاندار غلبہ برقرار رکھتے ہوئے زیویر کے خلاف مسلسل 10ویں فتح حاصل کی۔ تاہم، ان کے خلاف مسلسل 14 سیٹوں کا سلسلہ اس وقت ٹوٹ گیا جب وہ ٹائی بریک میں پہلا سیٹ ہار گئے۔

29 سالہ زویریف مسلسل دوسرا بڑا ٹائٹل جیتنے کی امید کر رہے تھے لیکن عالمی نمبر 1 نے انہیں ایک بار پھر روک دیا۔ پہلے سیٹ کے ٹائی بریک میں مشکل سے ہارنے کے بعد اطالوی کھلاڑی نے زبردست ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرا سیٹ ٹائی بریک جیت لیا اور پھر میچ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔

اس فتح کے ساتھ، سنر نے اپنا دوسرا ومبلڈن ٹائٹل جیتا اور اس کھیل کے سب سے بڑے ستاروں میں اپنا مقام مزید مضبوط کر لیا۔ ٹینس کے سب سے بڑے مراحل میں سے ایک پر Zverev کی زبردست کوششوں کے باوجود، ان کا اپنے پہلے گرینڈ سلیم ٹائٹل کا انتظار جاری ہے۔

TAGGED:

WIMBLEDON 2026 FINAL
JANNIK SINNER WIMBLEDON 2026
JANNIK SINNER IN WIMBLEDON 2026
JANNIK SINNER VS ALEXANDER ZVEREV
JANNIK SINNER IN WIMBLEDON 2026

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