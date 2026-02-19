ٹی ٹوئنٹی عالمی کپ میں کیا ایک بار پھارت اور پاکستان ہونگے آمنے سامنے؟

ٹی ٹوئنٹی عالمی کپ میں کیا ایک بار پھارت اور پاکستان ہونگے آمنے سامنے؟
Published : February 19, 2026 at 6:18 PM IST
ہندوستان اور پاکستان کا میچ دنیائے کرکٹ میں ایک ہائی وولٹیج مقابلہ ہے۔ شائقین اس میچ کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ کیا اس ورلڈ کپ میں ایک بار آمنے سامنے ہونے والی یہ ٹیمیں دوبارہ آمنے سامنے ہوں گی یا نہیں۔ تاہم، سپر 8 فکسچر پر ایک نظر بتاتی ہے کہ ایسا ہونے کا امکان موجود ہے۔
بھارت نے گروپ مرحلے میں پاکستان کو زبردست شکست دے کر یہ واضح کر دیا کہ دونوں ٹیموں کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے اور پاکستان کو بھارت پر جیت کے لیے معجزے کی ضرورت ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ دونوں ٹیمیں ایک بار پھر آمنے سامنے ہو سکتی ہیں۔
کولمبو میں ہندوستان کی شاندار جیت
کولمبو میں حالیہ میچ میں ٹیم انڈیا نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 175 رنز کا بڑا مجموعہ بنایا۔ ایشان کشن خاصے متاثر کن رہے جنہوں نے 77 رنز بنائے۔ بعد ازاں پاکستان کی ٹیم 176 کے ہدف کے تعاقب میں 18 اوورز میں صرف 114 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ ہاردک پانڈیا، بمراہ، اکشر پٹیل اور ورون چکرورتی نے دو دو وکٹیں لے کر پاکستان کا اعتماد توڑ دیا۔ اس 61 رن کی جیت نے سپر 8 میں ہندوستان کی جگہ محفوظ کر لی۔
سپر 8 میں پاکستان کے چیلنجز
پاکستان کو سپر 8 میں مضبوط ٹیموں کا سامنا ہے۔ گروپ ٹو میں پاکستان کو انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور سری لنکا جیسی مضبوط ٹیموں کا سامنا ہے۔ صرف اس صورت میں جب وہ اس گروپ میں سرفہرست دو پوزیشنز پر پہنچیں گے تو ان کے پاس سیمی فائنل میں جانے کا موقع ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ سپر 8 کا ہر میچ ہر ٹیم کے لیے فائنل جیسا ہوتا ہے۔ اگر وہ مسلسل فتوحات حاصل کرتے ہیں تو ہی پاکستان کا دوبارہ مقابلہ بھارت سے ہوگا۔
سپر 8 میں بھارت کے حریف
دوسری طرف ہندوستان سپر 8 کے گروپ ون میں ہے اور اس کا مقابلہ جنوبی افریقہ، ویسٹ انڈیز اور زمبابوے سے ہوگا۔ پہلے سے ہی شاندار فارم میں موجود ٹیم انڈیا کے پاس اس گروپ میں ٹاپ کرنے اور سیمی فائنل میں پہنچنے کا اچھا موقع ہے۔ ایڈن گارڈنز سے احمد آباد تک ہندوستان جو میچ کھیلے گا وہ شائقین کے لیے حقیقی تفریح فراہم کرنے کا یقین ہے۔
پاک بھارت میچ کے لیے جس کی شائقین امید کر رہے ہیں کہ دوبارہ ایسا ہی ہوگا، دونوں ٹیموں کو سیمی فائنل یا فائنل میں پہنچنا ہوگا۔ اگر ہندوستان اپنے گروپ میں سرفہرست رہتا ہے اور پاکستان دوسرے نمبر پر آتا ہے تو دونوں ٹیمیں سیمی فائنل میں آمنے سامنے ہوں گی۔ یا، اگر دونوں ٹیمیں سیمی فائنل میں آمنے سامنے ہوتی ہیں اور جیت جاتی ہیں، تو ہم ایک شاندار فائنل دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ دونوں ٹیمیں فائنل میں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو ٹائٹل کا مقابلہ سری لنکا کے شہر کولمبو میں ہوگا۔
کیا پاکستان کو ایک اور جھٹکا لگے گا؟
اعداد و شمار پر نظر ڈالی جائے تو پچھلے کچھ عرصے سے بھارت مکمل طور پر پاکستان پر حاوی ہے۔ حالیہ نو ٹی 20 میچوں میں ٹیم انڈیا نے آٹھ بار کامیابی حاصل کی ہے جبکہ پاکستان نے صرف ایک میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان ریکارڈز کی بنیاد پر شائقین کو یقین ہے کہ بھارت کو ایک اور دھچکا لگے گا، چاہے اس کا سامنا سیمی فائنل میں ہو یا فائنل میں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہ دونوں ٹیمیں سیمی فائنل میں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو یہ اس ورلڈ کپ کی خاص بات ہوگی۔ تاہم، بھارت اور پاکستان کی دوبارہ ملاقات کے امکانات فی الحال پاکستان کے ہاتھ میں ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستانی ٹیم وہ جادو چلا کر سیمی فائنل میں بھارت کو چیلنج کر سکتی ہے۔