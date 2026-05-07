کیا آسٹریلوی کھلاڑی آئی پی ایل چھوڑ دیں گے؟ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کے شیڈول نے تنازع کو جنم دیا
پاکستان-آسٹریلیا سیریز آئی پی ایل 2026 کے پلے آف مرحلے سے بھی ٹکرا رہی ہے، جو 26 سے 31 مئی تک کھیلا جائے گا۔
Published : May 7, 2026 at 4:26 PM IST
نئی دہلی: پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے اعلان کیا ہے کہ آسٹریلوی مردوں کی کرکٹ ٹیم تین ون ڈے میچوں کی سیریز کے لیے رواں ماہ کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرے گی۔ یہ سیریز آسٹریلیا کی 2022 کے دورے کے بعد پاکستان میں پہلی ون ڈے سیریز ہوگی جسے میزبان ٹیم نے 2-1 سے جیتا تھا۔
پی سی بی کے بیان کے مطابق آسٹریلوی ٹیم 23 مئی کو اسلام آباد پہنچے گی اور پہلا ون ڈے 30 مئی کو راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا اور تیسرا میچ بالترتیب 2 اور 4 جون کو قذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا۔
یہ پاکستان-آسٹریلیا سیریز آئی پی ایل 2026 کے پلے آف مرحلے سے بھی ٹکرا رہی ہے، جو 26 سے 31 مئی تک کھیلا جائے گا۔ اس لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آسٹریلوی کھلاڑی آئی پی ایل کو درمیان میں چھوڑ کر ون ڈے کھیلنے کے لیے پاکستان جائیں گے؟
غور طلب ہے کہ آئی پی ایل 2026 کے اسکواڈ میں 13 آسٹریلوی کھلاڑی شامل ہیں، جن میں پیٹ کمنز، مچل مارش، ٹریوس ہیڈ، ٹم ڈیوڈ، جوش ہیزل ووڈ، زیویئر بارٹلیٹ، کوپر کونولی، مارکس اسٹوئنس، جوش انگلیس، کیمرون گرین، مچل شارک اور میتھیو سٹارک شامل ہیں۔
سٹارک، انگلیس، گرین اور شارٹ کی آئی پی ایل ٹیمیں ہی آئی پی ایل پوائنٹس ٹیبل میں ٹاپ فور میں شامل نہیں ہیں۔ اگر پوائنٹس ٹیبل ایسا ہی رہا تو دورہ پاکستان میں آسٹریلیا کئی بڑے ناموں کے بغیر ہوگا۔
آسٹریلوی کھلاڑی آئی پی ایل سے محروم نہیں رہیں گے
ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ آسٹریلیا کے سرکردہ کھلاڑی جن میں کپتان پیٹ کمنز، جوش ہیزل ووڈ اور مچل اسٹارک شامل ہیں، پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں نہیں کھیلیں گے۔
کرک بز کی رپورٹ کے مطابق، کرکٹ آسٹریلیا (سی اے) اپنے کھلاڑیوں کو پاکستان میں ون ڈے سیریز سے بغیر کسی رکاوٹ کے اپنے آئی پی ایل کی مدت مکمل کرنے کی اجازت دے گا۔
2027 میں شیڈول یک روزہ ورلڈ کپ کے اگلے ایڈیشن کے ساتھ، یہ سیریز دونوں ٹیموں کو 50 اوور کے فارمیٹ میں اپنے مجموعے کو بہتر بنانے اور رفتار حاصل کرنے کا ایک اور موقع فراہم کرتی ہے۔
پاکستان آسٹریلیا ون ڈے سیریز کا شیڈول
23 مئی: آسٹریلوی ٹیم اسلام آباد پہنچے گی۔
30 مئی: پہلا ون ڈے، راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم
2 جون: دوسرا ون ڈے، قذافی اسٹیڈیم، لاہور
4 جون: تیسرا ون ڈے، قذافی اسٹیڈیم، لاہور