بھارت کی سیمی فائنل کی راہ ہوئی آسان، جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر بھارت کی سیمی فائنل میں رسائی کو آسان کر دیا

بھارت کی سیمی فائنل کی راہ ہوئی آسان، جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو شکست دے کر بھارت کی سیمی فائنل میں رسائی کو آسان کر دیا
T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 میچ میں جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔
Published : February 27, 2026 at 10:07 AM IST
احمد آباد: جمعرات کو احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں T20 ورلڈ کپ 2026 کے اپنے دوسرے سپر 8 میچ میں جنوبی افریقہ نے ویسٹ انڈیز کو آسانی سے شکست دے دی۔ پروٹیز نے 177 رنز کا ہدف صرف 16.1 اوورز میں حاصل کر لیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی جنوبی افریقہ کے پوائنٹس 4 ہو گئے ہیں اور وہ سیمی فائنل کے شاندار فاصلے پر ہے۔ مزید برآں، جنوبی افریقہ نے زمبابوے کے خلاف رن ریٹ پر جیت کے لیے ہندوستان پر دباؤ کو ہٹا دیا ہے۔ اب بھارت کو سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے اپنے دونوں میچ صرف جیتنا ہوں گے۔
جنوبی افریقہ نے ہدف آسانی سے حاصل کر لیا
جنوبی افریقہ نے 177 رنز کا ہدف باآسانی حاصل کر لیا، اس کی اننگز میں 9 وکٹیں باقی تھیں اور 23 گیندیں بھی باقی تھیں۔ ایڈن مارکرم نے 46 گیندوں پر ناٹ آؤٹ 82 رنز کی شاندار اننگز کھیلی جس میں چار چھکے لگائے۔ کوئنٹن ڈی کاک نے 25 گیندوں پر 47 رنز بنائے۔ تیسرے نمبر پر بیٹنگ کرنے والے ریان رکلٹن نے 28 گیندوں پر ناقابل شکست 45 رنز بنائے۔ کیریبیئن ٹیم کی جانب سے روسٹن چیز واحد بولر تھے جنہوں نے وکٹ حاصل کی۔
ویسٹ انڈیز نے 176/8 رنز بنائے
جیسن ہولڈر (49) اور روماریو شیفرڈ (ناٹ آؤٹ 52) کی شاندار بلے بازی کی بدولت ویسٹ انڈیز نے بہت زیادہ خراب آغاز کے بعد زبردست واپسی کی اور 20 اوورز میں 176/8 رنز بنائے۔ ایک موقع پر ویسٹ انڈیز کا اسکور 83/7 تھا۔ لیکن سابق کپتان ہولڈر نے شیفرڈ کے ساتھ مل کر ٹیم کو مشکل سے نکالا اور دونوں نے آٹھویں وکٹ کے لیے 89 رنز کی شاندار شراکت قائم کر کے ٹیم کو بڑے اسکور تک پہنچا دیا۔
ہولڈر نصف سنچری بنانے سے محروم رہے
شیفرڈ نے 37 گیندوں میں اپنی نصف سنچری مکمل کی اور 52 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ شیفرڈ نے اپنی اننگز میں تین چوکے اور چار چھکے لگائے جب کہ 49 رنز پر آؤٹ ہونے والے ہولڈر نصف سنچری بنانے سے محروم رہے۔ نگیڈی جنوبی افریقہ کے سب سے کامیاب باؤلر رہے جنہوں نے 30 رنز کے عوض 3 وکٹیں حاصل کیں۔ ربادا اور بوش نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔
WI بمقابلہ SA سپر 8: مختصر اسکور اس طرح رہا
- ویسٹ انڈیز 20 اوورز میں 176/8
- جنوبی افریقہ 16.1 اوورز میں 177/1
- نتیجہ: ویسٹ انڈیز کو 9 وکٹوں سے شکست