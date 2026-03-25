کے کے آر نے آنے والے سیزن سے قبل جرسی نمبر 12 کو کیوں ریٹائر کر دیا؟ اب کوئی بھی کھلاڑی 12 نمبر کی جرسی نہیں پہنے گا

کے کے آر نے آنے والے سیزن سے قبل جرسی نمبر 12 کو کیوں ریٹائر کر دیا؟ اب کوئی بھی کھلاڑی 12 نمبر کی جرسی نہیں پہنے گا
کولکاتہ نائٹ رائیڈرز نے انڈین پریمیئر لیگ 2026 سے قبل منگل کو نمبر 12 کو ریٹائر کر دیا۔
Published : March 25, 2026 at 6:10 PM IST
حیدرآباد: کولکاتہ میں فرینچائزی کی جانب سے ایک اہم ایونٹ کا اہتمام کیا گیا۔ 'نائٹس ان پلگڈ' کے دوران فرنچائزی نے اعلان کیا کہ وہ اپنے سابق کھلاڑیوں میں سے ایک کو اعزاز دے گی۔ ایونٹ میں کولکاتہ نائٹ رائیڈرز نے 12 نمبر کی جرسی کو ریٹائر کر دیا۔
کے کے آر نے جرسی کو کیوں ریٹائر کیا؟
فرنچائز نے ویسٹ انڈیز کے آل راؤنڈر آندرے رسل کے اعزاز میں 12 نمبر کی جرسی ریٹائر کر دی۔ ایونٹ کے دوران، کے کے آر کے سی ای او وینکی میسور نے ٹیم کے فیصلے کا اعلان کیا۔ انہوں نے اعلان کیا آپ کے اعزاز میں ہم کے کے آر کے لیے اس نمبر کو ریٹائر کرنا چاہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی کھلاڑی 12 نمبر کی جرسی نہیں پہنے گا۔
آخری آئی پی ایل نیلامی سے پہلے یہ قیاس آرائی تھی کہ رسل بولی لگانے کے عمل میں سب سے آگے ہوں گے۔ تاہم تقریب سے قبل ہی انہوں نے قیادت سنبھالی اور اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے ٹورنامنٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا۔ اس سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اگر وہ کے کے آر کے لیے نہیں کھیل رہے ہوتے تو وہ آئی پی ایل میں نہیں کھیلتے۔
اس کے باوجود رسل دیگر ٹی ٹوئنٹی لیگز جیسے کہ آئی ایل ٹی ٹوئنٹی اور کیریبین پریمیئر لیگ (سی پی ایل) میں کھیلنا جاری رکھے ہوئے ہیں۔
رسل اپنے سفر کی ویڈیو دیکھ کر جذباتی ہو گئے۔ تقریب میں رسل کے دس سالہ سفر کی ویڈیو دکھائی گئی۔ انہوں نے 2,651 رنز بنائے اور 174.18 کے زبردست اسٹرائیک ریٹ سے 123 وکٹیں لیں۔ انہوں نے 2014 اور 2024 میں ٹیم کی ٹائٹل فتوحات میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس دوران آندرے رسل نے تالیاں بجاتے ہوئے کھلاڑیوں سے کہا "میں اس ویڈیو کو دیکھ کر تھوڑا جذباتی ہو گیا،"۔
"یہ ایک دہائی سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے جب میں دو ٹائٹل جیتنے والی ٹیموں کا حصہ رہا ہوں اور ناقابل یقین چیزیں حاصل کیں۔ یہ دیکھ کر کہ یہ سب کے لیے کتنا معنی رکھتا ہے... یہ صرف مزے کی بات ہے۔ ورلڈ کپ ہمیشہ خاص ہوتے ہیں۔ جب آپ آئی پی ایل جیتتے ہیں تو یہ بالکل مختلف تجربہ ہوتا ہے۔ پچھلی بار جب ہم جیتے تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔"
آئی پی ایل 2026 میں اجنکیا رہانے ٹیم کی کپتانی کریں گے جب کہ رنکو سنگھ ان کے نائب کپتان ہوں گے۔ ٹیم اتوار 29 مارچ کو وانکھیڑے اسٹیڈیم میں ممبئی انڈینز کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گی۔