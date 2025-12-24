محض 32 گیندوں میں سنچری، لسٹ اے کرکٹ میں تیز ترین سنچری بنانے والے سکیب الغنی کون ہیں؟
سکیب الغنی آخر تک ناٹ آؤٹ رہے، انہوں نے 40 گیندوں پر 128 رنز بنائے۔
حیدرآباد: وجے ہزارے ٹرافی 2025-26 سیزن کا پہلا راؤنڈ آج 24 دسمبر کو شروع ہو گیا۔ ٹورنامنٹ کے پہلے دن کئی ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف کھیل رہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ توجہ بہار کی ٹیم نے مبذول کرائی۔
بہار نے لسٹ اے کا سب سے بڑا اسکور بنایا
درحقیقت، بہار کا مقابلہ اروناچل پردیش سے آج رانچی کے جے ایس سی اے اوول گراؤنڈ میں ہوا۔ بہار نے لسٹ اے کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹوٹل پوسٹ کیا۔ بہار کی ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹوں پر 574 رنز بنائے۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ تمل ناڈو کے پاس تھا جس نے 2022 میں مجموعی طور پر 506 رنز بنائے تھے۔ ٹیم کا اسکور یہاں تک پہنچانے کے لئے بہار کے تین بلے بازوں نے کہرام مچا دیا، تین بلے بازوں نے سنچری اسکور کی جس میں سکیب الغنی نے تاریخ رقم کر دی۔ آئیے جانتے ہیں سکیب الغنی کون ہیں؟
کون ہیں سکیب الغنی؟
سکیب الغنی بہار کی ٹیم کی جانب سے کھیلتے ہیں، وہ ٹیم کی مسلسل نمائندگی کر رہے ہیں۔ سکیب الغنی کو بہار کی سید مشتاق علی ٹیم کا نائب کپتان بھی مقرر کیا گیا تھا۔ انہوں نے رنجی ٹرافی، سید مشتاق علی ٹرافی، اور وجے ہزارے ٹرافی میں گزشتہ تین سے چار سیزن میں مسلسل بہار کی نمائندگی کی ہے۔ ثاقب نے 7 اکتوبر 2019 کو 2019-20 وجے ہزارے ٹرافی میں بہار کے لیے اپنا لسٹ اے ڈیبیو کیا۔
رنجی ڈیبیو پر سکیب الغنی کی ٹرپل سنچری
سکیب الغنی سب سے پہلے اس وقت سرخیوں میں آئے جب انہوں نے 2022 میں بہار کے لیے اپنے فرسٹ کلاس ڈیبیو پر ٹرپل سنچری اسکور کی، جس سے ان کا نام ریکارڈ بک میں شامل ہوا۔ سات بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے، غنی کے والد بہار کے موتیہاری ضلع کے اگروا علاقے میں ایک کسان ہیں۔ غنی نے کھیتی باڑی کے کام میں بھی خاندان کی مدد کی، جہاں گندم اور دھان دونوں کی کاشت ہوتی ہے۔ تاہم، جب ان کے خاندان کو کرکٹ کے لیے ان کے شوق کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے ان کی حمایت کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔
سکیب بہار کرکٹ میں مسلسل اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس کا فائدہ انہوں نے اروناچل پردیش کے خلاف میچ میں حاصل کیا۔ ثاقب نے 40 گیندوں پر 128 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی جس میں 10 چوکے اور 12 چھکے شامل تھے۔
غنی نے کرکٹ کی باقاعدہ تربیت ایک مقامی کرکٹ اکیڈمی میں شمولیت اختیار کرکے کی۔ جہاں پر انہوں نے اپنی تکنیک پر کام کیا اور کچنگ حاصل کی۔ انڈر 19 ٹورنامنٹ میں ان کی شاندار کارکردگی نے مقامی سلیکٹرز کی توجہ مبذول کرائی، جس کی وجہ سے ان کا ریاستی ٹیم کے لیے انتخاب ہوا۔ ان کی مسلسل کارکردگی، خاص طور پر دائیں ہاتھ کے میڈیم فاسٹ باؤلر اور دائیں ہاتھ کے بلے باز کے طور پر، دنیا کو حیران کر دیا۔ سکیب الغنی نے انڈر 19 ورلڈ کپ میں ہندوستان کی نمائندگی کر کے قومی سطح پر اپنی شناخت بنائی جہاں ان کی صلاحیت پوری طرح آشکار ہوئی۔
