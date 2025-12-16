کون ہیں عاقب نبی ڈار، جو آئی پی ایل 2026 کی نیلامی میں ہو گئے مالا مال، نبی کی کارکردگی پر ایک نظر
ڈومیسٹک کرکٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے نبی نے دلیپ ٹرافی میں 4 گیندوں پر 4 وکٹیں حاصل کئے تھے۔
حیدرآباد: آئی پی ایل 2026 کی نیلامی میں جموں و کشمیر کے تیز گیند باز عاقب نبی کا جلوہ دیکھنے کو ملا۔ دہلی کیپٹلس اور سن رائزرس حیدرآباد کو اس تیز گیند باز کے لیے سخت مقابلے کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخر کار، دہلی کیپٹلس نے عاقب نبی کو 8.40 کروڑ میں خریدا۔
دلیپ ٹرافی میں چار گیندوں پر چار وکٹیں حاصل کیں
عاقب نبی ریڈ بال اور وائٹ بال دونوں کرکٹ میں شاندار مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دائیں ہاتھ کے تیز گیند باز نے 2025/26 رنجی ٹرافی میں 29 وکٹیں حاصل کیں۔ پانچ میچوں میں ان کی اوسط 13 ہے۔ نبی کی بہترین کارکردگی 24 رنز کے عوض 7 وکٹیں ہیں۔ گزشتہ رنجی ٹرافی سیزن میں انہوں نے آٹھ میچوں میں 44 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ دلیپ ٹرافی میں نارتھ زون کی طرف سے کھیلتے ہوئے انہوں نے چار گیندوں میں چار وکٹیں حاصل کیں۔ سید مشتاق علی ٹرافی کے رواں سیزن میں نبی کی 15 وکٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ عاقب نبی بڑہ شاٹ لگانے کے لئے بھی مشہور ہیں۔ لوور آرڈر میں نبی ٹیم کے لئے اہم رن بنا سکتے ہیں۔
دائیں ہاتھ کے فاسٹ باؤلر نے اپنے کیرئیر میں 34 ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے ہیں جس میں 7.74 کے اکانومی ریٹ سے 43 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ فرسٹ کلاس کرکٹ میں ان کے 125 اور لسٹ اے کرکٹ میں 42 آؤٹ ہیں۔
ایسا ہے عاقب نبی کا ٹی ٹوئنٹی کیریئر
دائیں ہاتھ کے فاسٹ بولر عاقب نے مشتاق علی ٹرافی میں 7 میچوں میں 13.26 کی اوسط اور 7.41 کے اکانومی ریٹ سے 15 وکٹیں حاصل کیں۔ وہ اس ٹورنامنٹ میں اپنی ٹیم کے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے بولر بن گئے۔ اپنے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کیرئیر میں اس فاسٹ باؤلر نے 34 میچ کھیلے ہیں جس میں 21.81 کی اوسط اور 7.74 کی اکانومی ریٹ سے 43 وکٹیں حاصل کی ہیں۔
نبی نے دلیپ ٹرافی میں ہیٹ ٹرک کی ہے
2025 کی دلیپ ٹرافی میں عاقب نے نارتھ زون کے لیے ویسٹ زون کے خلاف لگاتار چار گیندوں پر چار وکٹیں حاصل کیں۔ وہ دلیپ ٹرافی میں ہیٹ ٹرک کرنے والے تیسرے بولر بن گئے۔ اس سے قبل لیجنڈری آل راؤنڈر کپل دیو نے 1979 کے فائنل میں ویسٹ زون کے خلاف یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ اس کے بعد لیگ اسپنر سائراج بہتولے نے 2001 میں ایسٹ زون کے خلاف لگاتار تین گیندوں پر تین وکٹیں حاصل کیں۔
عاقب بارہمولہ میں پیدا ہوئے
عاقب 4 نومبر 1996 کو بارہمولہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد سکول ٹیچر ہیں۔ ان کے علاقے میں کرکٹ کی سہولیات نہیں تھیں، اور قریب ترین گراؤنڈ سری نگر میں 54 کلومیٹر دور تھا۔ اپنی ریاست کے پرویز رسول جیسے مقامی کھلاڑیوں سے متاثر ہو کر، وہ انڈر 19 کے ٹرائلز میں شامل ہوئے اور کئی کوششوں کے بعد کامیاب ہوئے۔ انہوں نے 2018 میں اپنا لسٹ اے ڈیبیو کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے پیشہ ورانہ کرکٹ کیریئر میں کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔