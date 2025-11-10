6,6,6,6,6,6,6,6,6,6... کون ہے وہ کھلاڑی جس نے لگاتار آٹھ چھکے لگا کر صرف گیارہ گیندوں میں مچا دی تباہی؟
آج ہم آپ کو اس کھلاڑی کے بارے میں بتائیں گے جس نے صرف 8 گیندوں پر لگاتار آٹھ چھکے لگاکر سنسنی پیدا کر دی۔
Published : November 10, 2025 at 11:02 AM IST
حیدرآباد: کرکٹ میں میدان میں کیا ہوگا اس کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ اس گیم میں ہر روز ریکارڈ ٹوٹتے اور بنائے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہندوستانی ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی دیکھنے میں آیا ہے، جہاں ایک بلے باز نے صرف 11 گیندوں پر اپنی دھماکہ خیز بلے بازی سے وہ کچھ حاصل کر لیا جو آج تک کسی نے حاصل نہیں کیا۔ اس نے ایک ایسا ریکارڈ بنایا ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس بلے باز اور اس کے ریکارڈ کے بارے میں۔
دراصل، میگھالیہ کے ایک بلے باز نے ہندوستان کے ڈومیسٹک ٹورنامنٹ رنجی ٹرافی کے ایک گروپ میچ میں حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا ہے۔ انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں تیز ترین نصف سنچری کا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ یہ کھلاڑی کوئی اور نہیں بلکہ آکاش کمار چودھری ہیں۔ اس 25 سالہ کھلاڑی نے اپنی نصف سنچری صرف 11 گیندوں میں بنائی۔ انہوں نے سورت میں اروناچل پردیش کے خلاف یہ کارنامہ انجام دیا۔
🚨 Record Alert 🚨— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 9, 2025
First player to hit eight consecutive sixes in first-class cricket ✅
Fastest fifty, off just 11 balls, in first-class cricket ✅
Meghalaya's Akash Kumar etched his name in the record books with a blistering knock of 50*(14) in the Plate Group match against… pic.twitter.com/dJbu8BVhb1
ایسا کرتے ہوئے انہوں نے وین وائٹ کا ریکارڈ توڑ دیا (12 گیندوں میں نصف سنچری)۔ 2012 میں لیسٹر شائر کے کھلاڑی وین وائٹ نے ایسیکس کے خلاف 12 گیندوں پر نصف سنچری بنائی تھی۔ اب انہوں نے اس ریکارڈ کو توڑ کر ایک نیا ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔
آکاش اس میچ میں 14 گیندوں میں 50 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ انہوں نے لگاتار آٹھ چھکے لگائے جن میں ایک ہی اوور میں چھ چھکے بھی شامل تھے۔ اس عمل میں وہ فرسٹ کلاس کرکٹ میں لگاتار آٹھ چھکے لگانے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ یہ نہ صرف رنجی ٹرافی کا ریکارڈ ہے بلکہ فرسٹ کلاس کرکٹ کی تاریخ کی تیز ترین نصف سنچری بھی ہے۔
اس نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ایک دہائی پرانا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ ہندوستانیوں میں اس سے پہلے کا ریکارڈ جموں و کشمیر کے بندیو سنگھ کے پاس تھا جنہوں نے 15 گیندوں میں نصف سنچری بنائی تھی جسے آکاش نے توڑ دیا ہے۔
آکاش کمار چودھری کون ہیں؟
آکاش کمار چودھری 28 نومبر 1999 کو میگھالیہ میں پیدا ہوئے۔ اس نے 2019 میں ناگالینڈ کے خلاف فرسٹ کلاس ڈیبیو کیا۔ اب تک، آکاش ایک تیز گیند باز کے طور پر جانا جاتا تھا۔ اب دائیں ہاتھ کے اس کھلاڑی نے دکھا دیا ہے کہ وہ بیٹنگ بھی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے خود کو آل راؤنڈر کے طور پر منوا لیا ہے۔
آکاش نے اب تک 30 فرسٹ کلاس، 28 لسٹ اے اور 30 ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلے ہیں۔ اس عرصے کے دوران انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں 87، لسٹ اے میں 37 اور ٹی ٹوئنٹی میں 28 وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں دو نصف سنچریوں کی مدد سے 503 رنز بنائے ہیں۔ انہوں نے لسٹ اے میں 203 رنز بھی بنائے ہیں۔ انہوں نے تین پانچ وکٹیں بھی حاصل کی ہیں۔
فرسٹ کلاس میچوں میں تیز ترین نصف سنچریاں
11 گیندیں - آکاش کمار چودھری، میگھالیہ (بمقابلہ اروناچل پردیش، 2025)
12 گیندیں - وین وائٹ، لیسٹر شائر (بمقابلہ ایسیکس، 2012)
13 گیندیں - مائیکل وین وورین، مشرقی صوبہ (بمقابلہ گریکولینڈ ویسٹ، 1984/85)
14 گیندیں - نیڈ ایکرسلے، لیسٹر شائر (بمقابلہ ایسیکس، 2012)
15 گیندیں - خالد محمود، گوجرانوالہ (بمقابلہ سرگودھا، 2000/01)
15 گیندیں - بندیپ سنگھ، جموں و کشمیر (بمقابلہ تریپورہ، 2015/16)