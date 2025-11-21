کب ہے اسمرتی مندھانا کی شادی؟رسمیں جاری، سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے شادی کا کارڈز
Published : November 21, 2025 at 1:11 PM IST
حیدرآباد: ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم کی اسٹار کرکٹر اور بائیں ہاتھ کی اوپننگ بلے باز اسمرتی مندھانا شادی کے بندھن میں بندھنے کو تیار ہیں۔ مندھانا میوزک کمپوزر فلمساز پلاش مچھل سے شادی کرنے والی ہیں۔ اس سے پہلے، انہوں نے اپنی منگنی کی انگوٹھی کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی، جس میں ان کے ساتھی اور دوستوں کو دکھایا گیا تھا۔
اب، وزیر اعظم نریندر مودی نے اسمرتی مندھانا اور پالش مچھل کو ان کی شادی سے پہلے دلی مبارکباد دی ہے۔ یہ جوڑا 23 نومبر کو شادی کرنے والا ہے۔ جوڑے کے لیے ایک خاص لمحہ آیا جب پی ایم مودی نے ایک خصوصی پیغام کے ذریعے انہیں مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کے خط نے فوری طور پر سب کی توجہ مبذول کر لی۔
پی ایم مودی نے مبارکباد دی
اپنے نوٹ میں پی ایم مودی نے ان کے اتحاد کو دو کامیاب سفر کے ساتھ آنے کے طور پر بیان کیا۔ انہوں نے محبت، اعتماد اور صحبت کو مضبوط شادی کی بنیاد قرار دیا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ مودی نے اپنی شادی کی تاریخ کا بھی ذکر کیا، جس کی جوڑے نے باضابطہ طور پر تصدیق نہیں کی تھی، اس پیغام کو اور بھی اہمیت دی تھی۔
مندھانا نے منفرد انداز میں منگنی کا اعلان کیا
وزیر اعظم کی خواہش اس وقت سامنے آئی جب مندھانا نے اپنی منگنی کو منفرد اور دلکش انداز میں ظاہر کیا۔ رسمی اعلان کے بجائے، انہوں نے ایک ہلکے پھلکے انسٹاگرام ریل کو پوسٹ کیا جس میں ان کے قریبی ساتھی جمائمہ روڈریگز، شریانکا پاٹل، اور رادھا یادیو شامل ہیں، جو مقبول فلم "لگے رہو منا بھائی" کے گانے "سمجھو ہو گیا" پر ڈانس کر رہی تھیں۔
مندھانا کا ذاتی جشن ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ان کا کرکٹ کیریئر اپنے عروج پر ہے۔ مندھانا نے ہندوستان کی تاریخی پہلی آئی سی سی ویمنز ون ڈے ورلڈ کپ جیت میں کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے نو اننگز میں 434 رنز بنائے، جو کہ کسی ہندوستانی کی جانب سے ورلڈ کپ کے ایک ایڈیشن میں سب سے زیادہ رن ہیں ہے۔