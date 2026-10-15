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ویسٹ انڈیز نے چوتھے ٹی ٹوئنٹی میں بھارت کو چوبیس رنز سے دی شکست، سیریز دو دو سے برابر

ویسٹ انڈیز کے 247 رنز کے جواب میں بھارتی ٹیم 19.3 اوورز میں 223 رنز پر ہی ڈھیر ہو گئی۔

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بھارت بمقابلہ ویسٹ انڈیز چوتھا T20I میچ (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 15, 2026 at 11:33 AM IST

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حیدرآباد: ویسٹ انڈیز نے بدھ کے روز حیدرآباد میں کھیلے گئے چوتھے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں میزبان بھارت کو 24 رنز سے شکست دے کر پانچ میچوں کی سیریز 2-2 سے برابر کر دی ہے۔ ویسٹ انڈیز کے پہاڑ جیسے 247 رنز کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے بھارتی ٹیم 19.3 اوورز میں 223 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔

مہمان ٹیم کی جیت میں ان کے کپتان شائی ہوپ نے ناٹ آؤٹ 102 رنز کی شاندار سنچری اننگز کھیلی، جب کہ بولنگ میں کیمو پال نے 41 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کر کے اہم ترین کردار ادا کیا۔ اب سیریز کا پانچواں اور آخری فیصلہ کن میچ 17 اکتوبر کو بنگلورو کے چناسوامی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔

میچ کا خلاصہ اور اہم اسکورز

ویسٹ انڈیز (پہلی بیٹنگ) 247/3 (20 اوورز) شائی ہوپ: 102* رنز (50 گیندیں، 6 چھکے، 4 چوکے)شیرفین ردرفورڈ: 49 رنز (26 گیندیں)شمرون ہیٹمائر: 33 رنز (12 گیندیں) بھارتی بولرز کوئی خاص اثر نہ چھوڑ سکے، کپتان شریس ائیر نے ٹاس جیت کر پہلے بولنگ کا فیصلہ کیا تھا۔

بھارت (ہدف کا تعاقب) 223/10 (19.3 اوورز) سنجو سیمسن: 56 رنز (23 گیندیں، 6 چوکے، 4 چھکے)تلک ورما: 43 رنزنتیش کمار ریڈی: 41 رنز کیمو پال: 5 اوورز/اسپیل میں 41 رنز دے کر 5 وکٹیںگڈاکیش موتی: 2 اوورز میں 13 رنز دے کر 2 وکٹیں

میچ کا احوال

اس سے قبل بھارتی کپتان شریس ائیر نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ویسٹ انڈیز کے بلے بازوں نے طوفانی بیٹنگ کی اور مقررہ 20 اوورز میں صرف 3 وکٹیں کھو کر 247 رنز کا بڑا اسکور کھڑا کیا۔ کپتان شائی ہوپ نے 50 گیندوں پر 6 چھکوں اور 4 چوکوں کی مدد سے ناٹ آؤٹ 102 رنز بنائے۔ آخر میں شیرفین ردرفورڈ نے 26 گیندوں پر 49 رنز اور ہیٹمائر نے 12 گیندوں پر 33 رنز کی تیز اننگز کھیل کر رن ریٹ کو کم ہونے نہیں دیا۔

248 رنز کے بڑے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے بھارت کی شروعات اچھی رہی۔ سنجو سیمسن نے محض 23 گیندوں پر 56 رنز کی دھواں دار ہاف سنچری کھیلی۔ مڈل اوورز میں تلک ورما (43) اور نتیش کمار ریڈی (41) نے چھٹی وکٹ کے لیے 70 رنز کی شراکت داری (Partnership) کر کے بھارت کی امیدوں کو زندہ رکھا، لیکن ان دونوں کے آؤٹ ہوتے ہی ٹیم انڈیا کی جیت کی امیدیں دم توڑ گئیں۔

ٹاس کے وقت کپتانوں کے بیانات

ٹاس جیتنے کے بعد بھارتی کپتان شریس ائیر نے کہا کہ پچ کی نئی سطح اور سختی کی وجہ سے اضافی اچھال (Bounce) ملنے کی امید ہے، اس لیے انہوں نے پہلے گیند بازی چنی۔ انہوں نے کہا کہ ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ لائن اپ خطرناک ہے اور ٹیم کو حد سے زیادہ پرعتماد (Over-confident) ہونے سے بچنا ہوگا۔

دوسری طرف ویسٹ انڈیز کے کپتان شائی ہوپ نے کہا کہ وہ بھی پہلے بولنگ کرنا پسند کرتے، لیکن اس 'کرو یا مرو' (Do or Die) والے میچ میں وہ ایک مضبوط بنیاد رکھ کر اپنی حکمتِ عملی کے ساتھ میدان میں اترے ہیں اور بہترین واپسی کے لیے پرعزم ہیں۔

دونوں ٹیموں کی پلینگ-11 (Playing XI)

• بھارت: سنجو سیمسن (وکٹ کیپر)، ابھیشیک شرما، ایشان کشن، شریس ائیر (کپتان)، تلک ورما، نمن دھیر، نتیش کمار ریڈی، اکشر پٹیل، ارشدیپ سنگھ، پرنس یادو، مینک یادو۔

• ویسٹ انڈیز: شائی ہوپ (کپتان/وکٹ کیپر)، جیول اینڈریو، شمرون ہیٹمائر، روومین پاول، شیرفین ردرفورڈ، روماریو شیفرڈ، روسٹن چیز، کیمو پال، شمر اسپرنگر، گڈاکیش موتی، شمر جوزف۔

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TAGGED:

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