بھارتی فاسٹ بالر مغربی بنگال کے انتخابات میں چمکے، سولہ ہزار ووٹوں کے فرق سے بھاری اکثریت سے جیت درج کی
ٹیم انڈیا کے سابق تیز گیند باز اشوک ڈنڈا نے دوسری بار ایم ایل اے بن کر ایک اہم سنگ میل حاصل کیا۔
Published : May 5, 2026 at 12:13 PM IST
کولکتہ: ٹیم انڈیا کے سابق فاسٹ بولر اشوک ڈنڈا نے ایک بار پھر سیاست میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ 2026 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کے امیدوار کے طور پر مقابلہ کرتے ہوئے، ڈنڈا نے موئینا اسمبلی سیٹ سے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور اپنے حریف ترنمول کانگریس کے چندن منڈل کو شکست دی۔
16000 ووٹوں سے جیتے
اشوک ڈنڈا نے کل 127,166 ووٹ حاصل کیے اور 16,241 ووٹوں کے فرق سے جیت گئے۔ دریں اثنا، آل انڈیا ترنمول کانگریس کا امیدوار اس مقابلے میں پچھڑ گئے اور واپسی نہیں کر پائے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (سی پی آئی) کے امیدوار سوپن کمار برمن تیسرے نمبر پر رہے۔
" পশ্চিমবঙ্গের ১১০০ বছরের পরাধীনতার গ্লানি আজ মুছে গেল। আজ এই মাটি আর ময়নার প্রতিটি মানুষকে বড্ড আপন মনে হচ্ছে। ময়নার সর্বস্তরের মানুষের কাছ থেকে যে অকৃত্রিম ভালোবাসা আমি পেয়েছি,এই জয় আসলে সাধারণ মানুষের জয় আমি আমার হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে সমস্ত ময়নাবাসীর কাছে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞ pic.twitter.com/ZD9ZNM78ni— Ashoke Dinda (@dindaashoke) May 4, 2026
لگاتار دوسری بار ایم ایل اے
یہ 42 سالہ اشوک ڈنڈا کی موئینا اسمبلی سیٹ سے لگاتار دوسری جیت ہے۔ 2021 کے بنگال اسمبلی انتخابات میں اشوک ڈنڈا نے ترنمول کانگریس کے سنگرام ڈولوئی کو 1,260 ووٹوں سے شکست دی۔ مقابلہ سخت تھا لیکن بالآخر کرکٹر فتح یاب ہوئے۔
اشوک ڈنڈا کا کرکٹ کیریئر
اشوک ڈنڈا نے ہندوستان کے لیے 13 ون ڈے اور نو ٹی 20 انٹرنیشنل کھیلے ہیں۔ ون ڈے میں انہوں نے 51.00 کی اوسط سے 12 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ ٹی 20 انٹرنیشنل میں، انہوں نے 14.41 کی اوسط سے 17 وکٹیں حاصل کیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے 116 فرسٹ کلاس میچوں میں 420 وکٹیں حاصل کی ہیں۔
Moyna, West Bengal: BJP candidate from then Moyna assembly constituency, Ashok Dinda says, " i have nothing to say about this victory. it's a victory for all the worker's of bjp party and the people of moyna, the voter's of moyna, it's a victory for bengal. we were always certain… pic.twitter.com/0wTgNJIzyM— IANS (@ians_india) May 4, 2026
اشوک ڈنڈا کا آئی پی ایل کیریئر
آئی پی ایل میں اشوک ڈنڈا نے کل 78 میچز کھیلے ہیں اور 30.04 کی اوسط سے 69 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ ڈنڈا نے آئی پی ایل میں KKR، DC، PWI، RCB اور RPS کی نمائندگی کی ہے۔ کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد، اشوک ڈنڈا فروری 2021 میں بی جے پی میں شامل ہوئے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔
مغربی بنگال اسمبلی انتخابات 2026
واضح رہے کہ پہلی بار بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے مغربی بنگال میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ 293 سیٹوں میں سے بی جے پی نے 206 پر کامیابی حاصل کی، جب کہ ٹی ایم سی نے صرف 81 سیٹیں حاصل کیں اور کانگریس کے امیدواروں نے دو پر کامیابی حاصل کی۔ یہاں اکثریت کے لیے جادوئی نمبر 148 تھا۔