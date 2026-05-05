بھارتی فاسٹ بالر مغربی بنگال کے انتخابات میں چمکے، سولہ ہزار ووٹوں کے فرق سے بھاری اکثریت سے جیت درج کی

ٹیم انڈیا کے سابق تیز گیند باز اشوک ڈنڈا نے دوسری بار ایم ایل اے بن کر ایک اہم سنگ میل حاصل کیا۔

مغربی بنگال کے انتخابات میں ہندوستانی فاسٹ بولر چمکے (IANS)
Published : May 5, 2026 at 12:13 PM IST

کولکتہ: ٹیم انڈیا کے سابق فاسٹ بولر اشوک ڈنڈا نے ایک بار پھر سیاست میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ 2026 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کے امیدوار کے طور پر مقابلہ کرتے ہوئے، ڈنڈا نے موئینا اسمبلی سیٹ سے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور اپنے حریف ترنمول کانگریس کے چندن منڈل کو شکست دی۔

16000 ووٹوں سے جیتے

اشوک ڈنڈا نے کل 127,166 ووٹ حاصل کیے اور 16,241 ووٹوں کے فرق سے جیت گئے۔ دریں اثنا، آل انڈیا ترنمول کانگریس کا امیدوار اس مقابلے میں پچھڑ گئے اور واپسی نہیں کر پائے۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا (سی پی آئی) کے امیدوار سوپن کمار برمن تیسرے نمبر پر رہے۔

لگاتار دوسری بار ایم ایل اے

یہ 42 سالہ اشوک ڈنڈا کی موئینا اسمبلی سیٹ سے لگاتار دوسری جیت ہے۔ 2021 کے بنگال اسمبلی انتخابات میں اشوک ڈنڈا نے ترنمول کانگریس کے سنگرام ڈولوئی کو 1,260 ووٹوں سے شکست دی۔ مقابلہ سخت تھا لیکن بالآخر کرکٹر فتح یاب ہوئے۔

اشوک ڈنڈا کا کرکٹ کیریئر

اشوک ڈنڈا نے ہندوستان کے لیے 13 ون ڈے اور نو ٹی 20 انٹرنیشنل کھیلے ہیں۔ ون ڈے میں انہوں نے 51.00 کی اوسط سے 12 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ ٹی 20 انٹرنیشنل میں، انہوں نے 14.41 کی اوسط سے 17 وکٹیں حاصل کیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے 116 فرسٹ کلاس میچوں میں 420 وکٹیں حاصل کی ہیں۔

اشوک ڈنڈا کا آئی پی ایل کیریئر

آئی پی ایل میں اشوک ڈنڈا نے کل 78 میچز کھیلے ہیں اور 30.04 کی اوسط سے 69 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ ڈنڈا نے آئی پی ایل میں KKR، DC، PWI، RCB اور RPS کی نمائندگی کی ہے۔ کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد، اشوک ڈنڈا فروری 2021 میں بی جے پی میں شامل ہوئے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔

مغربی بنگال اسمبلی انتخابات 2026

واضح رہے کہ پہلی بار بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے مغربی بنگال میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ 293 سیٹوں میں سے بی جے پی نے 206 پر کامیابی حاصل کی، جب کہ ٹی ایم سی نے صرف 81 سیٹیں حاصل کیں اور کانگریس کے امیدواروں نے دو پر کامیابی حاصل کی۔ یہاں اکثریت کے لیے جادوئی نمبر 148 تھا۔

