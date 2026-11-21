ویلنگٹن ٹیسٹ میں ٹیم انڈیا نے تاریخ رقم کر دی، ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا
ٹیم انڈیا نے تیسرے دن کے کھیل کے اختتام تک، پہلی اننگز میں ہندوستان کے لیے 118 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے۔
Published : November 21, 2026 at 2:43 PM IST
ویلنگٹن میں جاری نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے تاریخ رقم کر دی ہے۔ ٹیم نے میچ کے تیسرے دن یہ اہم سنگ میل عبور کیا، جب کپتان شبمن گل، نائب کپتان کے ایل راہول، دیودت پڈیکل، یشسوی جیسوال اور وکٹ کیپر رشبھ پنت، ان سب نے 50 یا اس سے زیادہ رنز بنائے۔ اس طرح، 'سینا' ممالک (جنوبی افریقہ، انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا) میں کھیلے گئے کسی ٹیسٹ میچ کی ایک ہی اننگز میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے ابتدائی پانچ بلے بازوں نے 50 سے زائد رنز بنانے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔
یہی نہیں، یہ پہلا موقع ہے جب ٹیم انڈیا نے بیرونِ ملک میں ایسا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اس سے قبل ہندوستانی ٹیسٹ ٹیم نے چار بار ایسا کیا تھا، لیکن وہ تمام مواقع ملک میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچوں کے دوران پیش آئے تھے۔ پہلا موقع 1998 میں کولکتہ میں آسٹریلیا کے خلاف تھا، جب وی وی ایس لکشمن، نوجوت سنگھ سدھو، راہول ڈریوڈ، سچن ٹنڈولکر اور محمد اظہر الدین ان سب نے 50 یا اس سے زیادہ رنز بنائے تھے۔
وہ مواقع جب بھارت کے ابتدائی پانچ بلے بازوں نے ایک ہی اننگز میں 50 سے زائد رنز بنائے:
1998 بمقابلہ آسٹریلیا (کولکتہ)
وی وی ایس لکشمن، نوجوت سنگھ سدھو، راہول ڈریوڈ، سچن ٹنڈولکر اور محمد اظہر الدین۔
1999 بمقابلہ نیوزی لینڈ (موہالی)
دیوانگ گاندھی، سداگوپن رمیش، راہول ڈریوڈ، سچن ٹنڈولکر اور سورو گنگولی۔
2009 بمقابلہ سری لنکا (ممبئی، بریبورن اسٹیڈیم)
مرلی وجے، وریندر سہواگ، راہول ڈریوڈ، سچن ٹنڈولکر اور وی وی ایس لکشمن۔
2024 بمقابلہ انگلینڈ (دھرم شالہ)
یشسوی جیسوال، روہت شرما، شبمن گل، دیودت پڈیکل اور سرفراز خان
2026 بمقابلہ نیوزی لینڈ (ویلنگٹن)
یشسوی جیسوال (85)، کے ایل راہول (136)، دیودت پڈیکل (80)، شبمن گل (98) اور رشبھ پنت (55*)
بھارت بمقابلہ نیوزی لینڈ: ویلنگٹن ٹیسٹ کا تیسرا دن
تیسرے دن کھیل کے اختتام پر بھارتی ٹیم نے چار وکٹوں کے نقصان پر 486 رنز بنا لیے ہیں، جس کے ساتھ ہی ان کی مجموعی برتری 118 رنز تک پہنچ گئی ہے۔ رشبھ پنت 55 رنز پر بیٹنگ کر رہے ہیں، جبکہ انشل کمبوج ابھی تک اپنا کھاتہ نہیں کھول سکے ہیں۔ اس سے قبل شبمن گل (98)، نائب کپتان کے ایل راہول (136)، دیودت پڈیکل (80) اور یشسوی جیسوال (85) آؤٹ ہو چکے تھے۔ اپنی پہلی اننگز میں نیوزی لینڈ نے 368 رنز بنائے تھے، جس میں ہنری نکولس کے ناقابلِ شکست 175 اور گلین فلپس کے 118 رنز نمایاں تھے۔
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