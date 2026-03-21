ہمارے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے! آپ جتنی چاہیں ٹی ٹوینٹی ٹیمیں بنا سکتے ہیں: سوریہ کمار یادو
کپتان سوریہ کمار نے کہا کہ ہمارے پاس ایسے کھلاڑیوں کی بہتات ہے جن کے ذریعہ ایک سے زیادہ ٹیمیں بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
Published : March 21, 2026 at 6:44 AM IST
نئی دہلی: ہندوستان کے T20 ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان سوریہ کمار یادو کا ماننا ہے کہ کرکٹ کے مختصر ترین فارمیٹ میں ہندوستان کا ٹیلنٹ پول اتنا بڑا ہے کہ دو یا تین بین الاقوامی سطح کی ٹیموں کو بیک وقت میدان میں اتارا جاسکتا ہے، اس کی وجہ بہترین گھریلو ساخت اور فرنچائز ماحولیاتی نظام ہے۔
سوریہ کمار، جنہوں نے آئی سی سی مینز ٹی 20 ورلڈ کپ 2024 جیتنے کے بعد ہندوستان کی T20 ٹیم کی ذمہ داری سنبھالی، نے T20 کرکٹ میں ہندوستان کے بڑھتے ہوئے غلبے کا سہرا گھریلو مقابلوں اور انڈین پریمیئر لیگ کو دیا۔ سوریہ کمار کے 2024 میں کپتان بننے کے بعد سے، ہندوستانی ٹیم نے 52 میں سے 42 ٹی 20 میچ جیتے ہیں۔
آئی پی ایل، فرنچائز کرکٹ اور پھر ڈومیسٹک کرکٹ
پی ٹی آئی ویڈیو کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو میں، سوریہ کمار نے موجودہ ٹیم کو ہندوستان کی بہترین T20 ٹیم قرار دیا۔ انہوں نے کہا، "اگر آپ ٹیلنٹ کی بات کریں تو ٹیلنٹ کی مسلسل آمد رہی ہے۔ آئی پی ایل، فرنچائز کرکٹ اور پھر ڈومیسٹک کرکٹ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سال کتنے کھلاڑی ابھر رہے ہیں۔ آپ جتنی چاہیں T20 ٹیمیں بنا سکتے ہیں۔"
بنیاد اتنی مضبوط، دو یا تین فائنل الیون ٹیمیں
انہوں نے مزید کہا، "میرے خیال میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے۔ ہماری بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ دو یا تین فائنل الیون بن سکتے ہیں۔ یہ کوئی سفارتی جواب نہیں ہے۔ درحقیقت ہمارا ڈھانچہ اتنا مضبوط ہے کہ سچ بولنے میں کوئی شرم نہیں آتی۔"
سوریہ کمار نے ورلڈ کپ میں ٹیم کی کامیابی کو اجتماعی کوششوں سے منسوب کرتے ہوئے کہا کہ کھلاڑیوں اور معاون عملے کے مشترکہ وژن نے اس غیر متوقع فارمیٹ میں جیت کی شرح 80 فیصد حاصل کرنے میں مدد کی۔
ڈریسنگ روم میں موجود ہر کھلاڑی ایک سمت میں سوچے
ان کا کہنا تھا کہ دو طرفہ میچز مختلف انداز میں کھیلے جاتے ہیں اور آئی سی سی کے ٹورنامنٹ مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے ٹیم کو ورلڈ کپ میں اپنی جیت کا سلسلہ برقرار رکھنے کے لیے حوصلہ افزائی کرنا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ میں اعداد وشمار پر زیادہ توجہ نہیں دیتا، لیکن مجھے ہارنا پسند نہیں، یہ فیصد صرف اسی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جب ڈریسنگ روم میں موجود ہر شخص ایک سمت میں سوچے۔
میدان میں آنے کے بعد آٹو پائلٹ موڈ
میدان پر 360 ڈگری اسٹروک میں مہارت رکھنے والے سوریہ کمار نے ٹی 20 بیٹنگ کے بارے میں کہا، "میرا ماننا ہے کہ بیٹنگ 70 سے 75 فیصد ردعمل ہے، باقی 25 فیصد جبلت ہے، جو آپ صحیح وقت پر کرتے ہیں۔ میدان میں آنے کے بعد، آپ آٹو پائلٹ موڈ میں ہوتے ہیں۔ آپ صورتحال کے مطابق کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔"
جتنا زیادہ خطرہ، اتنے ہی اچھے نتائج
سوریہ کمار، جو اکثر خطرناک اسٹروک کھیلتے ہیں، نے کہا کہ وہ ہمیشہ ہمت اور لاپرواہی کے درمیان ٹھیک لائن پر چلنا پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، "ہمت اور لاپرواہی کے درمیان ایک باریک لکیر ہے۔ میں ہمت کرنا پسند کرتا ہوں، لیکن اگر حالات میں خطرناک شاٹس کھیلنے کی ضرورت ہے، تو مجھے کرنا پڑے گا۔ جتنا زیادہ خطرہ، اتنے ہی اچھے نتائج ہوں گے۔"
جب مقصد واضح ہو، کوئی اختلاف نہیں ہوتا
کوچ گوتم گمبھیر کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ جب وہ پہلی بار ٹیم منتخب کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھے تھے تو ان کی سوچ بھی ایسی ہی تھی۔ انہوں نے کہا، "ہم نے جو 15 نام تجویز کیے تھے، ان میں سے 14 ایک جیسے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم یکساں سوچتے ہیں۔ جب مقصد واضح ہو، کوئی اختلاف نہیں ہوتا، بحث ہوتی ہے۔"
پیشہ ورانہ کامیابی نے ان کے ذاتی تعلقات کو تبدیل نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا، "میں اسے اب بھی گوتی بھائی کہتا ہوں۔ یہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا رشتہ ہے۔"