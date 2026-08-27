کھیلو انڈیا سنواد: وزیراعظم نریندر مودی نے اولمپکس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے پر زور دیا
وزیر اعظم نے کہا، یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ ہندوستانی ٹیمیں اولمپکس میں شامل کھیلوں میں سے نصف میں بھی حصہ نہیں لیتی ہیں۔
Published : August 27, 2026 at 2:39 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو ملک سے اولمپک کھیلوں میں اپنی شرکت بڑھانے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ 2036 کے اولمپکس کی تیاریوں کے ایک حصے کے طور پر، ملک کو ایسے کھیلوں کے لیے کھلاڑیوں کو تیار کرنا چاہیے جس میں روایتی طور پر اس کی شرکت کم یا بالکل نہیں ہے۔
وزیر اعظم مودی نے ریمارکس دیے کہ ہندوستان کی اولمپک کارکردگی تبھی بہتر ہو سکتی ہے جب ملک ان کھیلوں میں اپنی شرکت کو بڑھاتا ہے جن میں اس نے پہلے مقابلہ نہیں کیا تھا۔
Khelo India has become a wonderful platform for nurturing sporting talent across the country. It is providing young athletes with opportunities and support to pursue their dreams.@kheloindia— Narendra Modi (@narendramodi) August 27, 2026
https://t.co/hj8qEJRj09
'کھیلو انڈیا سنواد' (کھیلو انڈیا ڈائیلاگ) کے دوران عملی طور پر نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے، پی ایم مودی نے کہا کہ کھیلوں کے لیے ان کا وژن صرف تمغے جیتنے تک محدود نہیں ہے بلکہ کھیلوں کو قوم کی تعمیر کے عمل کا ایک لازمی حصہ بنانے تک پھیلا ہوا ہے۔
پی ایم نے کہا، "اس بار، لال قلعہ سے، میں نے کھیلوں کے حوالے سے ایک بڑے چیلنج کی طرف ملک کی توجہ مبذول کرائی، یہ چیلنج اولمپکس سے متعلق ہے۔ کڑوا سچ یہ ہے کہ ہندوستانی ٹیمیں اولمپک میں شامل کھیلوں میں سے نصف میں بھی حصہ نہیں لیتی ہیں۔"
Gulmarg, Jammu & Kashmir: The nationwide 'Khelo India Samvaad-Khel Ki Baat, Pradhan Mantri Ke Saath' programme is being organised at over 1,500 locations.— IANS (@ians_india) August 27, 2026
A student says, " i am very happy to be part of this event today. the main reason for our gathering here is the 'khel ki… pic.twitter.com/BfCrNklnGb
غور طلب ہے کہ پیرس اولمپکس 2024 میں ہندوستان نے کھیلوں میں شامل 32 میں سے 16 کھیلوں میں حصہ لیا تھا۔
انہوں نے کہا، "ہم دستیاب کل تمغوں کے بڑے حصے کے لیے مقابلہ بھی نہیں کرتے۔ کئی دہائیوں سے ایسا ہی ہے۔ دوسرے ممالک ان کھیلوں میں تمغے جیتتے ہیں، جب کہ ہم ان میں حصہ بھی نہیں لیتے۔ اپنے تمغوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے ہمیں ان کھیلوں میں بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔"
Gulmarg, Jammu & Kashmir: The nationwide 'Khelo India Samvaad-Khel Ki Baat, Pradhan Mantri Ke Saath' programme is being organised at over 1,500 locations.— IANS (@ians_india) August 27, 2026
A student says, " we are very fortunate to interact with pm modi today. i am very thankful to india and the government for… pic.twitter.com/tVhn9QGN6p
اس پہل کو 2036 کے اولمپکس کے لیے ہندوستان کی تیاریوں سے جوڑتے ہوئے، وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ توجہ صرف بنیادی ڈھانچے کی تعمیر تک محدود نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان کھلاڑیوں کی شناخت پر بھی ہونا چاہیے جو آخر کار ان کھیلوں کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں اور ان میں حصہ لے سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ جب ہم 2036 کے اولمپکس کی تیاری کی بات کرتے ہیں تو ہماری توجہ ان کھلاڑیوں کو تیار کرنے پر مرکوز ہونی چاہیے جو مختلف کھیلوں کے لیے کوالیفائی کریں گے اور ان میں حصہ لیں گے۔ غور طلب ہے کہ 15 اگست کو اپنی یوم آزادی کی تقریر میں پی ایم مودی نے پانچ سے 15 سال کی عمر کے بچوں کے لیے ملک گیر ٹیلنٹ تلاش مہم شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کا مقصد اولمپکس میں ہندوستان کی شرکت کو بڑھانا ہے۔
انہوں نے کہا کہ یوم آزادی کے موقع پر لال قلعہ سے ٹیلنٹ کی تلاش مہم کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں پانچ سے پندرہ سال کی عمر کے بچوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مقصد صرف نوجوانوں کو ان کھیلوں میں شامل کرنا نہیں ہے جس سے وہ لطف اندوز ہوں، بلکہ انہیں ان کھیلوں سے جوڑنا ہے جس کے لیے وہ سب سے زیادہ قابلیت رکھتے ہیں۔
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " our government is fully committed to creating a modern, 21st-century sports ecosystem in india. today, a system is being built across the country—ranging from sports universities to modern training centers—that provides support… pic.twitter.com/8SLlrbo8BP— ANI (@ANI) August 27, 2026
پی ایم مودی نے کہا کہ، "یہی وجہ ہے کہ میں نے یوم آزادی پر لال قلعہ سے پانچ سے پندرہ سال کی عمر کے کھلاڑیوں کی شناخت کے لیے ایک بڑے ٹیلنٹ ہنٹ کا اعلان کیا۔ ہمیں کسی خاص کھیل میں بچوں کی دلچسپی سے بالاتر ہو کر دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ بھی طے کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سا کھیل ان کے لیے بہترین ہے اور اس کے مطابق تربیت فراہم کرنا چاہیے۔"
پی ایم مودی نے یقین دلایا کہ کھیلوں میں کیریئر بنانے والے نوجوانوں کو حکومت ضروری مدد فراہم کرے گی۔ وزیراعظم نے کہا، "میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی رہے گی، آپ کو جو بھی مدد درکار ہوگی وہ فراہم کرے گی۔"
یہ بھی پڑھیں: