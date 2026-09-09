عمران خان کے لیے اب اس عظیم کھلاڑی نے اٹھائی آواز، کہا- خان کی صحت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا
پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور 1992 کے ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کے کپتان عمران خان 2023 سے جیل میں قید ہیں۔
Published : September 9, 2026 at 12:03 PM IST
حیدرآباد: تین سال سے جیل میں بند پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور 1992 کے تاریخی عالمی کپ کی فاتح ٹیم کے کپتان عمران خان کی گرتی ہوئی صحت اور جیل میں ان کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک پر اب دنیا بھر کے ساتھ ساتھ خود پاکستان کے مایہ ناز کرکٹرز نے بھی آواز اٹھانا شروع کر دی ہے۔
اس مہم میں اس وقت تیزی آئی جب بھارت اور دیگر ممالک سمیت دنیا بھر کے 21 سے 22 سابق بین الاقوامی اور ٹیسٹ کپتانوں نے پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک باقاعدہ خط لکھا۔ اس خط میں عالمی کرکٹ برادری نے عمران خان کی صحت سے متعلق شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کے مناسب طبی معائنے اور علاج کے لیے تین اہم مطالبات پیش کیے۔ خط میں خاص طور پر اس بات پر مایوسی کا اظہار کیا گیا کہ عمران خان کو اسپتال میں محض چند گھنٹے رکھنے کے بعد دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔
Wasim Akram on Imran Khan: "We need to safeguard his health. We don't know what's happening, the government are saying his health apparently is fine. But I'm worried. I miss him a lot" https://t.co/2Y3ZiRbqV7— Cricinfo (@cricinfo) September 8, 2026
عمران خان کی حمایت میں عالمی سطح پر اٹھی آواز
عالمی سطح پر اٹھنے والی اس آواز کے بعد پاکستان کے اندر سے بھی کرکٹ ستاروں نے اپنے سابق کپتان کی حمایت میں بیانات جاری کیے۔ اس فہرست میں پاکستان کرکٹ کی تاریخ کے عظیم نام جیسے جاوید میانداد، رمیز راجہ، معین خان اور اب سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم بھی شامل ہو چکے ہیں۔ یہ تمام سابق کھلاڑی، جو کبھی عمران خان کی قیادت میں میدانوں میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں، اب حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ کھیل کے اس عظیم لیجنڈ اور ملک کے سابق وزیر اعظم کو بنیادی انسانی اور طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور ان کی گرتی ہوئی صحت پر سیاست نہ کی جائے۔
Wasim Akram on Imran Khan: " we need to safeguard his health. we don't know what's happening, the government are saying his health apparently is fine. but i'm worried. i miss him a lot" https://t.co/2Y3ZiRbqV7— Cricinfo (@cricinfo) September 8, 2026
وسیم اکرم نے کیا کہا؟
پاکستان کے عظیم تیز گیند باز وسیم اکرم نے حال ہی میں اپنے ساتھی کھلاڑی عمران خان کی صحت کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس معاملے میں کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ وسیم اکرم نے 'دی اتھلیٹک' سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، 'میں نے تین سال سے ان سے بات نہیں کی ہے۔ ان کے ساتھ سیاسی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے۔ عدالت اپنا کام کرتی ہے لیکن جہاں تک ان کی صحت کا سوال ہے، وہاں کوئی سمجھوتہ نہیں ہو سکتا۔'
انگلینڈ اور دیگر مقامات پر عمران خان کے لیے مہم
وسیم اکرم نے مزید کہا، 'انگلینڈ اور دیگر مقامات پر عمران خان کے حالات بہتر بنانے کے لیے ایک مہم چل رہی ہے، لیکن یہاں پاکستان میں ایسا ہو رہا ہے یا نہیں، میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ لیکن میں ایک ایسے شخص کے طور پر دل سے بات کر رہا ہوں جو ان کی صحت کے حوالے سے فکر مند ہے۔ وہ مجرم ہیں یا نہیں، جیل میں ہیں یا نہیں، ان سب سے ہٹ کر ہمیں ان کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنانا چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ حقیقت میں کیا ہو رہا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں فکر مند ہوں۔ مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے۔'
Wasim Akram has opened up about his mentor & friend Imran Khan.#PakistanCricket pic.twitter.com/3vEtrkrdAF— Cricbuzz (@cricbuzz) September 8, 2026
برائن لارا نے بھی آواز اٹھائی
واضح رہے کہ کچھ دن پہلے ہی ویسٹ انڈیز کے عظیم بلے باز برائن لارا نے بھی عمران خان کے لیے آواز اٹھائی تھی اور کہا تھا کہ عمران خان کو مناسب طبی سہولیات فراہم کی جانی چاہئیں۔ اس سے پہلے بھارت سمیت دنیا کے 20 سابق بین الاقوامی کپتانوں نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو ایک کھلا خط لکھ کر عمران خان کو مناسب طبی سہولیات فراہم کرنے اور انسانی ہمدردی کا سلوک کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔
عمران خان کی حمایت میں کھل کر آواز
تاہم، پاکستان کے بہت کم مایہ ناز کرکٹرز نے 1992 کے ورلڈ کپ فاتح کپتان عمران خان کی حمایت میں کھل کر آواز اٹھائی ہے۔ عمران خان کرپشن کے کئی مقدمات میں سزا یافتہ ہونے کے بعد 2023 سے جیل میں قید ہیں، حالانکہ وہ اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات کی تردید کرتے رہے ہیں۔