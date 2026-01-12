واشنگٹن سندر نیوزی لینڈ کی ون ڈے سیریز سے باہر، متبادل کے طور پر کس کھلاڑی کو ملا موقع
بی سی سی آئی نے تصدیق کی ہے کہ واشنگٹن سندر کی جگہ آیوش بدونی کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔
حیدرآباد: بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) نے زخمی واشنگٹن سندر کے متبادل کا اعلان کیا ہے۔ سلیکشن کمیٹی نے دہلی کے آیوش بدونی کو پہلی بار اسکواڈ میں شامل کیا ہے۔ وہ نیوزی لینڈ کے خلاف دوسرے ون ڈے کے مقام راجکوٹ میں ٹیم انڈیا میں شامل ہوں گے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف ہندوستان کا دوسرا ون ڈے 14 جنوری کو راجکوٹ میں اور تیسرا ون ڈے 18 جنوری کو اندور میں کھیلا جائے گا۔
ہندوستانی آل راؤنڈر واشنگٹن سندر اتوار 11 جنوری کو نیوزی لینڈ کے خلاف وڈودرا میں پہلے ون ڈے کے دوران باؤلنگ کرتے ہوئے زخمی ہو گئے تھے جس کے بعد وہ گراؤنڈ سے باہر چلے گئے تھے۔ میچ کے بعد کپتان گل نے کہا کہ وہ سائیڈ سٹرین کا شکار ہو گئے ہیں۔
آیوش بدونی کون ہے؟
26 سالہ آیوش بدونی ڈومیسٹک کرکٹ میں دہلی کے لیے کھیلتے ہیں۔ انہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں مسلسل کارکردگی کا صلہ ملا ہے۔ وہ حال ہی میں جنوبی افریقہ اے کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے انڈیا اے ٹیم کا بھی حصہ تھے۔ انھوں نے دو میچ کھیلے اور واحد میچ میں 66 رنز بنائے جس میں انھیں بیٹنگ کا موقع ملا۔ بدونی انڈین پریمیئر لیگ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کے لیے کھیلتے ہیں۔ وہ 2022 میں اپنے آئی پی ایل ڈیبیو کے بعد سے ایل ایس جی کے لیے قابل اعتماد کھلاڑی رہے ہیں۔
پہلا ون ڈے
وڈودرا میں کھیلے گئے سیریز کے پہلے میچ میں بھارت نے 49 اوورز میں 301 رنز کا ہدف حاصل کرتے ہوئے شاندار فتح حاصل کی۔ ویراٹ کے 93 رنز انتہائی اہم تھے، جس سے انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ ملا۔
دوسرے اور تیسرے ون ڈے کے لیے ہندوستان کا اسکواڈ: شبمن گل (کپتان)، روہت شرما، ویراٹ کوہلی، کے ایل راہول (وکٹ کیپر)، شریاس آئیر (نائب کپتان)، رویندرا جڈیجہ، محمد سراج، ہرشیت رانا، پرسدھ کرشنا، کلدیپ یادو، نتیش کمار ریڈی، ارشدیپ سنگھ، یشسوی جیسوال، دھرو جورل (وکٹ کیپر)، آیوش بدونی۔