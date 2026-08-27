ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ 2026: راموجی گروپ نے خریدی سب سے مہنگی ٹیم، جانیں کب شروع ہوگی یہ لیگ؟
ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ (WAPL) میں کل چار ٹیمیں حصہ لیں گی۔
Published : August 27, 2026 at 9:48 AM IST
حیدرآباد، امراوتی: کرکٹ میں خواتین کی حوصلہ افزائی اور انہیں فروغ دینے کے لیے آندھرا کرکٹ ایسوسی ایشن (ACA) نے 'ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ' (WAP) کا آغاز کیا ہے۔ یہ لیگ 15 سے 26 ستمبر تک منگلاگیری کے ACA اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان متھالی راج کو اس لیگ کا برانڈ ایمبیسیڈر بنایا گیا ہے۔
ٹورنامنٹ میں کل چار ٹیمیں حصہ لیں گی۔ جن میں سے ایک ٹیم راموجی گروپ کی اوشا دَیا انٹرپرائزز (Ushodaya Enterprises) نے 89 لاکھ روپے کی سب سے بڑی بولی لگا کر خریدی ہے اور اس ٹیم کا نام 'امراوتی ای-چیمپئنز' (Amaravati E-Champions) رکھا ہے۔ واضح رہے کہ تلنگانہ پریمیئر لیگ (TG20 2026) کے پہلے سیزن میں راموجی گروپ کی ہی ٹیم 'حیدرآباد ای-چیمپئنز' نے ٹائٹل (خوش خطاب) جیتا تھا۔
WAPL 2026 کی ٹیمیں اور ان کے مالکان
- امراوتی ای-چیمپئنز: (89 لاکھ روپے) اوشا دَیا انٹرپرائزز
- رائلسیما جین اسٹارز: (85.59 لاکھ روپے) گیریسن کنسٹرکشنز
- وِزاک فائر برڈز: (77.77 لاکھ روپے) اورا موٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی
- گوداوری گولڈن ایگلز: (61.11 لاکھ روپے) این ایس آر (NSR) انڈسٹریز
کھلاڑیوں کا آکشن (نیلامی)
ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والی چار ٹیموں کے لیے وجے واڑہ میں ہونے والا کھلاڑیوں کا آکشن کافی سنسنی خیز رہا۔ فرنچائزز نے کل 74 خاتون کرکٹرز کو اپنی ٹیموں میں شامل کیا۔ آل راؤنڈر ہرنیتا پلاویا نیلامی میں 4.30 لاکھ روپے کے ساتھ سب سے مہنگی کرکٹر بنیں۔ انہیں 'گوداوری گولڈن ایگلز' فرنچائز نے خریدا۔
اس کے علاوہ 12 سال کی شنُمکھ پریا کو 'رائلسیما جین اسٹارز' نے اپنی ٹیم میں شامل کیا، جس کے ساتھ ہی وہ ڈبلیو اے پی ایل (WAPL) کی سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئیں۔ اتنی کم عمر میں ہی اس لیگ میں کھیلنے کا موقع ملنا ان کے کرکٹ کیریئر کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوگا۔
ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ 2026
لیگ میں حصہ لے رہی چاروں فرنچائزز نے اپنے طے شدہ بجٹ کے مطابق اہم کھلاڑیوں کا انتخاب کیا۔ کھلاڑیوں کو خریدنے کے لیے ہر فرنچائز کو 15 لاکھ روپے کا بجٹ دیا گیا تھا۔ ہر ٹیم کو کم از کم 18 اور زیادہ سے زیادہ 20 کرکٹرز منتخب کرنے کا موقع دیا گیا تھا۔
امراوتی ای-چیمپئنز ٹیم
نیرا گاٹو انوشا (2.10 لاکھ)، کاندریگولا دیویکا (2 لاکھ)، کترا گڈا دیکشا (1.90 لاکھ)، شبنم شکیل (1.30 لاکھ)، پی رنگا لکشمی (1 لاکھ)، ترونی جوشی (1.20 لاکھ)، کٹا مہنتی شری (85 ہزار)، کے ہنسا (60 ہزار)، انکم وشنو پریا (60 ہزار)، ہیما سائی رامیا (55 ہزار)، سائی پوجیتھا (50 ہزار)، نَکا ثنا (45 ہزار)، اوروگنتی ساہت شری (40 ہزار)، جب کہ ایم رکسر، تبسم، سائی دیپتی، بودو پلی تنشکا، ٹی ملیکا اور ایم سہسرا ریڈی کو 30 ہزار روپے میں خریدا گیا۔
رائلسیما جین اسٹارز ٹیم
ویمولاپتی سیتو سائی (2.10 لاکھ روپے)، پدماجا (2 لاکھ روپے)، گریشما سینی ریڈی (1.20 لاکھ روپے)، شری چرنی (1.10 لاکھ روپے)، دھاتری (1 لاکھ روپے)، واسوی اکھلا پاوانی (1 لاکھ روپے)، ملی انوشا (90 ہزار روپے)، سائی لکشمی (80 ہزار روپے)، چننا سیریشا (65 ہزار روپے)، پوجیتا (60 ہزار روپے)، شبھا شری (50 ہزار روپے)، ہیما روشنی (50 ہزار روپے)، لِکِھتا (50 ہزار روپے)، میگھنا شری (35 ہزار روپے)، مونی نتیشا (30 ہزار روپے)، ہنسی ریڈی (30 ہزار روپے)، شنُمکھ پریا (30 ہزار روپے)، ورشا (30 ہزار روپے)، ہرشیتا گوڑا (30 ہزار روپے)، چیترا (30 ہزار روپے)۔
گوداوری گولڈن ایگلز ٹیم
ہرنیتا پلاویا پریرا (4.30 لاکھ روپے)، پشپیتا گوڑا (1.60 لاکھ روپے)، اکشیا (1.40 لاکھ روپے)، ادویتا (1.10 لاکھ روپے)، ونّی سوجن (1.10 لاکھ روپے)، ہاریکا (70 ہزار روپے)، ہرشیتا (50 ہزار روپے)، سِرسٹی شیکھر (50 ہزار روپے)، مہا لکشمی منوج (50 ہزار روپے)، میہر لہری (50 ہزار روپے)، میگھنا ریڈی (40 ہزار روپے)، انجنا (35 ہزار روپے)، نویدیتا (35 ہزار روپے)، ویشنوی (30 ہزار روپے)، ونجاکشی (30 ہزار روپے)، درگا بھوانی (30 ہزار روپے)، راگ چودھری (30 ہزار روپے)، پی۔ ویشنوی (30 ہزار روپے)۔
وزاگ فائر برڈز ٹیم
انجلی شروانی (3.60 لاکھ روپے)، عائشہ سنگھ (2.40 لاکھ روپے)، ودیا شری (1.50 لاکھ روپے)، رشی کرشنن (1.20 لاکھ روپے)، سریو (85 ہزار روپے)، پشپ لتا (70 ہزار روپے)، ہاسنی چودھری (70 ہزار روپے)، شرنیا گڑھوال (60 ہزار روپے)، سیتھن مئی (50 ہزار روپے)، انجم (50 ہزار روپے)، یو ہاسنی (35 ہزار روپے)، مدھورا سنجنا پریا (30 ہزار روپے)، دِویا شری (30 ہزار روپے)، وشو شری (30 ہزار روپے)، سامنتھا (30 ہزار روپے)، نیا تھِی راج (30 ہزار روپے)، یشسونی منی ولّی (30 ہزار روپے)، وشنو ورتھینی (30 ہزار روپے)۔