ETV Bharat / sports

ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ 2026: راموجی گروپ نے خریدی سب سے مہنگی ٹیم، جانیں کب شروع ہوگی یہ لیگ؟

ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ (WAPL) میں کل چار ٹیمیں حصہ لیں گی۔

wapl 2026 auction womens andhra premier league teams amaravati e champions, Urdu News
ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ میں راموجی گروپ نے خریدی سب سے مہنگی ٹیم (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 27, 2026 at 9:48 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

حیدرآباد، امراوتی: کرکٹ میں خواتین کی حوصلہ افزائی اور انہیں فروغ دینے کے لیے آندھرا کرکٹ ایسوسی ایشن (ACA) نے 'ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ' (WAP) کا آغاز کیا ہے۔ یہ لیگ 15 سے 26 ستمبر تک منگلاگیری کے ACA اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم کی سابق کپتان متھالی راج کو اس لیگ کا برانڈ ایمبیسیڈر بنایا گیا ہے۔

ٹورنامنٹ میں کل چار ٹیمیں حصہ لیں گی۔ جن میں سے ایک ٹیم راموجی گروپ کی اوشا دَیا انٹرپرائزز (Ushodaya Enterprises) نے 89 لاکھ روپے کی سب سے بڑی بولی لگا کر خریدی ہے اور اس ٹیم کا نام 'امراوتی ای-چیمپئنز' (Amaravati E-Champions) رکھا ہے۔ واضح رہے کہ تلنگانہ پریمیئر لیگ (TG20 2026) کے پہلے سیزن میں راموجی گروپ کی ہی ٹیم 'حیدرآباد ای-چیمپئنز' نے ٹائٹل (خوش خطاب) جیتا تھا۔

wapl 2026 auction womens andhra premier league teams amaravati e champions, Urdu News
ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ 2026 (Eenadu)

WAPL 2026 کی ٹیمیں اور ان کے مالکان

  • امراوتی ای-چیمپئنز: (89 لاکھ روپے) اوشا دَیا انٹرپرائزز
  • رائلسیما جین اسٹارز: (85.59 لاکھ روپے) گیریسن کنسٹرکشنز
  • وِزاک فائر برڈز: (77.77 لاکھ روپے) اورا موٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی
  • گوداوری گولڈن ایگلز: (61.11 لاکھ روپے) این ایس آر (NSR) انڈسٹریز

کھلاڑیوں کا آکشن (نیلامی)
ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والی چار ٹیموں کے لیے وجے واڑہ میں ہونے والا کھلاڑیوں کا آکشن کافی سنسنی خیز رہا۔ فرنچائزز نے کل 74 خاتون کرکٹرز کو اپنی ٹیموں میں شامل کیا۔ آل راؤنڈر ہرنیتا پلاویا نیلامی میں 4.30 لاکھ روپے کے ساتھ سب سے مہنگی کرکٹر بنیں۔ انہیں 'گوداوری گولڈن ایگلز' فرنچائز نے خریدا۔

wapl 2026 auction womens andhra premier league teams amaravati e champions, Urdu News
امراوتی ای چیمپئنز (Photo Credit: ETV BHARAT)

اس کے علاوہ 12 سال کی شنُمکھ پریا کو 'رائلسیما جین اسٹارز' نے اپنی ٹیم میں شامل کیا، جس کے ساتھ ہی وہ ڈبلیو اے پی ایل (WAPL) کی سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئیں۔ اتنی کم عمر میں ہی اس لیگ میں کھیلنے کا موقع ملنا ان کے کرکٹ کیریئر کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہوگا۔

ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ 2026

لیگ میں حصہ لے رہی چاروں فرنچائزز نے اپنے طے شدہ بجٹ کے مطابق اہم کھلاڑیوں کا انتخاب کیا۔ کھلاڑیوں کو خریدنے کے لیے ہر فرنچائز کو 15 لاکھ روپے کا بجٹ دیا گیا تھا۔ ہر ٹیم کو کم از کم 18 اور زیادہ سے زیادہ 20 کرکٹرز منتخب کرنے کا موقع دیا گیا تھا۔

wapl 2026 auction womens andhra premier league teams amaravati e champions, Urdu News
ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ (Photo Credit: ETV BHARAT)

امراوتی ای-چیمپئنز ٹیم
نیرا گاٹو انوشا (2.10 لاکھ)، کاندریگولا دیویکا (2 لاکھ)، کترا گڈا دیکشا (1.90 لاکھ)، شبنم شکیل (1.30 لاکھ)، پی رنگا لکشمی (1 لاکھ)، ترونی جوشی (1.20 لاکھ)، کٹا مہنتی شری (85 ہزار)، کے ہنسا (60 ہزار)، انکم وشنو پریا (60 ہزار)، ہیما سائی رامیا (55 ہزار)، سائی پوجیتھا (50 ہزار)، نَکا ثنا (45 ہزار)، اوروگنتی ساہت شری (40 ہزار)، جب کہ ایم رکسر، تبسم، سائی دیپتی، بودو پلی تنشکا، ٹی ملیکا اور ایم سہسرا ریڈی کو 30 ہزار روپے میں خریدا گیا۔

wapl 2026 auction womens andhra premier league teams amaravati e champions, Urdu News
ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ میں راموجی گروپ نے خریدی سب سے مہنگی ٹیم (Eenadu)

رائلسیما جین اسٹارز ٹیم
ویمولاپتی سیتو سائی (2.10 لاکھ روپے)، پدماجا (2 لاکھ روپے)، گریشما سینی ریڈی (1.20 لاکھ روپے)، شری چرنی (1.10 لاکھ روپے)، دھاتری (1 لاکھ روپے)، واسوی اکھلا پاوانی (1 لاکھ روپے)، ملی انوشا (90 ہزار روپے)، سائی لکشمی (80 ہزار روپے)، چننا سیریشا (65 ہزار روپے)، پوجیتا (60 ہزار روپے)، شبھا شری (50 ہزار روپے)، ہیما روشنی (50 ہزار روپے)، لِکِھتا (50 ہزار روپے)، میگھنا شری (35 ہزار روپے)، مونی نتیشا (30 ہزار روپے)، ہنسی ریڈی (30 ہزار روپے)، شنُمکھ پریا (30 ہزار روپے)، ورشا (30 ہزار روپے)، ہرشیتا گوڑا (30 ہزار روپے)، چیترا (30 ہزار روپے)۔

گوداوری گولڈن ایگلز ٹیم
ہرنیتا پلاویا پریرا (4.30 لاکھ روپے)، پشپیتا گوڑا (1.60 لاکھ روپے)، اکشیا (1.40 لاکھ روپے)، ادویتا (1.10 لاکھ روپے)، ونّی سوجن (1.10 لاکھ روپے)، ہاریکا (70 ہزار روپے)، ہرشیتا (50 ہزار روپے)، سِرسٹی شیکھر (50 ہزار روپے)، مہا لکشمی منوج (50 ہزار روپے)، میہر لہری (50 ہزار روپے)، میگھنا ریڈی (40 ہزار روپے)، انجنا (35 ہزار روپے)، نویدیتا (35 ہزار روپے)، ویشنوی (30 ہزار روپے)، ونجاکشی (30 ہزار روپے)، درگا بھوانی (30 ہزار روپے)، راگ چودھری (30 ہزار روپے)، پی۔ ویشنوی (30 ہزار روپے)۔

وزاگ فائر برڈز ٹیم
انجلی شروانی (3.60 لاکھ روپے)، عائشہ سنگھ (2.40 لاکھ روپے)، ودیا شری (1.50 لاکھ روپے)، رشی کرشنن (1.20 لاکھ روپے)، سریو (85 ہزار روپے)، پشپ لتا (70 ہزار روپے)، ہاسنی چودھری (70 ہزار روپے)، شرنیا گڑھوال (60 ہزار روپے)، سیتھن مئی (50 ہزار روپے)، انجم (50 ہزار روپے)، یو ہاسنی (35 ہزار روپے)، مدھورا سنجنا پریا (30 ہزار روپے)، دِویا شری (30 ہزار روپے)، وشو شری (30 ہزار روپے)، سامنتھا (30 ہزار روپے)، نیا تھِی راج (30 ہزار روپے)، یشسونی منی ولّی (30 ہزار روپے)، وشنو ورتھینی (30 ہزار روپے)۔

یہ بھی پڑھیں:

ٹی جی ٹوئنٹی لیگ کے فاتح حیدرآباد ای چیمپئنز کو تلنگانہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مبارکباد دی، ٹی جی لیگ

ٹی جی 20 لیگ میں حیدرآباد ای چیمپئنز کی فتوحات کا سلسلہ جاری، کریم نگر ڈائمنڈس کو دی شکست

حیدرآباد ای چیمپئنز نے انویتا کھمم ایسس کو چھپن رنز سے شکست دے کر مسلسل چوتھی جیت درج کی

ٹی جی ٹوئنٹی لیگ میں حیدرآباد ای چیمپئنز کی پہلی شکست، انویتھا کھمم ایسز فائنل میں پہنچ گئی

حیدرآباد ای چیمپئنز نے میدک فالکنز کو 46 رنز سے شکست دے کر مسلسل تیسری جیت درج کی

حیدرآباد ای چیمپئنز نے پالامورو اسٹرائیکرس کو سات وکٹوں سے شکست دے کر فاتحانہ آغاز کیا

حیدرآباد ای چیمپئنز نے کوالیفائر 2 میں کریم نگر ڈائمنڈس کو شکست دی، فائنل میں رسائی

TAGGED:

WAPL 2026 AUCTION
AMARAVATI E CHAMPIONS
ANDHRA CRICKET ASSOCIATION ACA
ANDHRA PREMIER LEAGUE FOR WOMENS
WOMENS ANDHRA PREMIER LEAGUE 2026

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.