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ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ: امراوتی ای چیمپئنز کو بتیس رنوں سے ہرا کر فائنل میں پہنچی رائلسیما جین اسٹارز

173 رنوں کے ہدف کا پیچھا کرنے اتری امراوتی ای چیمپئنز کی ٹیم 19.4 اووروں میں 140 رن بنا کر آل آؤٹ ہو گئی۔

wapl 2026 amaravati e champions versus rayalaseema zen stars match, Urdu News
امراوتی ای چیمپئنز بمقابلہ رائلسیما جین اسٹارز (Amaravati E Champions @AmvtEChampions)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 26, 2026 at 10:22 AM IST

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منگلا گیری، آندھرا پردیش: ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ کا سسپینس فل سفر اپنے عروج پر پہنچ گیا ہے۔ رائلسیما جین اسٹارز نے ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ کے فائنل میں داخلہ حاصل کر لیا ہے۔ جمعہ 25 ستمبر کو ہونے والے مقابلے میں انہوں نے امراوتی ای چیمپئنز کو 32 رنوں سے شکست دے دی۔ اب اتوار کو ہونے والے فائنل مقابلے میں رائلسیما جین اسٹارز اور گوداوری گولڈن ایگلز کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔

173 رنوں کے ہدف کا پیچھا کرتے ہوئے امراوتی ای چیمپئنز کی ٹیم 19.4 اووروں میں 140 رنوں پر ڈھیر ہو گئی۔ دکشا نے 42، دیویکا نے 39 اور نیراگاٹو انوشا نے 26 رنوں کا تعاون دیا، لیکن یہ ٹیم کو جیت دلانے کے لیے کافی نہیں تھا۔ رائلسیما کی گیند بازوں میں پاؤنی نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 4 وکٹیں حاصل کیں۔ بریڈی انوشا اور پدمجا نے 2-2 وکٹیں لیں، جب کہ شریشا اور سیتھو سائی کو 1-1 وکٹ ملی۔

رائلسیما کی گیند بازوں نے نپی تلی گیند بازی کی

173 رنوں کے ہدف کا پیچھا کرتے ہوئے امراوتی نے اپنی پہلی وکٹ محض 10 رن پر کھو دی تھی۔ اس کے بعد جب بلے باز دکشا میدان پر اتریں، تب بھی رائلسیما کی گیند بازوں نے انتہائی نپی تلی گیند بازی جاری رکھی۔ اچھی فارم میں نظر آنے والی انوشا، شریشا کی گیند پر پدمجا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئیں۔ دکشا نے دیویکا کے ساتھ مل کر ایک بہترین اننگز کھیلی، لیکن ایک اہم موڑ پر دکشا بھی آؤٹ ہو گئیں۔ امراوتی کی ٹیم 115 رن پر 4 وکٹیں کھو کر مشکل میں پھنس گئی اور آخر کار پوری ٹیم 140 رنوں پر سمٹ گئی۔

wapl 2026 amaravati e champions versus rayalaseema zen stars match, Urdu News
ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ 2026 (Photo Credit; ETV BHARAT)

29 گیندوں پر 61 رنوں کی طوفانی ناٹ آؤٹ اننگز

اس سے پہلے، ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے رائلسیما جین اسٹارز نے مقررہ 20 اووروں میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 172 رن بنائے تھے۔ رائلسیما کی جانب سے پدمجا نے محض 29 گیندوں پر 61 رنوں کی طوفانی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی۔ سیتھو سائی نے 31 اور پاؤنی نے 29 رنوں کا حصہ ڈالا۔ امراوتی ای چیمپئنز کی گیند بازوں میں دیویکا نے 2 وکٹیں لیں، جب کہ تارینی جوشی اور پوجیتا کو 1-1 وکٹ ملی۔

wapl 2026 amaravati e champions versus rayalaseema zen stars match, Urdu News
رائلسیما بمقابلہ امراوتی (EENADU)

پشپا گوڑا (91 رن ناٹ آؤٹ) ٹیم کی اسٹار کھلاڑی

اس سے پہلے دن میں، گوداوری گولڈن ایگلز نے ویزاگ فائر برڈز کو 27 رنوں سے شکست دی تھی۔ اس جیت کے ساتھ ہی وہ پوائنٹس ٹیبل (Points Table) میں سرفہرست پہنچ گئیں اور فائنل میں اپنی جگہ محفوظ کر لی تھی۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے گوداوری کی ٹیم نے 20 اووروں میں 2 وکٹوں کے نقصان پر 156 رن بنائے تھے۔ پشپا گوڑا (91 رن ناٹ آؤٹ) ٹیم کی اسٹار کھلاڑی رہیں۔

wapl 2026 amaravati e champions versus rayalaseema zen stars match, Urdu News
امراوتی ای چیمپئنز بمقابلہ رائلسیما جین اسٹارز (Amaravati E Champions @AmvtEChampions)

ویزاگ کو گوداوری نے 129 رنوں پر ہی روک دیا

ہدف کا پیچھا کرنے اتری ویزاگ کی ٹیم کو گوداوری کی گیند بازوں نے 129 رنوں پر ہی روک دیا۔ ویزاگ کی طرف سے وشنو ورتھینی (23 رن ناٹ آؤٹ) سب سے زیادہ رن بنانے والی کھلاڑی رہیں۔ گوداوری کی گیند باز سرشٹی شیکھر (25 رن دے کر 2 وکٹیں) نے ایک بار پھر بہترین گیند بازی کا مظاہرہ کیا۔

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