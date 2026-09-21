امراوتی ای چیمپئنز کی لگاتار دوسری جیت، سنسنی خیز مقابلے میں رائل سیما کو سات رنوں سے ہرایا
امراوتی ای چیمپئنز نے رائل سیما کو ہرا کر WAPL 2026 میں مسلسل دوسری جیت درج کی ہے۔
Published : September 21, 2026 at 12:21 PM IST
امراوتی، آندھرا پردیش: ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ (WAPL) کے پہلے سیزن میں راموجی گروپ کی ٹیم 'امراوتی ای چیمپئنز' شاندار کھیل کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ اتوار کو کھیلے گئے میچ میں انہوں نے 'رائل سیما جین اسٹارز' کے خلاف 7 رن سے سنسنی خیز جیت حاصل کی۔ یہ ای چیمپئنز کی ٹورنامنٹ میں لگاتار دوسری جیت ہے۔
ای چیمپئنز کی طرف سے دیے گئے 164 رنوں کے ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے، رائل سیما کی ٹیم 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 156 رن ہی بنا سکی۔ امراوتی کی جانب سے سائی پوجیتا نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چار وکٹیں حاصل کیں، جب کہ کاندریگولا دیویکا نے 2، اور سائی دیپتی و تارانی جوشی نے 1-1 وکٹ لی۔
A win worth roaring for! 💙💛🔥 The Champions brought the heat, owned the moment, and sealed the victory! Match 01 in the bag. 💪✨ #AmaravatieChampions #WAPL2026 #WAPL #WomensCricket https://t.co/ZZ49x64HOH— Amaravati E Champions (@AmvtEChampions) September 20, 2026
اوپنر لکشمی کی شاندار نصف سنچری
اس سے قبل، پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے امراوتی ای چیمپئنز نے مقررہ 20 اوورز میں 3 وکٹوں پر 163 رن بنائے۔ اوپنر لکشمی (50 رن) نے شاندار نصف سنچری بنائی۔ کپتان نیراگاٹو انوشا (46 رن) نے متاثر کیا، جب کہ کتراگڈہ دیکشا (22 گیندوں پر 48 رن) نے دھواں دھار اننگز کھیلی۔ رائل سیما کے گیند بازوں میں پوجیتا اور انوشا نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔
چار وکٹیں لے کر حریف ٹیم کی کمر توڑنے والی سائی پوجیتا کو 'پلیئر آف دی میچ' کا ایوارڈ دیا گیا۔
THREE BALLS. THREE WICKETS. HAT-TRICK! 🔥🏏 Karri Sai Poojitha delivers an unforgettable over for the Champions! 💙💛 #AmaravatieChampions #WAPL2026 #WAPL #WomensCricket #AndhraCricket #KarriSaiPoojitha #HatTrick #TheChampions https://t.co/IljtvxboVV— Amaravati E Champions (@AmvtEChampions) September 20, 2026
پوجیتا کی ہیٹرک
رائل سیما نے پوجیتا کی ہیٹرک کے باوجود اچھی بیٹنگ کی۔ ٹاپ آرڈر کے تمام بلے بازوں نے کم از کم دوہرے ہندسے (ڈبل ڈیجٹ) میں رن بنائے۔ اس سے میچ انتہائی سنسنی خیز ہو گیا۔ اوپنر ویمولاپتھی سیتو سائی (20 رن) اور سبھا سریلا (22 رن) اپنی چھوٹی اننگز کو بڑے اسکور میں تبدیل نہ کر سکیں۔ چوتھے نمبر پر بیٹنگ کے لیے آنے والی گریشما سینی ریڈی نے زبردست جدوجہد کی۔ انہوں نے 24 گیندوں پر 39 رن بنا کر ٹیم میں جیت کی امید جگائی۔ انہوں نے سریشا کے ساتھ مل کر 61 رنوں کی شراکت داری (پارٹنرشپ) قائم کی۔
آخری تین گیندوں پر لگاتار تین وکٹیں لے کر ہیٹرک
ایک وقت پر رائل سیما کو 50 گیندوں پر 60 رن درکار تھے۔ سات وکٹیں ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے انہیں جیت کا پورا بھروسہ تھا۔ لیکن جب رائل سیما کو جیت کے لیے 36 گیندوں پر 43 رنوں کی ضرورت تھی، تب پوجیتا نے کمال کر دیا۔ 15ویں اوور کی آخری تین گیندوں پر انہوں نے لگاتار تین وکٹیں لے کر ہیٹرک مکمل کی۔ وہ ویمنز آندھرا پریمیئر لیگ (WAPL) میں یہ کارنامہ انجام دینے والی پہلی گیند باز بن گئیں۔
MATCH 02. WIN BY 7 RUNS. 💙💛🔥 The Champions make it 2 wins in 2! 🏏💥 A fighting finish and a team effort to seal the win against Rayalaseema Xen Stars. #AmaravatieChampions #WAPL2026 #WAPL #WomensCricket #AndhraCricket #MatchDay #TheChampions https://t.co/lE20PL5FqF— Amaravati E Champions (@AmvtEChampions) September 20, 2026
اس کے ساتھ ہی میچ پوری طرح سے امراوتی چیمپئنز کے حق میں مڑ گیا۔ اس کے بعد امراوتی کے گیند بازوں نے باقاعدگی سے وکٹیں لیں اور رنوں کی رفتار پر لگام لگائی۔ آخری اوور میں رائل سیما کو 15 رن درکار تھے، لیکن گیند باز دیویکا نے صرف سات رن دیے اور اپنی ٹیم کو فتح دلائی۔
پوائنٹس ٹیبل میں امراوتی ای چیمپئنز سب سے آگے
اس شاندار جیت کے ساتھ، امراوتی نے پوائنٹس ٹیبل (درجہ بندی) میں پہلا مقام حاصل کر لیا ہے۔ اب تک کھیلے گئے دونوں میچوں میں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے اور وہ چار پوائنٹس کے ساتھ سب سے اوپر ہیں۔ رائل سیما دوسرے نمبر پر ہے۔ اس سے پہلے ویزاگ (Vizag) کی ٹیم کے خلاف کھیلے گئے میچ میں بھی ای چیمپئنز نے 17 رنوں سے جیت حاصل کی تھی۔