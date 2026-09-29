ایک سنچری اور دس بڑے ریکارڈ، کنگ کوہلی نے توڑ دیا پونٹنگ اور سچن کا ریکارڈ
ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ون ڈے میچ میں 139 رنوں کی اننگز کھیل کر وراٹ کوہلی نے 10 بڑے ریکارڈز اپنے نام کر لیے۔
Published : September 29, 2026 at 10:27 AM IST
تھیرواننت پورم، کیرالا: تھیرواننت پورم میں ویسٹ انڈیز کے خلاف میچ میں بھارتی اسٹار بلے باز وراٹ کوہلی کی شاندار سنچری اب دنیائے کرکٹ میں بحث کا موضوع بن گئی ہے۔ اس میچ میں انہوں نے حریف گیند بازوں پر چھکوں کی بوچھاڑ کر دی، جو ان کے عام طور پر کھیلنے کے روایتی انداز سے بالکل مختلف تھا۔ 296 رنوں کے ہدف کا پیچھا کرتے ہوئے انہوں نے محض 88 گیندوں پر 150 سے زائد کے اسٹرائیک ریٹ سے ناٹ آؤٹ 139 رن بنائے۔ اس اننگز میں 10 چوکے اور 9 چھکے شامل تھے، جو کہ ون ڈے کی ایک اننگز میں وراٹ کی طرف سے لگائے گئے سب سے زیادہ چھکے ہیں۔ اس ایک ہی اننگز سے وراٹ نے 10 ریکارڈز اپنے نام کر لیے۔
10ویں سنچری
یہ ون ڈے کرکٹ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کوہلی کی 10ویں سنچری ہے۔ سری لنکا کے بعد، انہوں نے اس فارمیٹ میں ویسٹ انڈیز کے خلاف ہی سب سے زیادہ سنچریاں اسکور کی ہیں۔ کوہلی نے اسی میدان پر سری لنکا کے خلاف بھی اپنی 10ویں ون ڈے سنچری بنائی تھی۔ کسی ایک حریف ٹیم کے خلاف (مختلف ٹیموں کے خلاف بار بار) سب سے زیادہ ون ڈے سنچریاں بنانے کا ریکارڈ اب مشترکہ طور پر ان کے نام ہے۔
A record-breaking day for a record-making legend. 👑💯🇮🇳— Star Sports (@StarSportsIndia) September 27, 2026
WATCH #INDvWI | 2nd ODI 👉 WED, 30th SEP, 1 PM pic.twitter.com/4snfnsgnNb
تیسری سب سے تیز ترین سنچری
وراٹ کوہلی نے اس میچ میں 74 گیندوں پر اپنی سنچری مکمل کی۔ ون ڈے کرکٹ میں یہ ان کی تیسری سب سے تیز ترین سنچری ہے۔ اس سے قبل، کوہلی نے آسٹریلیا کے خلاف 52 اور 61 گیندوں پر ون ڈے سنچریاں بنائی تھیں۔
کوہلی کی سب سے تیز ترین ون ڈے سنچریاں
- 52 گیندیں بنام آسٹریلیا، جے پور 2013
- 61 گیندیں بنام آسٹریلیا، ناگپور 2013
- 74 گیندیں بنام ویسٹ انڈیز، تھیرواننت پورم 2026
- 76 گیندیں بنام سری لنکا، ہوبارٹ 2012
اپنے کیریئر میں پہلی مرتبہ
وراٹ کوہلی نے اپنے انٹرنیشنل کیریئر میں پہلی بار ایک ہی ون ڈے میچ میں 9 چھکے لگائے ہیں۔ اس سے قبل، انہوں نے 2016 میں اسی میدان پر سری لنکا کے خلاف ایک ون ڈے میچ میں 8 چھکے لگائے تھے۔
7,000 رن
کوہلی گھریلو میدانوں (ہندوستان) پر ون ڈے کرکٹ میں 7,000 رن پورے کرنے والے دنیا کے پہلے بلے باز بن گئے ہیں۔ گھریلو میدان پر ون ڈے میں سب سے زیادہ رن بنانے والے بلے بازوں کی فہرست میں وراٹ، سچن تیندولکر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پہلے نمبر پر آ گئے ہیں۔ سچن نے اپنے 23 سالہ کیریئر میں بھارت کے لیے 164 ون ڈے میچ کھیلے تھے اور 6,976 رن بنائے تھے۔
لسٹ اے کرکٹ میں ریکارڈ
وراٹ کوہلی نے اب لسٹ اے کرکٹ میں سب سے زیادہ سنچریاں بنانے کے معاملے میں سچن تیندولکر کے ریکارڈ کی برابری کر لی ہے۔ سچن نے لسٹ اے کرکٹ میں مجموعی طور پر 60 سنچریاں اسکور کی ہیں۔ سچن اور کوہلی کے بعد انگلینڈ کے گراہم گوچ (44 سنچریاں) اس فہرست میں تیسرے نمبر پر ہیں۔
پونٹنگ کا ریکارڈ توڑ دیا
وراٹ کوہلی نے بین الاقوامی کرکٹ میں اپنی بے مثال کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے آسٹریلیا کے سابق کامیاب ترین کپتان رکی پونٹنگ کا ایک اور بڑا عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ بھارتی ٹیم کے مایہ ناز بلے باز اب ون ڈے کرکٹ کی تاریخ میں ہدف کا پیچھا کرتے ہوئے سب سے زیادہ فتوحات کا حصہ بننے والے کھلاڑیوں کی فہرست میں رکی پونٹنگ کو پیچھے چھوڑ کر دوسرے نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔ وراٹ کوہلی مجموعی طور پر 112 ون ڈے میچوں میں ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کی جیت کا حصہ رہے ہیں، جب کہ رکی پونٹنگ اپنے طویل اور شاندار کیریئر کے دوران آسٹریلیا کے لیے 111 ایسے میچوں میں فتح کا حصہ رہے تھے جہاں ان کی ٹیم نے بعد میں بلے بازی کرتے ہوئے میچ جیتا۔
Ice in the veins + Fire in the bat = A vintage @imVkohli chase 🫡— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
RELIVE ▶️ https://t.co/3pd4F4He7P#TeamIndia | #INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/TPrDNw94Bv
"چیز ماسٹر" وراٹ کوہلی
ہدف کا پیچھا کرنے اور دباؤ کے لمحات میں بہترین کھیل پیش کرنے کی وجہ سے وراٹ کوہلی کو عالمی کرکٹ میں "چیز ماسٹر" (Chase Master) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ رکی پونٹنگ کا یہ اہم ریکارڈ توڑنا کوہلی کی میچ جتوانے کی غیر معمولی صلاحیت کو مزید نمایاں کرتا ہے۔ جب بھی بھارتی ٹیم کسی ہدف کے تعاقب میں میدان میں اترتی ہے، تو کوہلی کی کریز پر موجودگی مخالف ٹیم کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جاتی ہے۔ رکی پونٹنگ نے آسٹریلیا کے اس سنہری دور میں یہ فتوحات حاصل کی تھیں جب ان کی ٹیم دنیا بھر میں ناقابل شکست تصور کی جاتی تھی، ایسے میں ان کے ریکارڈ کو عبور کرنا کوہلی کے کیریئر کا ایک انتہائی شاندار سنگ میل ہے۔
عظیم ریکارڈ کے انتہائی قریب پہنچے وراٹ کوہلی
اگر اس فہرست میں مجموعی ریکارڈ پر نظر ڈالی جائے تو ہدف کا پیچھا کرتے ہوئے سب سے زیادہ فتوحات کا حصہ بننے کا عالمی ریکارڈ اب بھی بھارت کے ہی سابق کپتان اور عظیم بلے باز سچن تندولکر کے پاس ہے۔ سچن تندولکر اپنے ون ڈے کیریئر میں مجموعی طور پر 127 مرتبہ ہدف کا پیچھا کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کی جیت کا حصہ بنے تھے۔ وراٹ کوہلی جس تسلسل کے ساتھ رنز بنا رہے ہیں اور بھارتی ٹیم کو فتوحات سے ہمکنار کر رہے ہیں، اس سے یہ واضح ہے کہ وہ سچن تندولکر کے اس عظیم ریکارڈ کے بھی انتہائی قریب پہنچتے جا رہے ہیں اور مستقبل میں اسے بھی اپنے نام کر سکتے ہیں۔
سب سے تیز 15,000 ون ڈے رن
وراٹ کوہلی انٹرنیشنل ون ڈے کرکٹ میں سب سے تیز رفتاری سے 15,000 رن پورے کرنے والے بلے باز بن گئے ہیں۔ انہوں نے 'ماسٹر بلاسٹر' سچن تیندولکر کا ریکارڈ توڑا ہے۔ کوہلی نے صرف 303 اننگز اور 15,950 گیندوں میں یہ مقام حاصل کیا، جب کہ سچن کو 15,000 رن پورے کرنے میں 377 اننگز اور 17,528 گیندیں لگی تھیں۔
15,000 رن بنانے والے دوسرے بلے باز
وراٹ کوہلی ون ڈے کرکٹ میں 15,000 رن بنانے والے دنیا کے دوسرے بلے باز ہیں۔ سچن تیندولکر اور کوہلی کے علاوہ کسی اور کھلاڑی نے اس فارمیٹ میں 15,000 رن کا ہندسہ عبور نہیں کیا ہے۔ سچن نے 463 ون ڈے میچ کھیل کر 18,426 رن بنائے تھے، جب کہ کوہلی نے 315 ون ڈے میچوں میں 15,080 رن بنائے ہیں۔
بھارت میں 42ویں انٹرنیشنل سنچری
یہ بھارتی سرزمین پر وراٹ کوہلی کی 42ویں انٹرنیشنل سنچری ہے۔ اس کے ساتھ ہی کوہلی نے گھریلو میدان پر سب سے زیادہ سنچریاں بنانے کے معاملے میں سچن تیندولکر کے ریکارڈ کی برابری کر لی ہے۔ سچن نے بھارت میں 313 اننگز میں 42 سنچریاں اسکور کی تھیں۔ جب کہ وراٹ کوہلی نے اپنے گھریلو میدانوں (بھارت) پر 42 بین الاقوامی سنچریاں اسکور کرنے کا سچن تندولکر کا تاریخی ریکارڈ برابر کرنے کے لیے صرف 260 اننگز کھیلیں۔
کسی ایک گیند باز کے خلاف سب سے زیادہ رن
وراٹ کوہلی نے ویسٹ انڈیز کے تیز گیند باز الزاری جوزف کے خلاف بھی ایک ریکارڈ قائم کیا ہے۔ انہوں نے جوزف کی گیندوں پر مجموعی طور پر 53 رن بنائے۔ یہ کسی بھی ون ڈے میچ میں کسی ایک گیند باز کے خلاف کوہلی کی طرف سے بنائے گئے دوسرے سب سے زیادہ رن ہیں۔
ون ڈے میں کسی ایک گیند باز کے خلاف کوہلی کے سب سے زیادہ رن
- 54 رن بنام ٹرینٹ بولٹ، موہالی 2016
- 53 رن بنام الزاری جوزف، تھیرواننت پورم 2026
- 45 رن بنام وشوا فرنینڈو، کولمبو 2017