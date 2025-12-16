ویراٹ کوہلی نے اہلیہ انوشکا شرما کے ساتھ پریمانند مہاراج سے ملاقات کی، جانیں انہوں نے کیا کہا
بھارتی کرکٹ ٹیم کے اسٹار بلے باز ویراٹ کوہلی نے اپنی اہلیہ انوشکا شرما کے ساتھ پریمانند مہاراج کے آشرم کا دورہ کیا۔
Published : December 16, 2025 at 3:34 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 3:49 PM IST
حیدرآباد: ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے اسٹار بلے باز ویراٹ کوہلی ان دنوں شاندار فارم میں ہیں۔ اس سے قبل جب کوہلی 2022-23 میں مشکل مرحلے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے اپنی اہلیہ انوشکا شرما کے ساتھ ورنداون کا دورہ کیا۔ اب ویراٹ کوہلی ایک بار پھر وہاں پہنچے۔ ویراٹ کوہلی پریمانند کے آشرم 'شری ہت رادھا کیلی کنج' پر وراہا گھاٹ پہنچے، جہاں انہوں نے مہاراج جی کے ساتھ روحانی بات چیت کی۔
ویراٹ کوہلی کا ورنداون دورہ
اس سے پہلے وہ جنوری میں اپنے بچوں کے ساتھ ورنداون گئے تھے۔ یہ ان کا تیسرا دورہ ہے۔ جب پریمانند مہاراج بول رہے تھے، اس دوران جذباتی دکھ رہی انوشکا توجہ سے سن رہی تھیں۔ مہاراج نے انہیں نصیحت کی کہ "اپنے دائرہ کار کو بھگوان کی خدمت سمجھیے، سنجیدہ رہیے، عاجزی اختیار کیجیے اور پربھو کا نام جپ کیجیے اور جو اپنا اصلی 'پتا' ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، ایک بار اس سے ملنے کی خواہش ہونی چاہیے۔"
Virat Kohli & Anushka Sharma Visited Shri Premanand Ji Maharaj Dham in Vrindavan. pic.twitter.com/mlMCqM3l9L— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) December 16, 2025
انہوں نے مزید کہا کہ ایک بار یہ ہدف ہونا چاہے کہ اب میں آپ (ایشور) سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ نے مجھے سارے سکھ دکھا دیے، اب مجھے صرف آپ چاہیے اور اگر آپ مل گئے تو ساری خوشیاں خود بخود آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔
انوشکا نے کہا 'ہم آپ کے ہیں'
کوہلی اور انوشکا ان کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہوئے اپنا سر ہلاتے رہے۔ اس دوران انوشکا نے کہا ’’ہم آپ کے ہیں مہاراج جی‘‘۔ اس پر انہوں نے جواباً کہا کہ "ہم سب شری کے ہیں۔ ہم اس حفاظت میں رہتے ہیں جس نے یہ نیلی چھتری (آسمان) بنایا۔"
ویراٹ بہترین فارم میں
ٹیسٹ اور ٹی ٹوینٹی دونوں بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد کوہلی ون ڈے ٹیم کے ایک فعال رکن ہیں۔ اکتوبر میں آسٹریلیا کے خلاف لگاتار دو صفر پر آؤٹ ہونے کے بعد، کوہلی نے ناقابل شکست 74 رنز کے ساتھ واپسی کرتے ہوئے بھارت کو نو وکٹوں سے میچ جیتنے میں مدد کی۔ انہوں نے اس کے بعد جنوبی افریقہ کے خلاف شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے پہلے اور دوسرے ون ڈے میں لگاتار دو سنچریاں اسکور کیں، اور تیسرا ون ڈے ناقابل شکست 65 رنز کے ساتھ ختم کیا، جس سے بھارت کو تین میچوں کی سیریز 2-1 سے جیتنے میں مدد ملی۔ ویرات اب وجے ہزارے ٹرافی میں کھیلتے نظر آئیں گے۔
مزید پڑھیں:
ویراٹ کوہلی نے دھوم مچائی، شبمن گل کو پیچھے چھوڑ کر ایک مقام اوپر پہنچ گئے
'میں اب بھی پہلے کی طرح فٹ'، بین الاقوامی کرکٹ میں واپسی پر کوہلی کا اہم بیان
سفیان نے سنت پریمانند کے لیے دعا کی، دھمکیاں ملنے پر کہا: میں مہاراج کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں