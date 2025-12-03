ویراٹ کوہلی نے دھوم مچائی، شبمن گل کو پیچھے چھوڑ کر ایک مقام اوپر پہنچ گئے
بھارتی بلے باز ویراٹ کوہلی ان دنوں فارم میں ہیں، افریقہ کے خلاف دوسرے یک روزہ مقابلے میں بھی انہوں سنچری اسکور کی۔
Published : December 3, 2025 at 5:37 PM IST
حیدرآباد: ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی بلے اور گیند دونوں سے مسلسل اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کررہے ہیں۔ آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں اس کا اثر واضح طور پر نظر آرہا ہے۔ ٹیم انڈیا کے اسٹار بلے باز روہت شرما نے ون ڈے رینکنگ میں اپنا ٹاپ مقام برقرار رکھا ہے، وہیں ویراٹ کوہلی نے بھی دھوم مچا دی ہے۔
ویراٹ کوہلی نے دھوم مچا دی
ویراٹ کوہلی کو رانچی میں جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے میچ میں شاندار سنچری کا صلہ ملا ہے۔ انہوں نے رانچی میں شاندار 135 رنز بنائے۔ یہ اننگز 11 چوکوں اور 5 چھکوں پر مشتمل تھی۔ یہ کوہلی کی ان کے ون ڈے کیریئر میں 52ویں اور 83ویں بین الاقوامی سنچری تھی۔
اس کے ساتھ ہی ویراٹ کوہلی آئی سی سی ون ڈے بیٹنگ رینکنگ میں دوبارہ نمبر ایک مقام حاصل کرنے کے قریب پہنچ گئے ہیں، روہت شرما سے صرف 32 ریٹنگ پوائنٹس پیچھے ہیں۔ 37 سالہ کوہلی تازہ ترین ون ڈے بیٹنگ رینکنگ میں ایک مقام اوپر چوتھے پر پہنچ گئے ہیں۔
اس سے کوہلی کی ریٹنگ بہتر ہو کر 751 پوائنٹس ہو گئی ہے، جس سے دائیں ہاتھ کے بلے باز اپنے ساتھی ساتھی روہت شرما سے صرف 32 ریٹنگ پوائنٹ پیچھے رہ گئے ہیں، جو ون ڈے بلے بازوں کی درجہ بندی میں سرفہرست ہیں۔ روہت 783 پوائنٹس کے ساتھ نمبر 1 ون ڈے بلے باز ہیں۔ کوہلی پچھلی دہائی کے آخر میں تین سال سے زیادہ عرصے تک نمبر 1 رینکنگ پر فائز رہے، لیکن اپریل 2021 میں پاکستان کے بابر اعظم کے ان کا تختہ الٹنے کے بعد سے وہ ٹاپ پوزیشن پر نہیں رہے۔
تین ہندوستانی کھلاڑی ٹاپ پر
کوہلی چوتھے نمبر پر ہیں جبکہ شبمن گل پانچویں نمبر پر ہیں، دوسرے نمبر پر موجود نیوزی لینڈ کے ڈیرل مچل اور ون ڈے رینکنگ میں تیسرے نمبر پر موجود افغانستان کے ابراہیم زدران ہیں۔ کوہلی، شبمن گل کو پیچھے چھوڑ کر چوتھے نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔
ہندوستان کے لیے مزید خوشی میں، تجربہ کار بائیں ہاتھ کے بولر کلدیپ یادو تازہ ترین ون ڈے گیند بازوں کی درجہ بندی میں ایک مقام اوپر چھٹے نمبر پر آگئے ہیں۔ ان کے 641 پوائنٹس ہیں۔ کوئی دوسرا بولر ٹاپ 10 میں شامل نہیں ہے۔