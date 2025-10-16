انڈیا بمقابلہ آسٹریلیا سیریز سے پہلے ویراٹ کوہلی کی پوسٹ نے بڑھائی فکر، ونڈے سے ریٹائرمنٹ کا قیاس
آسٹریلیا سیریز سے قبل انڈین کرکٹ ٹیم کے اسٹار بلے باز ویراٹ کوہلی کی ایک پوسٹ سے مداحوں میں تشویش پیدا ہو گئی ہے۔
Published : October 16, 2025 at 1:49 PM IST
نئی دہلی: بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان ون ڈے سیریز کا آغاز 19 اکتوبر سے ہونا ہے۔ کوہلی اس سیریز میں کھیلیں گے۔ وہ بھارت سے آسٹریلیا پہنچے ہیں۔ اب انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ لکھی ہے جس کی ان کے مداح مختلف انداز سے تشریح کر رہے ہیں۔ وراٹ اس دورے پر تین میچوں کی ون ڈے سیریز کھیلیں گے، جو تین دن بعد (19 اکتوبر) شروع ہوگی۔
ویراٹ کی سوشل میڈیا پوسٹ
The only time you truly fail, is when you decide to give up.— Virat Kohli (@imVkohli) October 16, 2025
اسی تناظر میں ویراٹ نے اچانک اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی۔ یہ پوسٹ ان کے آسٹریلیا پہنچنے کے چند گھنٹوں کے اندر سامنے آئی جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ون ڈے سیریز سے پہلے ایسی پوسٹ شیئر کرنے سے سب کنفیوز ہو گئے ہیں۔ ویراٹ نے اپنی پوسٹ میں لکھا، "آپ حقیقت میں تبھی ناکام ہوتے ہیں جب آپ چھوڑ دینے/ہار مان لینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔" یہ پوسٹ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اس سے ویراٹ کا کیا مفہوم ہے؟ انہوں نے اب یہ پوسٹ کیوں کی؟ نیٹیزنز اس پر بحث کر رہے ہیں۔
ویراٹ کوہلی کی پوسٹ کا کیا مطلب ہے؟
اس پوسٹ کی دو طرح سے تشریح کی جا سکتی ہے۔ اس پوسٹ کا ایک مفہوم یہ ہے کہ ویراٹ کوہلی آسٹریلیا سیریز میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہار مانے بغیر وہ جیت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ اب بھی اچھی کارکردگی دکھا کر 2027 کے ون ڈے ورلڈ کپ میں جگہ پکی کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب اس پوسٹ کا مطلب بھی یہ لیا جا رہا ہے کہ اگر وہ آسٹریلیا سیریز میں اچھی کارکردگی نہیں دکھاتے ہیں تو ان کے ون ڈے ٹیم میں جگہ بنانے کے امکانات ختم ہو جائیں گے۔
𝙀𝙣 𝙧𝙤𝙪𝙩𝙚 𝘿𝙤𝙬𝙣 𝙐𝙣𝙙𝙚𝙧 ✈️— BCCI (@BCCI) October 15, 2025
Of familiar faces and special reunions as #TeamIndia depart for the Australia challenge 😍#AUSvIND pic.twitter.com/ElV3OtV3Lj
دریں اثنا، ٹیم کے کوچ گوتم گمبھیر نے حال ہی میں دونوں کھلاڑیوں کے مستقبل اور 2027 ورلڈ کپ میں ان کی شرکت پر تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2027 کا ورلڈ کپ ٹورنامنٹ ابھی ڈھائی سال دور ہے، ہمیں موجودہ سیریز پر توجہ دینی چاہیے۔
گمبھیر نے کہا، "روہت اور وراٹ بہترین کھلاڑی ہیں۔ ان کا تجربہ ٹیم کے لیے بہت اہم ہے۔ لیکن ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے ابھی بھی وقت ہے۔ ہمیں موجودہ سیریز پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ آسٹریلیا سیریز میں ان کی کارکردگی ٹیم کو مضبوط کرے گی۔" "مجھے امید ہے کہ وہ اس سیریز میں اچھا کھیلیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ٹیم بھی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔"
مزید پڑھیں: ٹیم انڈیا آسٹریلیا کے لیے روانہ، ویراٹ کوہلی کا دکھا کریز
آخرکار بھارت اور پاکستان نے کھیل کے میدان میں ہاتھ ملایا، ویڈیو دیکھیں