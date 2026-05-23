آئی پی ایل میں بھی مصافحہ نہیں! حیدرآباد بمقابلہ بنگلور میچ نے تنازعہ کو جنم دیا، وراٹ کوہلی اور ٹریوس ہیڈ کے درمیان گرما گرم بحث

آئی پی ایل میں بھی مصافحہ نہیں! حیدرآباد بمقابلہ بنگلور میچ نے تنازعہ کو جنم دیا، وراٹ کوہلی اور ٹریوس ہیڈ کے درمیان گرما گرم بحث
وراٹ کوہلی اور ٹریوس ہیڈ کا SRH بمقابلہ RCB میچ کے بعد ہاتھ نہ ملانے کا ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔
Published : May 23, 2026 at 12:05 PM IST
آئی پی ایل میں کوئی مصافحہ نہیں: انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) 2026 میں سن رائزرز حیدرآباد اور رائل چیلنجرز بنگلور کے درمیان کھیلا جانے والا میچ کافی پرجوش تھا، کیونکہ اس میں کرکٹ کے دو ستاروں کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ ایس آر ایچ نے شاندار 55 رنز سے میچ جیت لیا لیکن میچ کے بعد وراٹ کوہلی اور ٹریوس ہیڈ کے درمیان ایک واقعہ موضوع بحث بن گیا۔
انٹرنیٹ پر وائرل ہونے والے ایک ویڈیو کلپ میں ہندوستانی بلے باز کو آسٹریلوی اوپنر کے ساتھ میچ کے بعد ہاتھ ملانے کی روایتی رسم کو نظر انداز کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ کوہلی نے پیٹ کمنز، ابھیشیک شرما اور ایشان کشن سے گرمجوشی سے مصافحہ کیا، لیکن ٹریوس ہیڈ سے مصافحہ کرنے سے گریز کیا۔
Look at the way Travis Head went to shake hands with Virat Kohli, but Kohli did not shake hands with him back. Seriously, what happened between them? 👀— Sonu (@Cricket_live247) May 23, 2026
ہیڈ اور کوہلی کے درمیان کیا ہوا؟
دونوں بلے بازوں کے درمیان میچ کے بعد جھگڑا میچ کے دوران ہی شروع ہو گیا۔ پہلی اننگز کے دوران، جب راسک سلام ڈار نے ٹریوس ہیڈ کو 26 رنز پر آؤٹ کیا، تو کوہلی نے جارحانہ انداز میں جشن منایا، جیسا کہ وہ گرنے والی ہر وکٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔
لیکن جب RCB 256 کے ہدف کا تعاقب کرنے نکلی تو دونوں عظیم کھلاڑیوں کے درمیان زبانی جنگ تیز ہو گئی۔ ہندوستانی بلے باز وراٹ کوہلی کو ہیڈ کے ساتھ گرما گرم تبادلہ بھی کرتے دیکھا گیا۔
#ViratKohli 🆚 #TravisHead 🥵🤯— Star Sports (@StarSportsIndia) May 22, 2026
انہوں نے آسٹریلوی کرکٹر کو چیلنج کیا کہ وہ بولنگ کے لیے باہر آئیں اور قسمت آزمائیں۔ کوہلی کے آؤٹ ہونے کے بعد، ہیڈ نے مبینہ طور پر تالیاں بجائیں اور کہا، "دوست، آپ میرے باؤلنگ کرنے سے پہلے ہی آؤٹ ہو چکے ہیں۔" آخر کار، ہیڈ بولنگ کرنے آئے اور رجت پاٹیدار کی وکٹ حاصل کی، جنہوں نے 39 گیندوں پر 56 رنز بنائے تھے۔
ایس آر ایچ 55 رنز سے جیت گیا
میچ کے حوالے سے حیدرآباد نے 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 255 رنز بنائے۔ ایشان کشن نے 46 گیندوں پر 79 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ ابھیشیک شرما نے 22 گیندوں پر 56 رنز بنائے۔ آر سی بی کی جانب سے رسیک سلام ڈار نے دو وکٹیں حاصل کیں جبکہ سویاش شرما اور کرونل پانڈیا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔
255 رنز کے جواب میں آر سی بی 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر صرف 200 رنز ہی بنا سکی جس کے نتیجے میں اسے 55 رنز سے شکست ہوئی۔ ٹیم کے سب سے زیادہ اسکورر رجت پاٹیدار رہے جنہوں نے 39 گیندوں پر 56 رنز بنائے۔ ایس آر ایچ کی جانب سے ایشان ملنگا نے دو وکٹیں حاصل کیں۔