"اگر مجھے کچھ ہوا تو..." ونیش پھوگاٹ نے لگائے سنگین الزامات
ونیش پھوگاٹ کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے۔ ونیش پھوگاٹ نے تقریباً 18 ماہ بعد ریسلنگ میں واپسی سے قبل ایک ویڈیو پیغام جاری کیا۔
Published : May 4, 2026 at 12:11 PM IST
ہریانہ: سیاست میں آنے کے لیے ریسلنگ چھوڑنے والی خاتون ریسلر ونیش فوگاٹ ریسلنگ میں واپسی کے لیے تیار ہیں۔ تاہم، اس سے پہلے، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں مقابلے کی شفافیت پر سوالیہ نشان لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ کچھ ناخوشگوار ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔
ونیش اتر پردیش کے گونڈا میں ہونے والے نیشنل اوپن رینکنگ ریسلنگ ٹورنامنٹ میں حصہ لینے والی ہیں۔ وہ خواتین کے 57 کلوگرام وزن کے زمرے میں حصہ لیں گی۔ وہ اس سے قبل 50 کلوگرام اور 53 کلوگرام کیٹیگریز میں حصہ لے چکی ہیں۔
ونیش پھوگاٹ کے الزامات
ونیش نے الزام لگایا کہ جس مقام پر یہ ٹورنامنٹ منعقد ہو رہا ہے وہ ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا (WFI) کے سابق سربراہ برج بھوشن شرن سنگھ کے دائرۂ اختیار میں آتا ہے۔ اس وجہ سے، انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں مقابلے میں جانبدارانہ فیصلے کا خدشہ ظاہر کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ٹورنامنٹ کے دوران انہیں یا ان کی ٹیم کے ارکان کو کچھ بھی ہوا تو ہندوستانی حکومت ذمہ دار ہوگی۔
ہندوستانی حکومت ذمہ دار ہوگی
ونیش نے کہا، "اگر مقابلے کے دوران مجھے، میری ٹیم یا حامیوں کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے، تو ہندوستانی حکومت ذمہ دار ہوگی۔" انہوں نے میڈیا اور کھیلوں کی برادری پر زور دیا کہ وہ مقابلے کے دوران شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے مقام پر موجود رہیں۔
ونیش نے کہا، "یہ ٹورنامنٹ ایک ایسی جگہ پر منعقد کیا جا رہا ہے جہاں ان کا (برج بھوشن کا) کافی اثر و رسوخ ہے۔ ایک باؤٹ میں کون ریفری ہوگا، کتنے پوائنٹس دیے جائیں گے، کون میٹ چیئرمین ہوگا- سب کچھ ان کے اور ان کے لوگوں کے کنٹرول میں ہے۔"
ملک کے لیے دوبارہ تمغہ جیتنا چاہتے ہیں
گزشتہ چند ماہ سے ٹریننگ کرنے والی 31 سالہ خاتون نے کہا کہ وہ ایمانداری سے ریسلنگ میں واپس آنا چاہتی ہیں اور ملک کے لیے دوبارہ تمغہ جیتنا چاہتی ہیں تاہم انہوں نے منصفانہ مقابلے کے بارے میں شکوک کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، "میں کوئی مراعات یا خصوصی سلوک نہیں چاہتی۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ نتائج میری کارکردگی کے مطابق ہوں۔" واضح رہے کہ ونیش اب ایک سیاست دان بھی ہیں، انہوں نے اکتوبر 2024 میں جولانہ حلقہ سے کانگریس کے ٹکٹ پر ہریانہ ریاستی اسمبلی کے انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی۔
میں جنسی ہراسانی کے ایک کیس میں بھی شکایت کنندہ ہوں
ونیش نے اس ماحول میں مقابلہ کرنے کے ذہنی دباؤ کے بارے میں بھی تشویش کا اظہار کیا جسے انہوں نے مخالف قرار دیا، کیونکہ وہ سنگھ کے خلاف جاری جنسی ہراسانی کے معاملے میں شکایت کنندہ ہے۔ متاثرین کی شناخت اور وقار سے متعلق سپریم کورٹ کے رہنما خطوط کا حوالہ دیتے ہوئے وینیش نے کہا کہ حالات نے انہیں عوامی طور پر بات کرنے پر مجبور کیا۔
مجھ پر بہت زیادہ ذہنی دباؤ
انہوں نے کہا، "میں ان چھ خواتین ریسلرز میں سے ایک ہوں جنہوں نے شکایت درج کروائی ہے۔ کیس فی الحال عدالت میں ہے اور گواہوں کی جانچ کی جا رہی ہے۔ ایک ایسے مقام پر مقابلہ کرنا جہاں زیادہ تر لوگ اس سے تعلق رکھ سکتے ہیں، مجھ پر بہت زیادہ ذہنی دباؤ ڈالتا ہے اور مجھے شک ہے کہ میں اس ماحول میں اپنا 100 فیصد دینے کے قابل ہو جاؤں گی۔" ونیش نے وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے 2024 کے پیرس اولمپک گیمز کے فائنل سے نااہل ہونے کے بعد سے مقابلہ نہیں کیا ہے۔