ونیش پھوگاٹ نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی، 2028 کے لاس اینجلس اولمپکس میں دھوم مچانے کے لیے تیار
ونیش پھوگاٹ نے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ 2028 لاس اینجلس اولمپکس میں چٹائی پر واپس آئیں گی۔
Published : December 13, 2025 at 7:18 AM IST
حیدرآباد: اسٹار ہندوستانی پہلوان ونیش پھوگاٹ نے 2024 پیرس اولمپکس میں پچھلے سال کے تنازعہ کے بعد کھیل سے ریٹائر ہونے کے اپنے فیصلے کو واپس لے لیا ہے۔ اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ اس کا مقصد 2028 کے اولمپکس کے لیے چٹائی پر واپس جانا ہے۔
وِنیش نے جمعہ کو ایک انسٹاگرام پوسٹ پر لکھا، "میں نے اپنے سفر کے اتار چڑھاؤ، دل کی دھڑکنوں، قربانیوں، اپنے ان پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے وقت لیا جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس خودمختاری میں کہیں نہ کہیں میں نے سچ پایا: مجھے اب بھی اس کھیل سے محبت ہے۔ میں اب بھی مقابلہ کرنا چاہتی ہوں۔"
December 12, 2025
اس نے مزید کہا، "اس بار میں اکیلی نہیں چل رہی۔ میرا بیٹا میری ٹیم میں شامل ہو رہا ہے، میرا سب سے بڑا الہام، لاس اینجلس اولمپکس کے اس راستے پر میرا چھوٹا چیئر لیڈر۔ تو میں یہاں ہوں، ایک نڈر دل اور اس جذبے کے ساتھ جو جھکنے سے انکاری ہے۔ میں لاس اینجلس 2028 کی طرف مارچ کر رہی ہوں۔"
ونیش، جنہوں نے اولمپک میں نااہلی کے بعد اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کرنے کے صرف ایک دن بعد سیاست میں شمولیت اختیار کی، کہا کہ وہ اپنے کشتی کیریئر پر توجہ مرکوز کرنا چاہتی ہیں۔
ونیش نے پیرس اولمپکس میں تاریخ رقم کی۔ وہ اولمپک گولڈ میڈل کے مقابلے میں پہنچنے والی پہلی ہندوستانی خاتون پہلوان بن گئیں۔ اس کی متاثر کن کارکردگی میں چار بار کی عالمی چیمپئن جاپان کی یوئی سوساکی کے خلاف تاریخی فتح بھی شامل تھی، جس نے اسے گولڈ میڈل کے مقابلے میں کھڑا کیا اور ملک کے لیے چاندی کا تمغہ یقینی بنایا۔ تاہم، فائنل سے ٹھیک پہلے، صبح کے وزن میں ونیش کو مطلوبہ وزن سے زیادہ 100 گرام پایا گیا اور اس کے نتیجے میں اسے نااہل قرار دے دیا گیا۔
ونیش نے فیصلے کے خلاف اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ کم از کم چاندی کے تمغے کی مستحق ہے کیونکہ اس نے پہلے دن تین مقابلے جیتے تھے۔ تاہم، کھیل کی ثالثی عدالت نے اس کی اپیل کو مسترد کر دیا، اور اس کی تاریخی کارکردگی کے باوجود اسے تمغے کے بغیر چھوڑ دیا۔ ونیش نے جلد ہی کریئر بدل لیا، کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی، اور بی جے پی کے یوگیش بجرنگی کو شکست دے کر جند کے جولانہ حلقہ سے ہریانہ اسمبلی انتخابات جیتے۔ وہ اس وقت اس حلقے سے ممبر قانون ساز اسمبلی (ایم ایل اے) ہیں۔