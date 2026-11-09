وجے مرچنٹ ٹرافی 2026-27: جموں و کشمیر نے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا
یشپال سنگھ کو ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے، نریندر کمار بولنگ کوچ کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔
Published : November 9, 2026 at 4:55 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کرکٹ ایسوسی ایشن (جے کے سی اے) نے وجے مرچنٹ ٹرافی 2026-27 کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے، جو 14 نومبر سے 8 دسمبر تک گوالیار میں کھیلی جائے گی۔ جے کے سی اے کی جانب سے 7 نومبر کو جاری کردہ ایک سرکاری اعلامیے کے مطابق، جونیئر مینز سلیکشن کمیٹی کی سفارشات کے بعد مجاز اتھارٹی نے اس اسکواڈ کی منظوری دی۔
منتخب کھلاڑی عفان افتخار لون، ہریندر سنگھ، محمد حذیفہ ڈار، محمد انعام، ویراج شرما، صنم انیل مہاجن، عرفات قیوم، آکاش پرتاپ سنگھ، آشمان بھانو بالی، سنیل سنگھ، کارتکایا پراشر، سدھانت کھوکھر، حماد فردوس، کیشو گپتا اور محمد زید شامل ہیں۔
یشپال سنگھ کو ہیڈ کوچ مقرر کیا گیا ہے، جبکہ نریندر کمار بولنگ کوچ کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ اجے بھٹی کو ٹیم مینیجر نامزد کیا گیا ہے۔ سپورٹ اسٹاف میں بطور ٹرینر امیت برگوترا، بطور فزیو تھراپسٹ عمران خان اور بطور ویڈیو تجزیہ کار حیدر شفیع بھی شامل ہیں۔
وجے مرچنٹ ٹرافی، بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا ایک قومی سطح کا 'ایج گروپ' (عمر کے زمروں پر مبنی) کرکٹ ٹورنامنٹ ہے۔ یہ نوجوان کرکٹرز کو قومی سطح پر مقابلہ کرنے اور اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔