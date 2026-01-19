وجے ہزارے ٹرافی: فائنل میں سوراشٹرا کو اڑتیس رنز سے ہرا کر ودربھ بن گیا چیمپئن
ودربھ نے وجے ہزارے ٹرافی کے فائنل میں سوراشٹرا کو 38 رن سے شکست دی۔
Published : January 19, 2026 at 11:42 AM IST
بنگلورو: 18 جنوری بروز اتوار وجے ہزارے ٹرافی کے فائنل میں ودربھ نے سوراشٹرا کو 38 رنز سے شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کی۔ بنگلورو کے بی سی سی آئی سنٹر آف ایکسی لینس میں کھیلے گئے ڈے نائٹ فائنل میں، ودربھ نے پہلے اتھرو تائیڑے کی سنچری کی بدولت 318 رنز کا بڑا مجموعی اسکور بنایا اور پھر تیز گیند بازوں یش ٹھاکر اور نچیکیت بھوٹے کی شاندار گیند بازی کی بدولت سوراشٹرا کو 48 اوور میں 279 رنز پر آؤٹ کر دیا۔
ودربھ کے 318 رنز بنیادی طور پر اوپنر اتھروا تائیڑے کے 118 گیندوں پر 128 اور یش راٹھور کے 54 رنز کے ذریعے بنائے گئے۔ سوراشٹرا کے لیے پریک مانکڈ کے شاندار 88 اور چراغ جانی کے 63 گیندوں پر 64 رنز ہی میچ جیتنے کے لیے کافی تھے۔
That winning feeling 🤗— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 18, 2026
Vidarbha Captain Harsh Dubey receives the coveted Vijay Hazare Trophy from BCCI Apex Council member Mr V. Chamundeswaranath 🏆👏
Scorecard ▶️ https://t.co/9nMrJBarkl#VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/elEHkGkUKg
آخری میچ کے سنچری میکر جلد آؤٹ
سخت ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے سوراشٹرا کو ابتدائی دھچکا لگا جب کپتان ہاروک ڈیسائی (20) اور آخری میچ کے سنچری میکر وشوراج جڈیجہ (9) چھٹے اوور میں 30/2 پر آؤٹ ہوگئے۔ منکڈ اور ثمر گجر نے اسکور کو 78 تک پہنچایا۔ اس سے پہلے گجر 25 رنز بنا کر درشن نالکنڈے کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔ منکڈ نے ایک سرے پر برقرار رکھا، حالانکہ سوراشٹرا نے پارسوراج رانا (7) کا وکٹ کھو دیا تھا۔
𝘾.𝙃.𝘼.𝙈.𝙋.𝙄.𝙊.𝙉.𝙎! 🏆— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 18, 2026
Presenting the winners of Vijay Hazare Trophy 2025-26 👉 Vidarbha 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/9nMrJBarkl#VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/mEW8C7GWuo
جانی دوسرے سرے سے لڑتے رہے
منکڈ کو چراغ جانی کے ساتھ ایک اچھا پارٹنر ملا اور دونوں نے پانچویں وکٹ کے لیے 93 رنز کی شراکت قائم کی۔ ہرش دوبے نے ودربھ کو کامیابی فراہم کی جب انہوں نے مانکڈ کو ایل بی ڈبلیو آؤٹ کیا۔ جانی دوسرے سرے سے لڑتے رہے اور روچر اہیر (21) کے ساتھ ساتویں وکٹ کے لیے 45 رنز جوڑے۔ سوراشٹرا کے مشہور کھلاڑی، جیسے جے دیو انادکٹ (6)، دھرمیندر سنگھ جڈیجہ (8) اور چیتن سکاریا (11 رنز) اس وقت سستے میں آؤٹ ہوگئے جب انہوں نے بڑھتے ہوئے رن ریٹ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔
𝐕𝐢𝐝𝐚𝐫𝐛𝐡𝐚 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐕𝐢𝐣𝐚𝐲 𝐇𝐚𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐓𝐫𝐨𝐩𝐡𝐲 👏— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 18, 2026
Yash Thakur takes the last wicket to win it for Vidarbha 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/9nMrJBarkl#VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/2ETZABF5DX
ودربھ کی شاندار بلے بازی
اس سے پہلے ودربھ کے اوپنر اتھروا تائیڑے نے اپنی ٹیم کے لیے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ 25 سالہ نوجوان نے صرف 97 گیندوں پر شاندار سنچری بنا کر اپنی ٹیم کو بڑا مجموعہ بنانے میں مدد کی۔ سوراشٹرا نے ٹاس جیتنے کے بعد اننگز کا آغاز کرتے ہوئے، تائیڑے اور امان موکھڈے نے آسانی سے ابتدائی سوئنگ کا مقابلہ کیا اور 80 رنز کی ابتدائی شراکت قائم کی۔
دوسری وکٹ کے لیے 133 رنز کا اضافہ
سوراشٹرا کو آخر کار 18ویں اوور میں کامیابی ملی جب انکور پوار نے موکھڈے کو کلین بولڈ کیا، جو 33 رنز بنا کر روانہ ہوئے۔ اپنے ساتھی کو کھونے کے باوجود، تائیڑے نے اپنا حملہ جاری رکھا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ نئے بلے باز، یش راٹھوڈ (54) پر زیادہ بوجھ نہ پڑے، انہوں نے دوسری وکٹ کے لیے 133 رنز کا اضافہ کیا۔
Presenting the Playing XIs of both teams 🙌— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) January 18, 2026
Updates ▶️ https://t.co/dZiOJCcUVP #VijayHazareTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/6oFGySHOg9
تائیڑے کی پانچ سالوں میں پہلی لسٹ اے سنچری
تائیڑے نے 31ویں اوور میں سنگل کے ساتھ اپنی سنچری مکمل کی۔ انہوں نے اپنی سنچری تک پہنچنے سے پہلے 12 چوکے اور دو چھکے لگائے۔ یہ اتھروا تائیڑے کی پانچ سالوں میں پہلی لسٹ اے سنچری ہے۔ وہ وجے ہزارے ٹرافی کے فائنل میں ٹرپل فیگر تک پہنچنے والے صرف 16ویں بلے باز ہیں۔
36ویں اوور کی آخری گیند پر اتھروا تائیڑے آؤٹ ہو گئے جب انہوں نے انکور پوار کی طرف سے شاندار یارکر پر منکڈ کے ہاتھ میں کیچ دے دیا۔ انہوں نے صرف 118 گیندوں پر 128 رنز بنائے۔ اتھروا تائیڑے نے اپنی اننگز کے دوران 15 چوکے اور تین چھکے بھی لگائے۔