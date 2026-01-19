ETV Bharat / sports

وجے ہزارے ٹرافی: فائنل میں سوراشٹرا کو اڑتیس رنز سے ہرا کر ودربھ بن گیا چیمپئن

ودربھ نے وجے ہزارے ٹرافی کے فائنل میں سوراشٹرا کو 38 رن سے شکست دی۔

وجے ہزارے ٹرافی: ودربھ چیمپئن بن گیا (Vidarbha Cricket Association)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : January 19, 2026 at 11:42 AM IST

بنگلورو: 18 جنوری بروز اتوار وجے ہزارے ٹرافی کے فائنل میں ودربھ نے سوراشٹرا کو 38 رنز سے شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کی۔ بنگلورو کے بی سی سی آئی سنٹر آف ایکسی لینس میں کھیلے گئے ڈے نائٹ فائنل میں، ودربھ نے پہلے اتھرو تائیڑے کی سنچری کی بدولت 318 رنز کا بڑا مجموعی اسکور بنایا اور پھر تیز گیند بازوں یش ٹھاکر اور نچیکیت بھوٹے کی شاندار گیند بازی کی بدولت سوراشٹرا کو 48 اوور میں 279 رنز پر آؤٹ کر دیا۔

ودربھ کے 318 رنز بنیادی طور پر اوپنر اتھروا تائیڑے کے 118 گیندوں پر 128 اور یش راٹھور کے 54 رنز کے ذریعے بنائے گئے۔ سوراشٹرا کے لیے پریک مانکڈ کے شاندار 88 اور چراغ جانی کے 63 گیندوں پر 64 رنز ہی میچ جیتنے کے لیے کافی تھے۔

آخری میچ کے سنچری میکر جلد آؤٹ

سخت ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے سوراشٹرا کو ابتدائی دھچکا لگا جب کپتان ہاروک ڈیسائی (20) اور آخری میچ کے سنچری میکر وشوراج جڈیجہ (9) چھٹے اوور میں 30/2 پر آؤٹ ہوگئے۔ منکڈ اور ثمر گجر نے اسکور کو 78 تک پہنچایا۔ اس سے پہلے گجر 25 رنز بنا کر درشن نالکنڈے کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے۔ منکڈ نے ایک سرے پر برقرار رکھا، حالانکہ سوراشٹرا نے پارسوراج رانا (7) کا وکٹ کھو دیا تھا۔

جانی دوسرے سرے سے لڑتے رہے

منکڈ کو چراغ جانی کے ساتھ ایک اچھا پارٹنر ملا اور دونوں نے پانچویں وکٹ کے لیے 93 رنز کی شراکت قائم کی۔ ہرش دوبے نے ودربھ کو کامیابی فراہم کی جب انہوں نے مانکڈ کو ایل بی ڈبلیو آؤٹ کیا۔ جانی دوسرے سرے سے لڑتے رہے اور روچر اہیر (21) کے ساتھ ساتویں وکٹ کے لیے 45 رنز جوڑے۔ سوراشٹرا کے مشہور کھلاڑی، جیسے جے دیو انادکٹ (6)، دھرمیندر سنگھ جڈیجہ (8) اور چیتن سکاریا (11 رنز) اس وقت سستے میں آؤٹ ہوگئے جب انہوں نے بڑھتے ہوئے رن ریٹ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔

ودربھ کی شاندار بلے بازی

اس سے پہلے ودربھ کے اوپنر اتھروا تائیڑے نے اپنی ٹیم کے لیے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ 25 سالہ نوجوان نے صرف 97 گیندوں پر شاندار سنچری بنا کر اپنی ٹیم کو بڑا مجموعہ بنانے میں مدد کی۔ سوراشٹرا نے ٹاس جیتنے کے بعد اننگز کا آغاز کرتے ہوئے، تائیڑے اور امان موکھڈے نے آسانی سے ابتدائی سوئنگ کا مقابلہ کیا اور 80 رنز کی ابتدائی شراکت قائم کی۔

دوسری وکٹ کے لیے 133 رنز کا اضافہ

سوراشٹرا کو آخر کار 18ویں اوور میں کامیابی ملی جب انکور پوار نے موکھڈے کو کلین بولڈ کیا، جو 33 رنز بنا کر روانہ ہوئے۔ اپنے ساتھی کو کھونے کے باوجود، تائیڑے نے اپنا حملہ جاری رکھا اور اس بات کو یقینی بنایا کہ نئے بلے باز، یش راٹھوڈ (54) پر زیادہ بوجھ نہ پڑے، انہوں نے دوسری وکٹ کے لیے 133 رنز کا اضافہ کیا۔

تائیڑے کی پانچ سالوں میں پہلی لسٹ اے سنچری

تائیڑے نے 31ویں اوور میں سنگل کے ساتھ اپنی سنچری مکمل کی۔ انہوں نے اپنی سنچری تک پہنچنے سے پہلے 12 چوکے اور دو چھکے لگائے۔ یہ اتھروا تائیڑے کی پانچ سالوں میں پہلی لسٹ اے سنچری ہے۔ وہ وجے ہزارے ٹرافی کے فائنل میں ٹرپل فیگر تک پہنچنے والے صرف 16ویں بلے باز ہیں۔

36ویں اوور کی آخری گیند پر اتھروا تائیڑے آؤٹ ہو گئے جب انہوں نے انکور پوار کی طرف سے شاندار یارکر پر منکڈ کے ہاتھ میں کیچ دے دیا۔ انہوں نے صرف 118 گیندوں پر 128 رنز بنائے۔ اتھروا تائیڑے نے اپنی اننگز کے دوران 15 چوکے اور تین چھکے بھی لگائے۔

