پندرہ سالہ بلے باز نے پہلے ہی اوور میں بمراہ کو لگا دیے دو چھکے، جھوم اٹھے کمنٹیٹرز، ویڈیو دیکھیں
اپنے کرکٹ کیریئر میں پہلی بار جسپریت بمراہ کا سامنا کرنے والے ویبھو سوریاونشی نے اپنے پہلے ہی اوور میں دو چھکے لگائے۔
Published : April 8, 2026 at 4:17 PM IST
گوہاٹی، آسام: اس وقت کرکٹ کی دنیا میں ایک نوعمر کھلاڑی کا نام سب سے زیادہ زیر بحث ہے۔ یہ کھلاڑی بہار سے تعلق رکھنے والا 15 سالہ ویبھو سوریاونشی ہے۔ 7 اپریل 2026 کی شام ممکنہ طور پر ویبھو کی زندگی کا سب سے یادگار دن ہو گا۔ جہاں دنیا کے ٹاپ بلے باز جسپریت بمراہ کی بولنگ سے خوفزدہ ہیں وہیں اس نوجوان لڑکے نے اپنے جارحانہ انداز سے بمراہ کو جواب دے کر سب کو حیران کر دیا ہے۔
بمراہ بولٹ نے پہلی ہی گیند پر چھکا لگایا
آئی پی ایل 2026 میں راجستھان رائلز اور ممبئی انڈینز کے درمیان ہونے والے میچ سے پہلے، سب سے زیادہ زیر بحث میچ ویبھو بمقابلہ بمراہ تھا۔ ہر کوئی اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھا، لیکن بارش نے میچ میں خلل ڈالا اور اسے 11 اوورز تک محدود کر دیا گیا۔
Vaibhav Suryavanshi taking on Jasprit Bumrah 2 SIXES in just 3 balls 🤯💣
بمراہ کی پہلی ہی گیند پر زبردست چھکا
دیپک چاہر نے میچ کا پہلا اوور پھینکا جس میں جیسوال نے 22 رنز بنائے۔ اس کے بعد بمراہ دوسرا اوور کرنے آئے، جنہیں ویبھو کا سامنا کرنا پڑا۔ بے خوف، ویبھو نے بمراہ کی پہلی ہی گیند پر لانگ آن پر ایک زبردست چھکا لگایا۔ مزید برآں، اوور کی چوتھی گیند پر، ویبھو نے ایک اور زبردست چھکا لگایا، جس سے ان کا جارحانہ انداز واضح ہوگیا۔ اس چھکے کی ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔
ٹرینٹ بولٹ کی بھی پہلی گیند پر چھکا
ویبھو یہیں نہیں رکے، انہوں نے ممبئی انڈینز کے دوسرے سب سے خطرناک بولر ٹرینٹ بولٹ کو ان کی پہلی گیند پر چھکا لگا کر حیران کردیا۔ ویبھو 14 گیندوں پر 39 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جس میں پانچ چھکے اور ایک چوکا شامل تھا۔
ویبھو-جیسوال طوفان
بارش سے متاثرہ اس میچ میں پاور پلے صرف 3.2 اوورز تک جاری رہا۔ لیکن ویبھو اور یشسوی جیسوال کی جوڑی نے اس مختصر وقت میں ممبئی کے گیند بازوں کو چھکے چھڑا دیے۔ پاور پلے کے اختتام تک راجستھان کا اسکور 59 رنز تک پہنچ گیا تھا۔ ویبھو نے صرف 14 گیندوں میں 39 رنز کی طوفانی اننگز کھیلی، جب کہ جیسوال 32 گیندوں میں 77 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔
آئی پی ایل 2026 میں سب سے زیادہ چھکے
اپنی زبردست بلے بازی سے ویبھو اب آئی پی ایل 2026 میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے کھلاڑیوں کی فہرست میں سمیر رضوی کے ساتھ ٹاپ پر پہنچ گئے ہیں۔ دونوں نے 11، 11 چھکے لگائے ہیں۔ کرکٹ ماہرین 15 سالہ نوجوان کی کارکردگی سے حیران رہ گئے ہیں اور انہیں ہندوستانی کرکٹ کا اگلا 'سپر اسٹار' قرار دے رہے ہیں۔
ممبئی انڈینس کی شروعات تباہ کن
راجستھان نے مقررہ 11 اوورز میں 3 وکٹوں کے نقصان پر 150 رنز بنائے۔ 151 کے تعاقب میں ممبئی انڈینس کی شروعات تباہ کن رہی۔ ٹیم صرف 46 رنز پر پانچ اہم بلے بازوں کو کھونے کے بعد مشکل میں پڑ گئی۔ شیرفین ردرفورڈ اور نمن دھیر نے صورت حال کو بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ راجستھان کے گیند بازوں کے خلاف زیادہ کچھ نہیں کر سکے۔ بالآخر، ممبئی 11 اوورز میں نو وکٹوں کے نقصان پر صرف 123 رنز بنا سکی۔ اس طرح راجستھان نے یہ میچ 27 رنز سے جیت لیا۔