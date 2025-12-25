ویبھو سوریاونشی نے انتالیس سال پرانا عالمی ریکارڈ توڑ دیا، وجے ہزارے ٹرافی میں بہار نے بنائے تھے 574رنز
14 سالہ ویبھو سوریاونشی نے 84 گیندوں پر 190 رنز بناکر سب سے کم عمر لسٹ اے سنچری کا ریکارڈ قائم کیا۔
Published : December 25, 2025 at 5:16 PM IST
پٹنہ: وجے ہزارے ٹرافی 26-2025 کے پہلے دن بہار کرکٹ ٹیم کی کارکردگی ہندوستانی ڈومیسٹک کرکٹ کی تاریخ میں طویل عرصے تک یاد رکھی جائے گی۔ اروناچل پردیش کے خلاف اس تاریخی میچ میں 14 سالہ بلے باز ویبھو سوریاونشی نے شاندار اننگز کھیل کر کم عمر ترین سنچری کا ریکارڈ اپنے نام کیا۔
بہار کی شاندار جیت
دو دیگر کھلاڑیوں، وکٹ کیپر بلے باز آیوش لوہاروکا اور کپتان سکیب الغنی نے بھی سنچریاں بنائیں، جس سے بہار کو 50 اووروں میں چھ وکٹوں کے نقصان پر 574 رنز تک پہنچانے میں مدد ملی۔ بہار نے یہ میچ 397 رنز سے جیتا تھا۔
ویبھو کی شاندار اننگز
نوجوان اوپنر ویبھو سوریاونشی نے میچ میں سب سے زیادہ سرخیاں حاصل کیں۔ صرف 14 سال اور 272 دن کی عمر میں، ویبھو نے مردوں کی لسٹ اے کرکٹ میں سنچری بنا کر تاریخ رقم کی۔ وہ اس فارمیٹ میں سنچری بنانے والے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے۔ مزید برآں، ویبھو نے مردوں کی لسٹ اے کرکٹ میں تیز ترین 150 رنز بھی بنائے، صرف 59 گیندوں میں 150 رنز تک پہنچ گئے۔ ان کی 84 گیندوں پر کھیلی گئی 190 رنز کی دھماکہ خیز اننگز میں 16 چوکے اور 15 چھکے شامل تھے۔
بہار کی بیٹنگ جارحانہ تھی
ویبھو کی جارحانہ شروعات کے بعد بہار کی بیٹنگ اور بھی خطرناک ہوگئی۔ مڈل آرڈر میں وکٹ کیپر بلے باز آیوش لوہاروکا نے 56 گیندوں پر 116 رنز کی تیز رفتار اننگز کھیلی جس میں 11 چوکے اور 8 چھکے شامل تھے۔ اس کے بعد کپتان سکیب الغنی نے میدان میں آتے ہی میچ کا رنگ ہی بدل دیا۔ انہوں نے صرف 32 گیندوں میں اپنی سنچری مکمل کر کے مردوں کی لسٹ اے کرکٹ میں تیز ترین سنچری کا ریکارڈ قائم کیا۔ غنی نے 40 گیندوں پر 128 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی جس میں 10 چوکے اور 12 چھکے شامل تھے۔
ویبھو سوریاونشی نے اس ہیرو کا ریکارڈ توڑ دیا
بہار سے تعلق رکھنے والے 14 سالہ بلے باز ویبھو سوریاونشی نے لسٹ اے کرکٹ میں سنچری بنا کر نیا عالمی ریکارڈ قائم کردیا۔ صرف 14 سال اور 272 دن کی عمر میں یہ کارنامہ انجام دے کر انہوں نے سابق پاکستانی کرکٹر ظہور الٰہی کا 39 سالہ پرانا ریکارڈ توڑ دیا جنہوں نے 1986 کے ولز کپ میں ریلوے کے خلاف پاکستان آٹو موبائلز کے لیے 15 سال 209 دن کی عمر میں سنچری بنائی تھی۔
بہار نے سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ قائم کیا
بہار کی تاریخی اننگز میں کل 49 چوکے اور 38 چھکے شامل تھے۔ ٹیم نے پورے 50 اوورز میں 11.48 کے رن ریٹ سے بیٹنگ کی جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے۔ اس سے پہلے لسٹ اے کرکٹ میں سب سے زیادہ اسکور تمل ناڈو کے پاس تھا جس نے 2022 میں اروناچل پردیش کے خلاف 506 رنز بنائے تھے۔ بہار نے اس ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ کر نئی تاریخ رقم کی۔
اروناچل کے بلے باز بے بس نظر آئے
اروناچل پردیش کے گیند باز اس طوفانی بلے بازی کے سامنے بالکل بے بس نظر آئے۔ کسی بھی گیند باز کو کوئی تال نہیں ملا، اور رنز پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ جواب میں اروناچل پردیش کی ٹیم بہار کے مضبوط بولنگ اٹیک کے سامنے 42.1 اوور میں 177 رنز ہی بنا سکی۔ بہار کی جانب سے آکاش راج اور سورج کشیپ نے تین تین جب کہ ہمانشو تیواری نے دو وکٹیں حاصل کیں۔ اس طرح بہار نے وجے ہزارے ٹرافی میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ میچ 397 رنز کے بڑے مارجن سے جیت لیا۔
بی سی اے کے صدر نے مبارکباد دی
اس ریکارڈ ساز کارکردگی پر، بہار کرکٹ ایسوسی ایشن کے صدر ہرش وردھن نے ٹیم کو تاریخی جیت کے لیے مبارکباد دی اور اسے بہار کرکٹ کے لیے ایک قابل فخر لمحہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارکردگی کھلاڑیوں کی نڈر سوچ، نظم و ضبط اور کوچنگ اسٹاف کی مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے خاص طور پر ویبھو سوریا ونشی، سکیب الغنی اور آیوش لوہاروکا کی سنچریوں کی تعریف کی۔
"بہار کرکٹ آنے والے سالوں میں اور بھی بہت سی کامیابیاں حاصل کرے گی۔ یہ کارکردگی کھلاڑیوں کی نڈر سوچ، نظم و ضبط اور کوچنگ اسٹاف کی مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔":- ہرش وردھن، صدر، بہار کرکٹ ایسوسی ایشن